التزاماً بدعم جهود التحول الرقمي في السعودية

توفر الخدمة التفاعلية القائمة على التطبيق للمستخدمين وصولاً فورياً إلى شبكة النهدي الواسعة المؤلفة من 2500 صيدلي للحصول على استشارة مجانية مباشرة في أي وقت وفي أي مكان.

تُكمل هذه الخدمة مجموعة قنوات الخدمات الحالية لشركة النهدي التي تتضمن 1151 صيدلية، وتعكس التزامها الراسخ بتوفير تجربة متكاملة من خلال مجموع القنوات الشاملة لجميع ضيوفها.

حققت الشركة بالتزامن مع تدشين الخدمة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس لأكبرعدد حضور لمؤتمر إفتراضي صيدلي بإستضافة 2371 صيدلي في يوم واحد وقد تم تحقيقه من قبل شركة النهدي الطبية (المملكة العربية السعودية)، في مدينة جدة بتاريخ 8 يناير 2022

المملكة العربية السعودية: استكملت شركة النهدي الطبية، أكبر سلسلة صيدليات لبيع الأدوية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ومنصة خدمات رعاية صحية متكاملة، اليوم إطلاق خدمة "اسأل الصيدلي" وهي عبارة عن خدمة إلكترونية يقدم فيها صيادلة النهدي استشارات مجانية عبر الإنترنت للضيوف في أي وقتٍ وفي أي مكان.

تُعد هذه الخطوة أحدث إضافة إلى مجموعة خدمات النهدي المتطورة، حيث تسعى الشركة لجعل خدماتها المتكاملة للرعاية الصحية في متناول أيدي ضيوفها أينما كانوا، كما تدعم في ذات الوقت أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن دعم التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

في معرض حديثه عن هذه المبادرة وعن جهود النهدي الهادفة لدفع عجلة التحول الرقمي، قال المهندس ياسر جوهرجي - الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: "يُعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية في رؤية 2030 وتلتزم شركة النهدي بدعم جهود ومبادرات التحول، وأيضاً متابعتها حتى تؤتي ثمارها. نؤمن في النهدي بأن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة يجب أن يكون سريعاً وسلساً، والأهم من ذلك، أن تكون هذه الخدمات متاحة للجميع، ونحن على يقين من أن هذه الإضافة الجديدة ستساهم في تحقيق ذلك".

وأضاف: "من خلال توفير خدمة إسأل الصيدلي، فإننا نجلب نخبة الصيادلة المتمرسين الذين يفوق عددهم الـ2000 معاً لتلبية جميع الاحتياجات الصحية لضيوفنا، في أي زمان وأي مكان. ومع وجود أكثر من 2000 صيدلي، فإن الصيدلي الإلكتروني هي خدمة رقمية جديدة وفريدة لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر.

واختتم بالقول: "تقع أولوية ضيوفنا في قلب أعمالنا ومبادراتنا وهذا هو سبب مواصلة عملنا في إحداث تغيير إيجابي في قطاع الصحة وتقديم تجربة شاملة وسلسة وفعّالة".

حول تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، علّق المهندس جوهرجي بقوله: "دخولنا موسوعة غينيس هو شهادة على مكانتنا الرائدة في السوق وعلى الابتكار المستمر الذي نقدمه لتعزيز تجربة ضيوفنا. أتوجه بالشكر لفريق غينيس وللموظفين الموهوبين لدينا الذين يواصلون تقديم خدمات ذات قيمة عالية لضيوفنا".

تكمن أهمية التحول الرقمي في زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وخلال الأعوام الماضية، حافظت شركة النهدي على التزامها بتقديم رعاية صحية عالية الجودة مع توفير خيارات متكاملة عبر الإنترنت وفي الصيدليات. لذا، بإضافة خدمة "اسأل الصيدلي" فإن خدمات النهدي ستكون متاحة بشكلٍ أكبر لشريحة أوسع من الضيوف.

بدوره، علّق هاني إسماعيل - رئيس التسويق في شركة النهدي الطبية بقوله: "إن إطلاق خدمة إسأل الصيدلي هو دليل آخر على التزام النهدي المتواصل تجاه العلاقة الراسخة التي بنيناها مع ضيوفنا. لطالما كان تركيزنا على الضيف الذي نضعه على قمة أولوياتنا، وهو أمر لن يتغير. إن هذا الالتزام والشغف لتقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوفنا هو ما يدفعنا لتوظيف أفضل وسائل التكنولوجيا لتسهيل وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها. إن خدمة إسأل الصيدلي هي إضافة جديدة لمنظومة النهدي للرعاية الصحية الشاملة المُصممة لتُلبي احتياجات ضيوفنا. من ناحيةٍ أُخرى، سيساهم التكامل المتناغم لجميع خدماتنا بشكلٍ كبير في دعم جهود توفير جميع خدمات الرعاية الصحية للملايين من الضيوف في جميع أنحاء المملكة وخارجها. وبصفتها رائدة في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة، توفّر شركة النهدي الخدمة التي لا تقدّمها أي شركة أدوية أو شبكة رعاية صحية أخرى في العالم حيث نوفر أكثر من 2000 صيدلي لتقديم الاستشارة الصحية لأفراد المجتمع مباشرة من منازلهم".

واختتم بقوله: "تحرص النهدي على مساعدة وزارة الصحة ودعمها كشريك في جهودها للتحول الرقمي، ونتطلع إلى العمل معاً عن كثب لتعزيز وصول الضيوف للخدمات الصحية بسرعة وسلاسة".

هذا وقد أطلقت النهدي اليوم خدمتها الجديدة رسمياً خلال حفل أُقيم في فندق فيرمونت بالرياض، بحضور فريق موسوعة غينيس.

وقد أقيم الحدث الذي حضره المدعوون احتفالاً بالرقم القياسي الذي حققته النهدي مؤخراً حيث شارك 2371 صيدلي من النهدي في مؤتمر إفتراضي صيدلي حول الاتجاهات الحديثة والمستقبلية في قطاع الأدوية، وعكست قوة ومهارة المتخصصين الصيدلانيين في النهدي وأثبتت قدرات الشركة في مجال توفير الأدوية والخدمات الصحية لضيوفها.

حضر حفل التدشين فريق الإدارة العليا للنهدي وممثلو غينيس ومجموعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ستكون خدمة "اسأل الصيدلي" متاحة الآن لجميع ضيوف النهدي في جميع أنحاء المملكة.

للمزيد من المعلومات أو للاستفادة من خدمة "اسأل الصيدلي"، يُرجى زيارة موقعنا الالكتروني: Nahdionline.com، أو تحميل تطبيق النهدي من App Store أو Google Play.

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نبذة عن شركة النهدي الطبية

شركة النهدي الطبية هي شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية والعافية، وهي أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تدعمها قاعدة متنامية من خدمات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1986 كشركة ملكية فردية تملك صيدليتين في مدينة جدة. واليوم، تدير النهدي 1151 صيدلية موزعة عبر 144 مدينة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عيادتين وسبع عيادات سريعة.

تخدم الشركة أكثر من 100 مليون ضيف سنوياً، وتركز فلسفتها المتمحورة حول الضيف على حصول جميع ضيوفها على منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في الرعاية الصحية والطب والعافية ومنتجات الأم والطفل والجمال والسلع الاستهلاكية الأخرى. ومن خلال الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا وابتكارات سلسلة التوريد، تسعى النهدي إلى توفير خدمات متكاملة في الصحة والعافية لجميع ضيوفها.

كما تحرص النهدي على دعم موظفيها وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة في مختلف جوانب أعمالها حتى يقدموا أفضل ما لديهم ويطوروا من إمكاناتهم. وإلى جانب الأعمال التجارية، تتطلع النهدي على الدوام إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المدروسة والهادفة، بدءاً من حملات التوعية إلى الحلول الصحية الشخصية.

تتمتع شركة النهدي الطبية بسجلٍ حافل من الانجازات التي حققتها طوال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 35 سنة حيث عرفت "النهدي الطبية" بدورها في احتضان ثقافة العمل الإيجابية والتزامها الثابت تجاه المجتمع المحلي. ومن ضمن انجازاتها، اندراج اسم "النهدي الطبية" ضمن القائمة الافتتاحية لأفضل أماكن العمل في آسيا والمملكة العربية السعودية منذ العام 2014، وحصولها على جائزة "أفضل تطوير مجتمعي" ضمن جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام 2018.

النهدي موجودة لتضيف إيقاعاً جديداً لحياة ضيوفها كل يوم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.nahdi.sa/en/

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