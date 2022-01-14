تبشر بمرحلة جديدة من النمو لقطاع الطيران الأرميني وستساهم بدعم قطاعات السياحة والضيافة والأعمال

يريفان، أرمينيا: كشف "صندوق المصالح الوطنية الأرميني" ومجموعة "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن الهوية البصرية الجديدة لعلامة شركة "فلاي آرنا" التجارية، شركة الطيران الأرمينية الوطنية الجديدة التي تم إطلاقها عبر المشروع المشترك بين الطرفين.

وجاء اختيار اسم العلامة التجارية عبر اشتقاق كلمة "Arna" من اسم "الخطوط الجوية الوطنية الأرمينية" والجمع بين أول حرفين من كلمتي "ARmenia" مع الحرف الأول من كلمة "وطنية" (National) والحرف الأول من كلمة "خطوط جوية" (Airline) باللغة الإنجليزية. ووقع الاختيار عليه بعد منافسة عامة، حيث أثبت هذا الاسم بأنه الأكثر شمولاً وقدرة على التعبير عن جوهر هذا المشروع المشترك الذي يهدف لإحداث تحول جذري في قطاع الطيران الأرميني.

ويحمل شعار "فلاي آرنا" الجديد ألوان العلم الأرميني، وتأتي هويته البصرية بتصميم يعكس جوهر الناقلة الجديدة العصري الذي يمثل قيمة مضافة على قطاع الطيران، ويسعى لترسيخ مكانتها كخيار مفضل للسفر الجوي في أرمينيا وخارجها. وتضم قيم العلامة التجارية الطموح –تأسيس الناقلة ودفعها نحو النمو والازدهار؛ والمثابرة – تأسيس باقة خدمات متكاملة توفر قيمة حقيقية وملموسة للعملاء؛ والابتكار- إلهام الحلول المبتكرة التي تساعد الناقلة على ترسيخ مكانتها التنافسية والحفاظ على مزايا العملية والكفاءة في الوقت نفسه.

وبأسلوب مستوحى من شعار وقيم العلامة التجارية، تعكس التصاميم الخارجية لطائرات "فلاي آرنا" الرؤية الواضحة للناقلة وطموحها الكبير الدائم نحو تحقيق الأفضل، حيث يبرز الحرف A بإبداع على ذيل الطائرة. وستبرز الرؤية الطموحة للعلامة التجارية في تصاميم المقصورات الداخلية للطائرات، والزي الرسمي للموظفين وعبر جميع قنوات تواصل العملاء.

وفي هذا السياق، قال ديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا: "تجسد هوية العلامة التجارية لشركة ’فلاي آرنا‘ بوضوح القيم الأرمينية الملهمة، ويتضح ذلك من خلال مشاركة الجمهور في قرار تسمية هوية العلامة التجارية والألوان المستخدمة فيها، والقيم التي ستدعمها الناقلة عموماً. ويشكل اطلاق الهوية البصرية الجديدة لشركة ’فلاي آرنا‘ خطوة هامة تقربنا من إطلاق الناقلة رسمياً".

من جهته، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة العربية للطيران": "يؤكد إطلاق الهوية البصرية لشركة ’فلاي آرنا‘ على التقدم الملحوظ الذي حققناه في إطار سعينا لإطلاق عملياتها رسمياً. وتبشر هذه الخطوة ببداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران الأرميني، حيث ستساهم الشركة في النمو الاقتصادي للدولة وستوفر لشعبها تجربة سفر موثوقة وخدمات مدفوعة بالقيمة. ونتطلع قدماً للإطلاق الرسمي في الأسابيع المقبلة".

وتعتمد شركة "فلاي آرنا" على نموذج الطيران الاقتصادي الناجح الذي تتبعه "العربية للطيران"، وستزاول نشاطها انطلاقاً من مقرها في مطار زفارتنوتس الدولي (EVN) في يريفان، وقد بدأت الشركة بإجراءات الحصول على شهادة المشغل الجوي وسيتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من التفاصيل حول تاريخ إطلاق الشركة وحجم الأسطول والوجهات التي تخدمها.

وكان صندوق المصالح الوطنية الأرميني ومجموعة "العربية للطيران" قد أعلنا عن توقيع اتفاقية شراكة لإطلاق شركة الخطوط الجوية الوطنية الجديدة في أرمينيا في يوليو 2021، وتم الكشف عن اسم الشركة في شهر سبتمبر 2021 بعد تلقي مئات الاقتراحات من المشاركين.

ويمكن الآن زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "فلاي آرنا" ومتابعة حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

الموقع الإلكتروني: www.flyarna.com

فيسبوك: @FlyArna

إنستغرام: @FlyArna

تويتر: @Fly_Arna

يوتيوب: @FlyArna

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حول "فلاي آرنا"

"فلاي آرنا" هي شركة الطيران الأرمينية الوطنية ومشروع مشترك بين "صندوق المصالح الوطنية الأرميني" ومجموعة "العربية للطيران". وتزاول الشركة نشاطها انطلاقاً من مقرها في مطار زفارتنوتس الدولي (EVN) في يريفان، وتتبع نموذج الطيران الاقتصادي الناجح الذي تقدمه "العربية للطيران" والذي يركز على تجارب السفر الجوي الموثوقة والمريحة وخدمات القيمة المضافة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.flyarna.com

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