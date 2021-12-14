KKL-JNF تستضيف لجنة استدامة الشباب في معرض إكسبو 2020

"إذا كان الشباب هو مستقبلنا ، فعندئذ بالنسبة لتغير المناخ ، فهم ضرورتنا"

يستضيف الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي 2020 ندوة شبابية هذا الأسبوع حول موضوع "مكافحة تغير المناخ". سيجتمع قادة 25 منظمة شبابية مختلفة من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في الساعة 3 مساءً يوم الأربعاء 15 ديسمبر ، في سلسلة من المحاضرات والندوات حول تأثير الشباب في الجهود العالمية لعكس تغير المناخ ، وتوفير مستقبل أكثر استدامة للجميع . ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها لجنة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تضم الشباب ، ومخصصة بشكل خاص لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من تغير المناخ ، في أي مكان في العالم وفي التاريخ.

يشمل الانضمام إلى قائمة المتحدثين الإسرائيليين إماراتيين بارزين مثل ؛ الرئيس التنفيذي لدبي العطاء ، الدكتور طارق القرق والدكتور ماجد السراح من شراكة الإمارات ، وهما منظمتان بارزتان تعملان على تعزيز السلام والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلعب دبي العطاء دورًا رئيسيًا في المساعدة على تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) 4 ، والذي يهدف إلى ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030 ، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة ، والوصول إلى التعليم الابتدائي الجيد. والتعليم الثانوي والتعليم والتدريب الفني والمهني للشباب بالإضافة إلى التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ و الأزمات الممتدة. شراكة الإمارات هي منظمة غير حكومية تساعد في تحقيق مبادرات السلام التي بدأت بتوقيع اتفاقيات إبراهيم. كما سيشارك مهنيون إماراتيون وقادة شباب آخرون في المنصة لمناقشة توجه دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهاتها لتعزيز مستقبل أخضر.

من الجانب الإسرائيلي ، يتصدر السيد شلومي كاسترو ، الرئيس التنفيذي للمجلس الإسرائيلي لمنظمات الشباب ، الحدث بحديث عن كون الشباب هم المحركون للتغيير الاجتماعي. من بين المتحدثين الإسرائيليين الضيوف الآخرين ، المدير العام السابق لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية ومدير قسم التعليم والمجتمع في KKL-JNF ، السيد سار شالوم جربي ، الذي سيلقي محاضرة حول الابتكار كمحرك هام. التغيير الاجتماعي بالإضافة إلى الدكتور إيلي يافي ، نائب رئيس نجمة داوود الحمراء ، الذي سوف يسلط الضوء على المتطوعين الشباب في نجمة داود الحمراء كدراسات حالة لاستراتيجيات مشاركة الشباب المحتملة فيما يتعلق بتغير المناخ.

تتراوح الموضوعات التي ستتم مناقشتها بين المسؤولية البيئية في المجتمعات متعددة الثقافات ، والتعليم البيئي في المجتمعات الفقيرة ، وتبني المجتمع للطبيعة والمواقع التراثية.

يعد الحدث ببدء محادثة تشتد الحاجة إليها للمنطقة حول عملية إشراك الشباب بشكل أكبر في جهود التعليم الأخضر ، مع زيادة وعي الجمهور العام بما يجب القيام به لتوفير مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا.

#بياناتحكومية

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عن الجناح الإسرائيلي

الجناح الإسرائيلي هو مشروع تقوده وزارة الخارجية ، و الجناح مصمم بدون جدران ، لتحقيق أقصى قدر من الانفتاح ، يتم دعوة الحاضرين في إكسبو 2020 إلى جناح إسرائيل. إسرائيل هي مكان للابتكار ، تقدم رؤية وأفقًا للتعامل مع تحديات الإنسانية. يركز الجناح على تحديات مثل ؛ الزراعة والمياه والطب والاتصالات وقضايا الإنترنت. سيعرض الجناح مجتمعه المنفتح والمتنوع الذي يوفر حقوقًا متساوية لجميع سكانه ، فهو مجتمع يحترم مختلف الشعوب والثقافات وإسرائيل دولة معترف بها ومحترمة بين الدول المشاركة. سيعمل الجناح كمنصة لتطوير الأعمال في المستقبل - نقطة اتصال أولية بين الإسرائيليين والشركاء التجاريين الذين يزورون المعرض.

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حول KKL-JNF

KKL-JNF هي منظمة غير حكومية (NGO) تعمل وفقًا لقانون خاص للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ، كخدمة الغابات الوطنية وسلطة تطوير الأراضي في إسرائيل. تأسست KKL-JNF منذ أكثر من 120 عامًا ، وتعتبر واحدة من أقدم المنظمات في العالم العاملة في مجال الحلول البيئية. KKL-JNF نشطة في أكثر من 55 دولة في جميع أنحاء العالم وتعمل بالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز المصالح البيئية المشتركة. KKL-JNF هي شريك استراتيجي للحكومة الإسرائيلية في إكسبو دبي 2020.

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