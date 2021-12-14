يشمل تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معلومات حصرية من شركاء مثل »ارامكس وتابي«

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت »سي أن أن بي «CNNB، الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية مباشرة إلى المستهلك التي تتخذ من الإمارات مقراً لها اليوم عن نتائج تقريرها لعام 2022 الخاص بالتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشير التقرير بنمو مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 50 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقد جمعت سي أن أن بي وبالتعاون مع شركائها من مزودي حلول الخدمات اللوجستية والتوصيل مثل »أرامكس«Aramex وشركات الدفع الالكتروني مثل »تابي «Tabby، تسوق الآن وادفع لاحقًا، أحدث الأبحاث والاتجاهات السائدة عن الوضع الحالي للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثيرها المحتمل بحلول عام 2022.

وصرح نيكولاس برايلانتس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ »سي أن أن بي« قائلاً: "يشهد العالم تطورًا سريعًا في سوق التجارة الإلكترونية وسوف يكون عام 2022 عامًا ذهبيًا بالنسبة للعلامات التجارية القادرة على جذب العملاء من المتسوقين عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يرتفع مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 50 مليار دولار في عام 2022، مع اعتماد نهج التسوق عبر الإنترنت والحصول على التمويل الرقمي وتحسين العمليات اللوجستية وتوسيع نطاق خدمات التوصيل، فضلًا عن تبني العلامات التجارية استراتيجية التسويق مباشرةً إلى المستهلك."

وسلطت ارامكس، الرائدة في الشحن والنقل الدولي واللوجستيات الضوء في التقرير على المملكة العربية السعودية لأنها تمتلك أكبر إمكانات المنطقة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية والطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية. وبالفعل فالمملكة تقود مسار نمو التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي إجمالي يبلغ %39 متصدرةً الإمارات التي تبلغ ـنسبتها %38.

وأضافت ارامكس بأن التوصيل خلال اليوم نفسه، ومعالجة البضائع المرتجعة بكفاءة، وتوفير رؤية شاملة وواضحة للمستهلكين تأتي ضمن أهم الأولويات لتحقيق تجربة عملاء ناجحة. فالتخزين الآلي، وآلية الاسترجاع، وتعزيز تجربة العملاء وتوفر المخزون الذكي والتفاعل الحقيقي والتقاط الصوت والبصر وآلية الروبوتات تعتبر بعض الاتجاهات التي يجب البحث عنها بين حلول التجارة الإلكترونية والتخزين والخدمات اللوجستية في عام 2022.

ويشير تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 في طياته على أن:

% 91 من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحوا يدعمون التحول الرقميي وسوف يستمرون في التسوق الإلكتروني وأن نسبة %73 أصبحوا يتسوقون أكثر عبر الإنترنت منذ بدايات الجائحة.

يعد الإنفاق من قبل المتسوقون عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة الأعلى في المنطقة حيث يصل معدل الإنفاق إلى 1648 دولارًا للفرد الواحد.

وأشار %68 من العملاء في مصر و% 67 في الإمارات أنهم يفضلون التسوق من العلامات التجارية التي تستخدم مكونات المستهلكات الأخلاقية المستدامة، وعبوات قابلة لإعادة التدوير وعملية تصنيع صديقة للبيئة مقارنةً بالمعيار العالمي البالغ 50 في المائة.

يتطلع المتسوقون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو مدفوعات الكترونية آمنة وسلسة حيث أن أكثر عن

% 60 من الناس يؤمنون بأن الدفع الآمن هو أمرًا أساسيًا للحصول على تجربة تسوق سلسة وممتعة للغاية.

لقراءة المزيد حول »سي أن أن بي«، وتحميل تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 يرجى زيارة رابط التحميل

للمزيد من المعلومات حول التجارة الإلكترونية مباشرة إلى المستهلك وكيف يمكن الإستفادة منها في تعزيز نمو عمليات التسويق الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع www.cnnbsolutions.com

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نبذة عن سي أن أن بي CNNB

"سي أن أن بيCNNB " والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، هي الشركة الرائدة في حلول التجارة الإكترونية والمتخصصة في تعزيز مبيعات العلامات التجارية من خلال تقديم عمليات بيع سلسة وموحدة مباشرة إلى المستهلك

تأسست الشركة من قبل نيكولاس برايلانتس، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لقناة سيتروس، ورئيس العمليات السابق، شربل نصر، وتعزز الشركة عملياتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومراكز لإدارة العلامات التجارية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر من قبل فريق عمل يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 15 عامًا في تقديم حلول فعالة لمساعدة العلامات التجارية في بناء وتشغيل وتوسيع نطاق عملياتهم. ويقوم فريق من الخبراء بإدارة وتوسيع وتكثيف نطاق الخدمات الإلكترونية بما في ذلك: عمليات التوزيع وتخطيط المخزون وإدارة قوائم الجرد، وتطوير وإدارة المواقع الإلكترونية، واستلام الطلبات، الإنجاز والدعم العالمي؛ وتقديم حلول حول عمليات الدفع، وتحسين تجربة العملاء. وتعمل "سي أن أن بيCNNB " مع العديد من العلامات التجارية العائلية والإقليمية والعالمية، كما تسّهل مبيعات إلكترونية بملايين الدولارات سنوياً.

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اراكسي كوشكريان

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