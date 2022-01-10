خوضوا تجربة الاختبارات المجانية وتنعموا بباقات العضوية وجلسات التدريب التي تناسب جميع الأعمار والمستويات

دبي. ابدأوا العام الجديد بالاستمتاع بلياقة بدنية عالية المستوى في "سيركل مول"، وجهة التسوق المفضّلة التي تديرها "نخيل" في "قرية جميرا الدائرية"، مع افتتاح حوض السباحة "هنا أكواتيكس" - أكاديمية السباحة العالمية المستوى – وهو أيضاً الأول من نوعه الذي يُقام على السطح في المنطقة.

يتألف هذا المرفق الجديد من ست حارات، وحوض سباحة بطول 25 متراً تحت إشراف مجموعة من المدربين الكفؤين الذين يتمتعون بخبرات عالمية، بالإضافة إلى توفير باقات عضوية وإقامة أنشطة كرة الماء وعروض السباحة المتزامنة.

يوفر "هنا أكواتيكس" في "سيركل مول" برامج سباحة للأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات، كما إنه يخصص جلسات للسيدات فقط، بالإضافة إلى رعاية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً. أضف إلى ذلك، فإن هذا المرفق يتيح باقات اشتراك يومية وشهرية.

وبإمكان سكان "قرية جميرا الدائرية" وعامة الجمهور حجز المواعيد لإجراء تقييمات مجانية تمهيداً لتحديد مستوياتهم في السباحة قبل الاشتراك في دورات التدريب التي تناسبهم بشكل أفضل.

وقال عمر خوري، مدير إدارة الأصول في "نخيل" في هذه المناسبة: "نحن متحمّسون للغاية من أجل افتتاح أول حوض سباحة على سطح أحد المراكز التجارية، وهذا الأمر قد تحقق من خلال "هنا أكواتيكس" الذي يتمتع بمكانة مرموقة وذات السمعة الطيبة. نحن في "نخيل" ملتزمون دائماً باستقطاب مرافق وتسهيلات جديدة وتوفير الخدمات الشاملة لمجمّعاتنا السكنية في مختلف أنحاء دبي، ومن المؤكد أن هذا الإنجاز الجديد سوف يحظى بإعجاب الجميع من كل الأعمار والقدرات".

من جهته، قال عمر أبو شريف، الرئيس التنفيذي لـ"هنا أكواتيكس": "نحن سعداء بافتتاح فرعنا السادس في دبي في سيركل مول. ومن هذا المنطلق، فإن توفير خدمات الألعاب المائية ذات المستوى العالمي للمجمّعات السكنية يكمن في صميم ما نقوم به، ونتطلع إلى تمتين أواصر التعاون مع مجمّع قرية جميرا الدائرية السكني. وبالتالي، فإن هنا تطمح إلى منح الجميع فرصة الغوص في حب الماء، بغض النظر عن أعمارهم أو خلفيتهم أو إمكاناتهم".

للمزيد من المعلومات حول "هنا أكواتيكس" أو إجراء الحجوزات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.hunaaquatics.com/circle-mall ومتابعة الإكاديمية على إنستجرام: @huna_aquatics

ويُشار إلى أن "سيركل مول" قد شهد افتتاح مجموعة متنوعة من المحال التجارية بما في ذلك "سبينس" و"نستو هايبر ماركت" و"ويل فيت" و"هومز فور ليس" و"متجر دقائق" و"إن ستايل لاونج"، ومن المتوقع افتتاح المزيد في الفترة المقبلة. وتماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، فإن أوقات العمل في "سيركل مول" قد باتت الآن من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً من الإثنين ولغاية الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الجمعة ولغاية الأحد.

للاطلاع على المزيد حول "سيركل مول" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.circlemall.ae أو متابعة "سيركل مول" على فايسبوك وإنستجرام على @CircleMallDxb

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر ديرة، الوجهة الجديدة للسياحة والعيش والترفيه الواقعة في أقدم منطقة تجارية بدبي.

تمتلك وتدير نخيل مولز سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة التي افتتحت مؤخراً، ذا ?يو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع نخيل مولز المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، ومجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) تقع في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، وتضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

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