تؤكد هذه الشهادة جهود" سيتي سنتر البحرين" في دعم المجتمع من خلال توفير بيئة شاملة

المنامة، البحرين: حصل "سيتي سنتر البحرين"، وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الأبرز في المملكة، على شهادة الاعتماد الذهبية من الاتحاد العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. ويُعتبر "سيتي سنتر البحرين" أول مركز تسوق في البحرين يحصل على هذه الجائزة، وتُمنح هذه الشهادة المرموقة للمؤسسات التي تنجح في تطبيق المعايير البيئية للأشخاص من أصحاب الهمم.

وقال دعيج الرميحي، المدير التنفيذي لسيتي سنتر البحرين: "يسعدنا أن يتم تقدير عملنا المميز نحو تحقيق الشمولية وإتاحة سهولة الوصول الى خدماتنا في هذا المجتمع. كما نواصل البحث في "سيتي سنتر البحرين" عن طرق وأساليب مبتكرة لتحقيق أفضل تجربة تسوق لجميع زوارنا. لذلك، نعمل بشكل متواصل لتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير البيئية، فضلاً عن تعزيز الخدمات والمرافق في جميع أنحاء مركز التسوق لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وعائلاتهم."

ويقدم "سيتي سنتر البحرين" خدماته لجميع زوار مركز التسوق، ويوفر تجربة تسوق عالمية المستوى من خلال توفير 50 مكاناً مخصصاً لركن السيارات لأصحاب الهمم في مبنى مواقف السيارات، بالإضافة إلى توفير 8 خزائن مجانية خاصة للكراسي المتحركة بالقرب من جميع بوابات مركز التسوق لسهولة الوصول إليها. كما يتواجد في "سيتي سنتر البحرين" ممرات منحدرة خاصة للكراسي المتحركة موزعة على جميع المداخل وعند السينما والمطاعم. ويوفر مركز التسوق، 38 دورة مياه يمكن الوصول إليها من جميع الطوابق وتتميز بلوحات إرشادية لأصحاب الهمم موزعة في جميع المصاعد. ولجعل تجارب التسوق أكثر متعة وراحة، يقدم "سيتي سنتر البحرين" أيضاً كراسي متحركة كهربائية للإيجار. كما يوفر مركز التسوق كراسي متحركة لعمليات الإخلاء مخصصة لحالات الطوارىْ.

يعمل "سيتي سنتر البحرين" بشكل متواصل على تعزيز تجارب التسوق داخل المركز، لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ما يجعله وجهة تسوق يسهل على الجميع زيارتها والوصول إليها.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة www.facebook.com/citycentrebahrain أو ww.citycentrebahrain.com.

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عن سيتي سنتر البحرين

سيتي سنتر البحرين وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الأبرز في المملكة، يستقطب أكثر من 14مليون زائر سنوياً. يمتد سيتي سنتر البحرين على مساحة تزيد عن 158000متر مربع ، ويقدم مزيجًا عالميًا يضم أكثر من 340 علامة تجارية حصرية بما في ذلك 60 منفذًا لتناول الطعام ، مع متاجر كبرى مثل هايبر ماركت كارفور في المملكة ، وساكس فيفث أفينيو، ودبنهامز، وسنتربوينت ، وهوم سنتر. يشمل العرض الترفيهي العائلي المتكامل في المول ?وكس سينيكو سينما ذات 20 شاشة وماجيك بلانيت. كما يجاور المركز التجاري فندقان متميزان، فندق ويستن سيتي سنتر البحرين من فئة 5 نجوم وفندق لو ميريديان سيتي سنتر البحرين.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عمان"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 375 متجراً، ويشمل ذلك كارفور سيتي+، أول متجر خال من صناديق الدفع في المنطقة، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 500 شاشة سينما في صالات "?وكس سينيكو سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنو?ا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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