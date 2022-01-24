أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أظهر تقرير سوق عقارات أبوظبي لعام 2021 الصادر عن البوابتين العقاريتين بيوت ودوبيزل استقرار معدلات أسعار الإيجارات، في حين سجلت أسعار العقارات المعروضة للبيع ارتفاعاً في معظم المناطق والأحياء المعروفة، الأمر الذي تزامن مع مساعي الحكومية نحو الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال اتخاذ تدابير وقائية جادة وفعالة، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، وتأكيد المكانة التي وصلتها العاصمة كأكثر المدن أماناً على مستوى العالم. كما توقع التقرير استمرار المسار التصاعدي للسوق، مشيراً إلى زيادة إجمالي العقارات المعروضة على البوابتين بنسبة 80% خلال عام 2021.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سجلت القطاعات الاقتصادية في أبوظبي خلال العام الماضي توجهات تصاعدية مطمئنة، الأمر الذي أكدته المؤشرات العالمية لتحليل أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق بدوره أعلى مستوى له منذ أكثر من 16 عام. وبالمثل، ساهم المناخ الاقتصادي الإيجابي الذي ساد خلال عام 2021 على تعزيز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي، الذي واصل في توسعة مساره من خلال تقديم العديد من الخيارات العقارية التي تشمل المناطق ذات الإطلالات البحرية، إلى المجمعات السكنية العائلية، بالإضافة إلى المشاريع المستدامة، مما ساهم بتجاوز إجمالي عدد زيارات موقعي بيوت ودوبيزل 14 مليون زيارة في عام 2021."

بيع العقارات في أبوظبي

الفلل:

تصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، الأمر الذي يعزى إلى الطلب المتزايد في العاصمة على العقارات التي تتمتع بإطلالات بحرية.

ارتفع متوسط ​​سعر القدم المربع للفلل في جزيرة السعديات بنسبة 4%، من 1,345 درهم إماراتي في عام 2020 إلى 1,393 درهم إماراتي في عام 2021.

سجلت الفلل في جزيرة ياس زيادة طفيفة لم تتخط 11% لمتوسط سعر القدم المربع، ليصل إلى ​​1,081 درهم إماراتي في عام 2021. الأمر الذي يعزى إلى تسليم الوحدات السكنية الجديدة المكونة من 3 غرف نوم و6 غرف نوم في منطقتي ويست ياس وياس ايكرز.

شهد متوسط سعر القدم المربع للفلل في حدائق الراحة ارتفاعاً بسيطاً لم يتجاوز 2%، حيث ارتفع من 810 درهم إماراتي في عام 2020 إلى 825 درهم إماراتي في عام 2021.

تركز اهتمام المشترين المحتملين الباحثين عن الفلل ذات الأسعار المتوسطة في أبوظبي خلال عام 2021 على مناطق التملك الحر، وخاصة منطقة الريف.

شهد متوسط ​​سعر القدم المربع للفلل المعروضة للبيع في الريف زيادة بنسبة قدرت بـنسبة 9%، حيث ارتفع من 615 درهم إماراتي في عام 2020 إلى 670 درهم إماراتي في عام 2021، مما يشير إلى الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المتوسطة في أبوظبي.

حظيت المناطق البعيدة عن وسط المدينة مثل مدينة خليفة أ وقرية هيدرا ومدينة شخبوط (مدينة خليفة ب) باهتمام كبير من قبل المشترين المهتمين بشراء فلل بأسعار معقولة في العاصمة.

الشقق:

وبالنظر إلى قطاع الشقق الفاخرة، كان المستثمرون المحتملون يميلون إلى حد كبير نحو المناطق ذات الإطلالات البحرية، حيث كانت جزيرة الريم المنطقة الأكثر طلباً من قبل هذه الفئة.

ارتفع متوسط سعر القدم المربع للشقق الفاخرة في جزيرة الريم بشكل طفيف بنسبة وصلت إلى 2%، ليصل إلى 993 درهم إماراتي.

استحوذت المجمعات السكنية الأخرى ذات الإطلالات البحرية مثل شاطئ الراحة وجزيرة ياس وجزيرة السعديات على اهتمام المشترين الباحثين عن الشقق الفاخرة، حيث ارتفع متوسط سعر القدم المربع بنسبة وصلت إلى 5%.

وبالنظر إلى الشقق ذات الأسعار المتوسطة للبيع في أبوظبي، توجه المشترون المحتملون نحو المناطق التي توفر مرافق ملائمة للعائلات.

واصلت منطقة الريف جذب المستثمرين الباحثين عن شقق بأسعار مناسبة خلال عام 2021. بلغ متوسط ​​سعر القدم المربع للشقق فيها 669 درهم إماراتي، بزيادة طفيفة بنسبة وصلت إلى 2%.

حافظت الشقق في الغدير على جذبها للمستثمرين، حيث انخفض متوسط ​​سعر القدم المربع بنسبة قدرت بـ1% لتصل إلى 701 درهم إماراتي خلال عام 2021.

احتلت مدينة مصدر المرتبة الثالثة في قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق بأسعار معقولة في أبوظبي. وحافظ متوسط ​​سعر القدم المربع للشقق في مدينة مصدر على تنافسيته عند 1,178 درهم إماراتي، بانخفاض هامشي بنسبة أقل من 1%.

العائد على الاستثمار في أبوظبي

سجلت مدينة مصدر والريف أعلى عائد على الاستثمار بنسبة 7.96% للشقق ذات الأسعار المعقولة.

واصلت جزيرة ياس تقديم أفضل عائد على الاستثمار للشقق الفاخرة بمتوسط 7.02%.

سجلت الفلل ذات الأسعار المعقولة في مدينة شخبوط (مدينة خليفة ب) عائدات إيجارية جذابة وصلت إلى نسبة 7.55% في عام 2021.

حققت الفلل السكنية الفاخرة في حدائق الراحة عائدات إيجارية مميزة بنسبة 5.87%.

المشاريع تحت الانشاء

كان مشروع ديفا في جزيرة ياس هو الخيار الأكثر جذباً لمشتري الشقق ذات الأسعار المعقولة ضمن فئة العقارات قيد الإنشاء، فيما كان مشروع وترز إج في جزيرة ياس هو الأكثر طلباً من قبل الراغبين بشراء الشقق الفاخرة.

فضل المستثمرون الذين يتطلعون إلى شراء الفلل قيد الإنشاء ذات الأسعار المتوسطة مشروع نويا في جزيرة ياس، في حين بقي مشروع ياس ايكرز هو المفضل لدى الباحثين عن الفلل الفخمة.

استئجار العقارات في أبوظبي

الفلل

ظلت مدينة محمد بن زايد الخيار الأول للمستأجرين الباحثين عن الفلل ذات الإيجارات المتوسطة خلال عام 2021 بحسب البيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل.

شهد متوسط إيجارات الفلل في مدينة محمد بن زايد تقلبات طفيفة، مع زيادة وصلت إلى 3? لإيجار الفلل المكونة من 3 و4 غرف نوم، لتصل إلى 93 ألف درهم سنوياً و128 ألف درهم سنوياً على التوالي، في حين انخفض متوسط إيجار الفلل المكونة من 5 غرف نوم بنسبة لم تتجاوز 1? لتستقر عند 146 ألف درهم إماراتي سنوياً.

استحوذت مدينة خليفة أ، والريف، ومدينة شخبوط (مدينة خليفة ب) والمرور كذلك على اهتمام المستأجرين الباحثين عن الفلل ذات الأسعار المتوسطة، وشهد متوسط الإيجارات في هذه المناطق ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 5% إلى 7%.

ومن ناحية أخرى، كانت منطقة البطين الأكثر طلباً من قبل المستأجرين الباحثين عن الفلل الفاخرة، والتي شهدت بدورها انخفاضاً في متوسط الإيجار السنوي بنسبة لم تتجاوز 8.4% بشكل عام.

انخفض متوسط ​​إيجار الفلل المكونة من 4 غرف نوم في البطين بنسبة 1% ليصل إلى 223 ألف درهم سنوياً. وكذلك الأمر بالنسبة للفلل المكونة من 5 غرف نوم و6 غرف نوم، حيث شهدت بدورها انخفاض متوسط الإيجار السنوي بنسبة 9%، لتصل إلى 192 ألف درهم سنوياً و234 ألف درهم سنوياً على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن الفلل المكونة من 5 غرف نوم سجلت متوسط إيجار أقل من تلك المكونة من 4 غرف نوم في البطين وذلك بسبب الطلب المتزايد والمخزون المحدود للوحدات السكنية الأصغر في المنطقة.

استمرت المجمعات السكنية المتكاملة مثل المشرف، وجزيرة ياس، وحدائق الراحة، وجزيرة بجذب اهتمام المستأجرين الباحثين عن الفلل الفاخرة خلال عام 2021، حيث شهدت ارتفاع متفاوت بمتوسط الإيجارات وصل إلى 27%. وسجلت جزيرة ياس أعلى زيادة بسبب وفرة الوحدات الجاهزة للتأجير المكونة من 5 و 6 غرف نوم في مشاريع وست ياس وياس ايكرز.

الشقق:

ظلت مدينة خليفة أ الخيار المفضل للمستأجرين المهتمين بالشقق ذات الأسعار المتوسطة في أبوظبي.

شهد متوسط إيجار الشقق في مدينة خليفة أ تقلبات طفيفة خلال عام 2021، حيث وصل متوسط إيجار شقق الاستوديو إلى 27 ألف درهم سنوياً، و42 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و61 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتي نوم.

تركز اهتمام المستأجرين بشكل كبير على المناطق والأحياء القديمة، بما في ذلك الخالدية والمرور وشارع حمدان والنادي السياحي.

شهد متوسط إيجار الشقق في هذه المناطق انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 8%.

استمرت جزيرة الريم في كونها الوجهة المفضلة لاستئجار الشقق الفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث انخفض متوسط الإيجار بنسبة 6%، الأمر الذي يُعزى إلى تحول اهتمام العديد من المستأجرين تركيزهم نحو الفلل.

استقر متوسط إيجار الشقق في جزيرة الريم خلال العام الماضي على 58 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و84 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتي نوم، و125 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من 3 غرف نوم.

كانت مناطق شاطئ الراحة، والكورنيش، وشارع الكورنيش، وجزيرة السعديات ضمن قائمة المناطق الأكثر جذباً للمستأجرين خلال عام 2021. وشهدت هذه المناطق المطلة على البحر انخفاضات معتدلة في متوسط إيجاراتها السنوي للشقق بنسبة وصلت إلى 10% في حين سجل متوسط إيجارات الشقق في جزيرة السعديات ارتفاع كبير وصل إلى 31%، مما يعكس الطلب المتزايد على المنطقة مدفوعاً بتسليم الوحدات الجديدة.

#بياناتشركات

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ملاحظة للمحررين: للحصول على تمثيل أكثر دقة للتغيرات في الأسعار، يقارن تقرير بيوت متوسط السعر للقدم المربع في منطقة معينة لتحليل توجهات المبيعات للفلل والشقق خلال 2021 مقارنة بتلك التي تمت مشاهدتها خلال عام 2020. ومع ذلك، تخضع هذه الأسعار للتغيير، بناء على المبنى، وسائل الراحة التي يضمها، المطور وغيرها من العوامل. بالنسبة للعقارات المستأجرة، يقارن التقرير متوسط تكلفة أنواع الوحدات الفردية بين الربعين، في أحياء أبوظبي الحيوية.

تستند نتائج التقرير المذكورة أعلاه إلى الأسعار المعلن عنها من قبل الوكالات العقارية نيابة عن عملائها على موقعي بيوت ودوبيزل، وليس ممثلاً عن المعاملات العقارية الفعلية التي تتم في أبوظبي.



نبذة عن "بيوت":

يعد موقع "بيوت" المنصة المتخصصة الأكثر ثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء وبيع وتأجير العقارات. يوفر الموقع رؤىً تفصيلية وموارد محتوى شاملة وإحصاءات محدثة تتيح للمستخدمين من المستأجرين أو المستثمرين في القطاع العقاري اتخاذ القرار الأفضل عند البحث عن العقارات في مختلف إمارات الدولة

منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت شركة "بيوت" نمواً متسارعاً، ليس فقط من حيث زيادة الشركاء العقاريين الذين تعمل معهم، وإنما من حيث نمو عدد الزيارات وعمليات البحث التي شهدها الموقع خلال السنوات القليلة الماضية. ومع تعيين حيدر علي خان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2014، ساهم بمواصلة بمسيرة النمو على مدار السنوات الخمس الماضية بما في ذلك إكمال جولات متعددة من التمويل من كبرى شركات التمويلية بما في ذلك "ناسبرس"، "كي سي كي"، و"إكزور" وغيرها من الأسماء الأخرى المعروفة. وفي عام 2019، أعلنت "بيوت" عن إطلاق موقع بيوت.السعودية من الرياض.

شركة "بيوت" هي جزء من مجموعة "إيميرجنغ ماركتس بروبرتي" Emerging Markets Property Group (EMPG) التي تدير أيضاً أكبر مواقع تصنيف العقارات في باكستان وبنغلاديش والمغرب. في أبريل 2020، اندمجت المجموعة مع مجموعة "أو إل إكس" ومقرها هولندا في بعض الأسواق الرئيسية، لتصبح من أهم الشركات المليارية في المنطقة حيث تخطت قيمتها المليار دولار. تمتلك المجموعة الآن وتدير مواقع دوبيزل في الإمارات العربية المتحدة، و"أو إل إكس" في باكستان، مصر، ولبنان، بالإضافة إلى العديد من منصات "أو إل إكس" الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك البحرين وعمان والكويت وقطر.

نبذة عن دوبيزل:

دوبيزل هي منصة إلكترونية رائدة للإعلانات المُبوّبة في الإمارات العربية المتحدة. منذ إطلاقها في عام 2005، أصبحت دوبيزل البوابة الأولى للمستخدمين للشراء أو البيع أو لإيجاد أي شيء في مجتمعهم. تتجلى رؤية دوبيزل في تكوين مجتمع يقوم على إعادة توزيع الأشياء والسلع بين أفراده لكي تلعب دوراً مفيداً لدى أشخاص بحاجة فعلية إليها. تُساهم منصة دوبيزل في بناء بيئة لا تتعلق بالمُنتج فحسب، بل وتمنح الجمهور أساليب جديدة تُمكّنهم من تبادل المكان والكفاءة والقيمة المادية من خلال التعامل وجهاً لوجه مع بعض بدون الحاجة إلى وسيط تجاري.

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