بهدف زيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية

تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع 200 ألف طن متري وتقع في ميناء زايد

أبوظبي: في خطوة تهدف إلى دعم سلسلة التوريد الغذائي وزيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، وقعت شركة سلال، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة أغذية ش.م.ع (أغذية)، يتم بموجبها بناء 10 صوامع حبوب في ميناء زايد في أبوظبي، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن متري لتخزين أنواع مختلفة من الحبوب كالقمح والشعير والذرة، وذلك بحلول نهاية عام 2022.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل كلٍ من سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال، وآلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، وسعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وذلك على هامش معرض سيال الشرق الأوسط 2021، الذي تشارك فيه سلال بصفتها الراعي الرئيسي للحدث.

ويُعد هذا المشروع أحد أبرز المشاريع الرامية إلى دعم وتعزيز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية في الدولة، حيث ستكون هذه الصوامع عند الانتهاء من بنائها، واحدة من أكبر الصوامع الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال:

"يسعدنا التعاون مع أغذية لزيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، حيث يشكل بناء هذه الصوامع ضرورة استراتيجية لدولة الإمارات لضمان تأمين البنية التحتية اللازمة، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستدامة الغذائية في الدولة، عبر توفير المواد الغذائية ذات الأهمية في جميع الأوقات."

وأضاف سعادة المهندس جمال سالم الظاهري: "تعكس هذه الاتفاقية قيم شركة سلال والتزامها بتحقيق رؤيتها، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث سيكون لهذه الصوامع دور محوري في تأمين وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الغذائية في أي وقت. ونتطلع في شركة سلال إلى مواصلة التعاون مع كافة شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز وتمكين الممارسات المستدامة والتخطيط الاستباقي."

من جانبه قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "هذه الشراكة تؤكد على أن مجموعة "أغذية"، تلعب دوراً استراتيجياً وفعالاً يتوافق مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق النجاح الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما تعزز هذه الشراكة من مكانتنا الرائدة كقوة دافعة لجهود الاستدامة فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مختلف عملياتنا التجارية، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتعلقة بصناعة الأغذية والمشروبات".

وستتولى شركة سلال مهام تنفيذ المشروع، في الوقت الذي ستقدم فيه أغذية الدعم الاستشاري والاستراتيجي، من خلال توفير كافة سبل الدعم لعملية بناء الصوامع. وعقب الانتهاء من المشروع ستقوم أغذية بإدارة الصوامع، فضلاً عن تزويد خدمات الاستشارات التقنية لدعم المشروع لغاية الانتهاء من مرحلة البناء.

يشار إلى أن شركة سلال تأسست بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتلتزم سلال بتحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية (مثل الحبوب والأرز والزيوت والسكر والأطعمة المجمدة).

#بياناتشركات

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عن شركة سلال:

تأست سلال وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، في شهر سبتمبر من عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية والمصنّعة محلياً، ولتُكمل جهود حكومة أبوظبي في تأمين الإمداد الغذائي ضمن قطاع المواد الغذائية في إمارة أبوظبي وتعزيز الأنشطة المرتبطة بها كالتوريد والتوزيع، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتتولى شركة سلال مهاماً تهدف إلى حماية قطاع الأغذية والزراعة والمزارعين المحليين في الإمارة، وتشمل إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير لدعم زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه لصغار المزارعين في دولة الإمارات.

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نبذة عن "أغذية":

تعدّ مجموعة أغذية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". من خلال "صناعات"، تعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" ((ADQ، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان ومصر وتركيا. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط. ويعمل لدى مجموعة أغذية أكثر من 4000 موظف يتولون مسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من منتجات الأطعمة والمشروبات في القطاعات التالية: المياه (مياه العين، البيان، مياه الينابيع الطبيعية ألبين، بامبيني)؛ أطعمة (تمور الفوعة)؛ الدقيق (المطاحن الكبرى)؛ الأعلاف الحيوانية (أجريفيتا)؛ العصائر (العين فريش)؛ الألبان (يوبليه)، والأغذية المصنعة (معجون الطماطم والخضروات المجمدة)، والمخبوزات المجمدة والجاهزة (المطاحن الكبرى، مخبز وحلويات الفيصل). للمزيد من المعلومات، www.agthia.com | ir@agthia.com | 971 2 506 0600

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