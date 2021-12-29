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تواصل إمارة رأس الخيمة استعدادها لإبهار العالم في احتفالية رأس السنة الجديدة بعرض غير مسبوق للألعاب النارية، والذي يهدف إلى تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار ".
وسيمتد عرض الألعاب النارية الرئيسي على مسافة 4.7 كيلومتر وسيستمر لمدة 12 دقيقة، وسيتضمن أكثر من 15,000 تأثير ضوئي وأكثر من 130 عوامة بحرية وأسطولاً يضم مئات الطائرات بدون طيار المخصصة لإطلاق الألعاب النارية.
ويمكن لجميع الزوار من كافة أنحاء العالم المشاركة في الاحتفالات التي تضم أيضاً مواقع مخصصة للتخييم، وحفلات حية ومجموعة واسعة من النشاطات التي يتم تنظيمها قبل انطلاق عرض الألعاب النارية.
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-انتهى-
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