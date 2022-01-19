الزوار والمقيمون على موعد مع الألعاب النارية وعروض النافورة الجديدة والأجواء الترفيهية الرائعة يومياً خلال يناير

دبي: تزخر "ذي بوينت"، الواجهة البحرية للتسوق والترفيه الشهيرة في "نخلة جميرا"، بمجموعة غنية من الفعاليات والأنشطة المذهلة خلال فترة إقامة "مهرجان دبي للتسوق"، وذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "أجمل شتاء في العالم".

سوف يستمتع زوار "ذي بوينت" بمشهدية الألعاب النارية التي تُطلق يومياً وبعروض النافورة والأنشطة الحيّة وهم منغمسون في تجربة تناول طعام ممتعة في عدد لا يُحصى من المطاعم حتى 30 يناير.

عروض الألعاب النارية و"نافورة النخلة"

سبع ليالٍ رائعة من 24 يناير ولغاية 30 منه لا يمكن أن تفوتكم، حيث تشعّ سماء "ذي بوينت" أثناء الليل بالألعاب النارية عند الساعة 9 ليلاً احتفاءً بـ"مهرجان دبي للتسوق".

ترتقي أكبر نافورة في العالم في "ذي بوينت" بالترفيه إلى مستوى آخر، حيث تستضيف عروضاً جديدة تماماً انطلاقاً من لحظات غروب الشمس حتى منتصف الليل، بما في ذلك أغنية جوكر واللص (Joker & the Thief) لفرقة الروك Wolfmother، احتفالاً باليوم الوطني الأسترالي في 26 يناير الجاري، بالإضافة إلى عروض على أنغام Xi Qi Yang Yang الشهيرة لفرقة Wynners في مناسبة رأس السنة الصينية في 30 يناير.

أضواء دبي

كما تعرض "ذي بوينت" مجسّمين ضوئيين خلّابين كجزء من "مهرجان دبي للتسوق"، وهما متاحان حتى 30 يناير: مجسّم "أبزوربد باي لايت" (Absorbed by Light)و مجسّم "توكينغ هيدز" (Talking Heads)، بالشراكة مع "دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي".

يعرض"توكينغ هيدز" للفنان المجري فيكتور فيسك، رأسين يتحاوران من خلال قوة الضوء. ويستخدم هذا المجسم المذهل حوالي 4 آلاف مصباح LED لإظهار تعابير الوجه المختلفة.

تم عرض "أبزوربد باي لايت" الذي يشكل نموذجاً للحالة الاجتماعية للفنان البريطاني المبدع غيل لوكاس في بادئ الأمر في أمستردام، ويعرض ثلاث صور ظلية حيث يمكن للزوار رصد المجسمات الضوئية المميزة على مقاعد الحديقة وأخذ صور تذكارية بهواتفهم المتحركة.

مأكولات شهية وترفيه

تنتشر في "ذي بوينت" مجموعة جديدة من المطاعم والأنشطة الترفيهية كجزء من سوشيال ديستريكت (Social Distrikt)، الوجهة الجديدة المتكاملة لتناول الطعام التجريبي. انغمسوا في تناول وجبات جديدة مصحوبة بالمشروبات المنعشة في مطعم "كوكلي" و"لوكا" و"بينسانيتي" و"غو غريك" و"سيركل كافيه" و"?يجيلانت" و"إيشيبان سوشي"، واستمتعوا بتجربة فرح غامرة بأرقى مستوى مع "روبوكوم في آر" و"رو ميوزيك ستور"، بالإضافة إلى المتجر الشامل لتسجيل موسيقى الفينيل "FLTRD"، منصة الأزياء الراقية، و"استوديو "بودكاست".

كما يُشار إلى أن اصطحاب الحيوانات الأليفة مسموح في "سوشيال ديستريكت".

كما تتوفر حافلات نقل يومياً مجاناً في الاتجاهين انطلاقاً من "نخيل مول" من 24 يناير الجاري ولغاية 30 منه كل نصف ساعة اعتباراً من الساعة 5 عصراً ولغاية الساعة 11 ليلاً خلال أيام الأسبوع العادية، ومن الساعة 5 عصراً حتى منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع. كما يمكن استخدام مواقف السيارات المدفوعة الأجر علماً بأن عددها محدود في مواقف السيارات في المنتزهين الشرقي أو الغربي في "ذي بوينت".

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.thepointe.ae/en. كما يمكنكم متابعة تفاصيل ومواعيد أحدث العروض والفعاليات والأنشطة على إنستجرام وفايسبوك وتويتر عبر @ThePointePalm.

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نبذة عن "ذي بوينت" (www.ThePointe.ae):

تعتبر "ذي بوينت" التي تديرها "نخيل"، وجهة مميزة لتناول الطعام على الواجهة البحرية.

وتتميز "ذي بيونت" التي تقع على جذع "نخلة جميرا" باحتضانها "نافورة النخلة" التي تحمل لقب أكبر نافورة في العالم بحسب "موسوعة غينيس للأرقام القياسية™" والتي تؤدي عروضاً يومية مذهلة يستمتع بها المقيمون والزوار من الساعة 6 مساءً وصاعداً.

ويحيط بـ"ذي بوينت" منطقة شاطئية تتميز بنظافة وصفاء مياهها، ويمكن للعامة الوصول إليها لقضاء ساعات من المرح والتسلية تحت أشعة الشمس، بالإضافة إلى ممشى بطول 1.5 كيلومتر حيث يمكن ممارسة الأنشطة الرياضية والقيام بالنزهات الترفيهية.

وتمتد هذه الواجهة التي يُسمح بتنزّه الحيوانات الأليفة فيها، على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة، وهي تحتوي على تشكيلة واسعة من الأماكن الترفيهية والمطاعم التي تقدم المأكولات الشهية الفاخرة على مدار الساعة والاستمتاع بنمط حياة مميز. وتُعد "ذي بوينت" موطناً لـ"ريل سينما" ، بالإضافة إلى "شيكي مانكيز"، المفهوم الرائد لمنطقة لعب الأطفال، وسوبر ماركت "تعاونية الاتحاد" وقاعات رياضية ومراكز للياقة البدنية وصالونات تجميل ومراكز لبيع الهدايا بمفاهيم فريدة.

كما توفر "ذي بوينت" تسهيلات لركن السيارات عبر مواقف تتسع لحوالي 1400 مركبة، في حين سوف يتم افتتاح محطة القطار الأحادي "مونوريل ذي بوينت" قريباً.

نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر ديرة، الوجهة الجديدة للسياحة والعيش والترفيه الواقعة في أقدم منطقة تجارية بدبي.

تمتلك وتدير نخيل مولز سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة التي افتتحت مؤخراً، ذا ?يو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع نخيل مولز المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، ومجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) تقع في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، وتضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

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