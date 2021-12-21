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المنامة ـ جامعة الخليج العربي: بحثت الطالبة غزيل البقمي العوامل المؤثرة على مستوى الوعي بالجرائم السيبرانية لمستخدمي برامج التواصل الاجتماعي: دراسة حالة في مملكة البحرين باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، لتظهر النتائج وجود عدة عوامل تؤثر على وعي المستخدم بالجرائم السيبرانية.
وهدفت الأطروحة العلمية التي نوقشت نتائجها حديثاً كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير إلى تحليل العوامل المؤثرة على وعي المستخدم بالجرائم السيبرانية في وسائل التواصل الاجتماعي، وخلصت الدراسة إلى خمسة عوامل تتضمن فعالية الاستجابة، سهولة الاستخدام، الثقة في الانترنت، الوعي بالتهديدات ومعرفة المستخدم.
وأثبتت نتائج الدراسة التي أشرفت عليها أستاذ نظم معلومات إدارية بقسم إدارة الابتكار والتقنية الأستاذ الدكتور فيروز الضمور أن فعالية الاستجابة هي أكثر العوامل تأثيراً على وعي الطلاب بالجرائم السيبرانية، كما أظهرت النتائج وجود فروق في العمر فقط وأن الفئة العمرية الأكثر وعياً هم من 22 إلى أقل من 26سنة. وقد تكونت العينة من طلاب جامعة البحرين لمرحلة البكالوريوس حيث بلغ عددهم 274 طالباً، وللحصول على النتائج تم استخدام تحليل الانحدار الخطي الأحادي والمتعدد.
شارك في الاشراف كلا من الأستاذ الدكتور عادل بوحوله والدكتورة سمية يوسف حسن أستاذ الهندسة البيئية المساعد قسم الموارد الطبيعية والبيئة، فيما كان أستاذ علوم الكمبيوتر بكلية نظم المعلومات بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور نبيل حويحي ممتحناً خارجياً، وأستاذ سياسات الابتكار بقسم إدارة الابتكار والتقنية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عودة راشد الجيوسي ممتحناً داخلياً.
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