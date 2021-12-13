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استجابة لتوجيهات حمدان بن محمد
حزمة من المزايا والتسهيلات لـ 83 مستأجراً لحفزهم على تنمية مشاريعهم الإبداعية
دبي – الإمارات العربية المتحدة: استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإعفاء مستأجري القوز الذين يعيدون بناء أو تجديد عقاراتهم ضمن الاستخدامات التي تخدم منطقة القوز الإبداعية من الإيجارات لفترات تصل إلى عامين، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في "دبي للثقافة" بالشراكة مع مجموعة وصل لإدارة الأصول "وصل" عن بدء العمل بموجب هذا القرار، فضلاً عن توفير مجموعة من الحوافز والامتيازات التي تستهدف مستأجري الأراضي من المبدعين ورواد الأعمال الإبداعية في منطقة القوز، سعياً نحو دعمهم وفتح الباب أمامهم لتأسيس أعمالهم وتنميتها.
وانطلاقاً من حرصها على دعم أهداف مشروع منطقة القوز الإبداعية، ستوفر "وصل"، بصفتها عضواً في اللجنة العليا لتطوير المشروع، العديد من الامتيازات لمستأجري الأراضي في المنطقة، بما في ذلك دعم تغيير استخدامات الأراضي من الأغراض الصناعية إلى الأغراض الإبداعية، وتقديم خطط سداد مرنة للمستأجرين، ومساعدتهم في الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.
وكانت "وصل" قد نظّمت ورشة عمل في فندق جراند حياة بمشاركة مستأجري الأراضي في منطقة القوز، والبالغ عددهم 83 مستأجراً، لاطلاعهم على أهداف مشروع منطقة القوز الإبداعية، والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المشروع، والمخطط الرئيسي لمنطقة القوز الإبداعية، إضافة إلى شرح الحوافز التي ستقدمها لهم المجموعة من أجل دعم المشاريع التي يعتزمون إطلاقها في المنطقة.
وقالت سعادة هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة: "لقد صُمِّم مشروع منطقة القوز الإبداعية من أجل توفير مركز حيوي متكامل يلبي متطلبات المبدعين من جميع أنحاء العالم، ويضمن تسهيل عمليات تأسيس أعمالهم ومزاولتها، ونحن نعمل بتناغم تام مع أعضاء لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية لتحقيق هذا الهدف. ومن شأن الحوافز والامتيازات التي ستوفرها مجموعة وصل لإدارة الأصول لهذا العدد الكبير من المستأجرين أن يساعدهم على إطلاق مشاريعهم الإبداعية الطموحة بسهولة ويسر، وصولاً إلى تأسيس منظومة متكاملة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وضمان استدامة نمو المنطقة وازدهارها، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويرسخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإبداعي ومركز عالمي للثقافة والفنون".
وقال سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: "إن مساهمتنا في دعم "منطقة القوز الإبداعية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق من رؤيتنا التي تتناغم مع رؤى واستراتيجيات الإمارة بعيدة المدى، خاصة تلك التي ترسخ مكانتها كواحدة من أفضل المدن العالمية الملهمة للابتكار والإبداع. وتحقيقاً لهذه الغاية، قدمنا حزمة من المزايا التي تسهم في تأسيس هذا المجمع الإبداعي المتكامل الذي يلبي متطلبات المبدعين، وتوفر لهم مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق والمحفزات لتمكينهم من العيش والعمل ضمن هذه البيئة المتكاملة".
يشار إلى أن تطوير المنطقة الإبداعية الجديدة يتماشى مع "استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي"، حيث ستكون بمثابة مركز موحد ومتكامل يقدم للمبدعين خدمات شاملة، بما فيها التراخيص والتصاريح. وسوف تضم المنطقة مساحات متعددة الاستخدامات، وستستضيف ورشاً فنية، فضلاً عن توفير منصة تأجير إلكترونية ذكية من شأنها تمكين الشركات والهيئات من عرض مساحات تأجير لأفراد المجتمع الإبداعي في جميع أنحاء دبي، وبأسعار معقولة.
وتدعو "دبي للثقافة" رواد الأعمال المعنيين في القوز الإبداعية والراغبين في الحصول على الامتيازات أو الاستفسار عنها للتواصل مع "وصل لإدارة الأصول" على الرقم المجاني 800wasl (8009275).
#بياناتحكومية
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