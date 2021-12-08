190-فرصة عمل وتمكين أكثر من 8000 شخص بشكل غير مباشر وحوالي 3 آلاف مزراع من ضمنهم 2500 سيدة بشكل مباشر من تجميع الألبان

هيثم صادق: "ألبان بلدنا" مبادرة هامة لتمكين صغار المزارعين وتوفير لبن عالي الجودة وخالي من الملوثات

فرانسوا هينرى ديرين: الاحتفال بمرور 10 أعوام على انطلاق مشروع البان بلدنا يؤكد استمرار النجاح

حازم فهمى : إرساء المنظومة السليمة والمتوازنة لأصحاب المصلحة هي من أهم عوامل النجاح



بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاق مشروعها الشهير ألبان بلدنا، أقامت شركة دانون مصر احتفالية كبري بهذه المناسبة، يوم 6 ديسمبر بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف وفرانسوا هينرى ديرين مدير لأفريقيا وأوروبا الشرقية لصندوق دانون البيئي، ودكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية في مصر، الى جانب عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة منهم السيد المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ومدير الخدمات البيطرية بمحافظة بني سويف . سبق الاحتفالية استقبال محافظ بنى سويف بمكتبه لوفد هيئة كير ودانون مصر لاستعراض ما تم انجازه فى مشروع "ألبان بلدنا" على مدار السنوات العشر الماضية.

بدأت الاحتفالية بكلمة دكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية في مصر، تلاها كلمة من السيد الدكتور/ عاصم سلامة نائب المحافظ ثم كلمة القاها احمد نصر عضو مجلس إدارة ومدير قطاع المشتريات شركة دانون - مصر ثم كلمة لـ فرانسوا ديرين، ممثل صندوق دانون البيئي وكلمة لكل من مدير التعاونيات البيطرية ومدير الخدمات البيطرية بمحافظة بني سويف، وأعقب ذلك توزيع شهادات التقدير والدروع على عدد من القائمين على مشروع البان بلدنا.

وأكد فرانسوا هينرى ديرين مدير لأفريقيا وأوروبا الشرقية صندوق دانون البيئي في كلمته أن الاحتفال بمرور 10 أعوام على انطلاق مشروع البان بلدنا يؤكد استمرار نجاح المشروع ويعزز من مهام الصندوق التي يعمل على تطوير المشروعات التي تتعلق بالمصلحة العامة في النظم البيئية التي تعمل فيها دانون، والتي تعمل أيضا على تحقيق الشمول والاستدامة البيئية، وتوفر المعرفة التنظيمية والخبرة الفنية والدعم التمويلي، خاصة وان المشروعات التي قام صندوق دانون للنظم البيئية بتطويرها تستجيب للتحديات المحلية المرتبطة بالمصادر المستدامة والزراعة المتجددة ؛ توزيع دقيق الاقتصاد الدائري وتعزيز عادات الشرب والأكل الصحية في مراحل أساسية من الحياة: تستجيب المشاريع التي طورها صندوق دانون للنظم البيئية للتحديات المحلية في 4 مجموعات رئيسية: المصادر المستدامة (بما في ذلك الزراعة المتجددة) ، وإعادة التدوير الشامل ، والتوزيع الصغير ، والتركيز على الموضوعات الصحية. "

وأضاف أن في عام 2009 وافق مساهمو دانون على ايداع 100 مليون يورو من في صندوق دانون البيئي وهو صندوق ذات المصلحة العامة. بالإضافة الى قيام صندوق النظام البيئي بتمكين أكثر من 70000 شخص حول العالم حتى الآن من جميع أنواع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية لمحاولة بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية، ويهدف النموذج الي تجميع الجمعيات الغير هادفة للربح ووحدات دانون المحلية والمجتمع المدني من أجل التأثير الإيجابي على الناس والكوكب.

بما يعتبر أنه دليل على قوة الإبداع المشترك، ومثال على كيفية عمل الشركات والمؤسسات غير الربحية والمجتمع المدني معًا من أجل الخير.

وقال هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لدانون مصر وشمال شرق أفريقيا أن مشروع "ألبان بلدنا" هو أحد أهم المبادرات لشركة دانون مصر خلال السنوات الماضية، ففى عام 2010 قامت الشركة، من خلال صندوق البيئة الإيكولوجية وبالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر، بإنشاء مراكز لتجميع الألبان بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي ملوثات ومضادات حيوية أو شوائب الصلبة.

وأضاف صادق ان بداية المشروع كانت من محافظة بني سويف عام 2010 ونجح في الوصول إلى أفضل نوعيات حليب، مع ضمان نظام بيئي صحي ومستدام حول سلسلة التوريد، وتمكن المشروع من تأمين جزء كبير احتياجات الشركة من الحليب الطازج الخام، إلى جانب خلق 190 فرصة عمل، وتمكين حوالي 3 ألاف من صغار المزارعين من ضمنهم 2500 امرأة في أعمال جمع الحليب، من 13 مركز تجميع الالبان لدانون في عدة محافظات بالجمهورية، وذلك في إطار العمل على المساهمة في تقليل نسب البطالة المرتفعة في المناطق الريفية بمصر، موضحا أن دانون تهدف إلى ارساء نظم غذائية أكثر صحة واستدامة، بما يتماشى مع رؤيتهم "غذاء لصحة وسعادة مصر" والتي تعكس إيمانًا قويًا بأن صحة الناس وصحة الكوكب مترابطتان ،كوكب واحد. صحة واحده.

وأوضح أنه على مدار 10 سنوات استفاد من المشروع ما يقرب من 3000 مزراع وسيدة ريفية بشكل مباشر و8100 شخص من المشروع بشكل غير مباشر ليضم هذا العدد أفراد الأسرة للمزارعين والسيدات الريفيات، ووصل انتاج محافظة بنى سويف من انتاج الالبان 34 طن لبن يومياً بزيادة 5% عن العام الماضي بدلا من 5 أطنان مع بداية المشروع، حيث قدر المعدل اليومي ب 200 كجم قبل مشروع «ألبان بلدنا» بالشراكة بين كير ودانون.

وأفاد دكتور حازم فهمي، مدير هيئة كير الدولية في مصر إن الشراكة بين كير مصر وشركة دانون من الشراكات الطويلة التي واجه خلالها المشروع الكثير من التحديات أهمها جذب منتجي الألبان لإمداد المحطات بكمية الألبان المنتجة وضمان جودتها. وأوضح أنه كان لابد من رفع كفاءة المحطات وتوفير الأيدي العاملة المهرة.

وأضاف دكتور حازم فهمي أن من أهم الدروس المستفادة من المشروع هو أن إرساء المنظومة السليمة والمتوازنة لأصحاب المصلحة هي من أهم عوامل النجاح. فلم يكتفي المشروع بتقديم السعر العادل ورفع كفاءة المحطات بل امتدت خدماته إلى توفير الخدمات البيطرية منها التحصينات والتلقيح الصناعي وتوفير العلف السليم و مصادر مياه نظيفة للماشية. وفي النهاية، أكد الدكتور حازم فهمي على أن مثل هذه الشراكات لها أبلغ الأثر في تنويع مصادر الدخل لسكان المناطق الريفية وفي تنمية الاقتصاد الوطني.

وكانت شركة دانون العالمية قد أسست مع هيئة كير مصر، مراكز تجميع الألبان منذ عشر سنوات. وجاء أولها في قرية حلابية، ببني سويف، في صعيد مصر عام 2010 ، وتوسع المشروع بتأسيس 6 محطات تجميع ألبان في قرية ابشنا، الحلبية، بني ماضي، باروت، النويرة، شباب المستقبل ببهبشين، بالإضافة إلى 11 نقطة تجميع ألبان: (4) في قرية ابشنا، (2) في النويرة، (2) في باروت، و(3) في بني ماضي.

هذا وتركزت المرحلة الأولى من المشروع على إدخال معدات متطورة عالية التقنية تضمن حليبًا عالي الجودة والذي لا غنى عنه في صناعة الألبان في مصر. فخلال الأشهر العشرة الأولى من تنفيذ المشروع، استطاعت مراكز التجميع المحلي من الوصول إلى 5 أطنان يومًيا مقارنة ب 200 كيلو يوميا فى بداية انشاء المشروع، وبالتالي تجاوز الهدف الأصلي للمشروع وهو 3 أطنان يوميًا، كما كان تركيز المرحلتين الثانية والثالثة على زيادة الإنتاج وتحسين جودة الحليب من خلال تحسين الأعلاف والخدمات البيطرية، وتحسين السلالات ونشر ممارسات الحلب الجيدة.

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- انتهى -

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