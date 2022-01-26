ضمن مؤتمر تكنولوجيا المعلومات على هامش فعاليات إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تشهد مقاطعة خيبر بختونخوا الأسرع نموًا في باكستان فجرًا جديدًا من التحول الرقمي في الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء. في سعيها لتنمية الاقتصاد الرقمي، ركزت المقاطعة بشكل خاص على دعم اللوائح، وتعزيز المؤسسات، وزيادة القدرات للوصول الرقمي، والحوكمة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمهارات الرقمية في المنطقة.

قال السيد عاطف خان وزير العلوم والتكنولوجيا بولاية خيبر بختونخوا: "نحن كأمة نتطلع إلى التحديث والعولمة باعتبارهما المحركين الرئيسيين. خيبر بختونخوا هي واحدة من أكبر المناطق في باكستان، ونطمح إلى جعلها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار من خلال بناء بنية تحتية رقمية ومستدامة وسهلة الاستخدام والتي ستساعد في تقليل الروتين والإجراءات الطويلة لتمكين نظام بيئي ذكي. سيؤدي التحول إلى الحوكمة الإلكترونية إلى الشفافية والكفاءة، مما يجعلنا نقترب من الحلم الذي نحلم به جميعًا لباكستان المجيدة. يجب أن ينتهز الجيل الجديد الفرصة للتعبير عن نفسه واستكشاف الفرص التي تم فتحها من خلال إنجازاتنا الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يفتح الأبواب نحو مستقبل أكثر إشراقًا".

قال السيد علي محمود، المدير الإداري بمجلس تكنولوجيا المعلومات في خيبر بختونخوا: "تتيح المدينة الرقمية الباكستانية إمكانية التحول الرقمي المنهجي في خيبر باختونخوا من خلال الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لخلق فرص العمل والاتصال والتمكين والنمو الاقتصادي الشامل. لقد شهدت سياسة النافذة الواحدة التي بدأتها حكومة خيبر بختونخوا استجابة هائلة وكانت محركًا رئيسيًا في جذب استثمارات ملموسة نحو المنطقة."

وفقًا للتحويل الجديد، أطلقت حكومة خيبر بختونخوا مدينة باكستان الرقمية (PDC) - أول مدينة رقمية في باكستان. إنها قريبة من إقليم العاصمة إسلام أباد ومن مطار إسلام أباد الدولي الجديد. تقدم المدينة الرقمية إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة السلع والخدمات لمدة 10 سنوات.

قال السيد حسان داود بات، الرئيس التنفيذي لمجلس خيبر بختونخوا للاستثمار والتجارة: "تعمل حكومة خيبر بختونخوا بلا كلل لبناء نظام بيئي شامل داخل الدولة لتشجيع الشركات والمستثمرين على الاستثمار في دولتنا. أطلق وزير تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع حكومة خيبر بختونخوا، هيئة منطقة التكنولوجيا الخاصة لدعم الشباب وأصحاب الأعمال الحرة والشركات التقنية لتزدهر بالبنية التحتية المقدمة. لدينا أكثر من 20 ألف من خريجي تكنولوجيا المعلومات والمهندسين كل عام وهدفنا هو خلق فرص عمل كثيرة لهم داخل المنطقة. تؤثر التكنولوجيا على كل شيء في حياتنا اليومية التي نحتاجها للعمل جنبًا إلى جنب مع التحول الرقمي العالمي".

"يسعدنا توقيع 4 مذكرات تفاهم خلال مؤتمر تكنولوجيا المعلومات، لتوفير التدريب على تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء حلول الدفع الرقمية لدعم التحول الرقمي لخيبر بختونخوا ودعم الشباب الباكستانيين والخريجين الجدد للعثور على شغفهم". وأضاف السيد حسان داود بات، الرئيس التنفيذي لمجلس خيبر بختونخوا للاستثمار والتجارة، "إن إكسبو 2020 دبي منحنا فرصة لتعريف بلدنا لجميع دول العالم من خلال منصة واحدة".

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