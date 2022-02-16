فيما تفخر دبي بإطلاق مبادرة Dubai Can في أنحاء المدينة للتشجيع على استخدام عبوات الماء القابلة لإعادة التعبئة وتوفير محطات تعبئة المياه للجميع، تقود جيه ايه للمنتجعات والفنادق الجهود في قطاع الضيافة، حيث بلغ التوفير الحالي 3.4 مليون قطعة من البلاستيك المخصص للاستخدام مرة واحدة، وذلك عبر استخدام محطات تعبئة المياه في فنادقها ومنتجعاتها.

وتعتبر مبادرة Dubai Can ذات رؤية مستقبلية بقيادة سمو الشيخ حمدان ولي عهد دبي، وتهدف إلى التحرك على مستوى المدينة لتقليل استعمال المنتجات البلاستيكية المعدّة للاستخدام مرة واحدة. ومن خلال التشجيع على استعمال عبوات المياه القابلة للتعبئة، وتركيب محطات مجانية لتعبئة المياه ومناطق للشرب في انحاء المدينة المبهرة، يمكن تحقيق هدف المبادرة عبر تعزيز الوعي البيئي وتقليل أثر استعمال البلاستيك المضر بالبيئة.

ومنذ عامين، وتحديدًا منذ يناير 2019، كانت جيه ايه للمنتجعات والفنادق من أوائل الشركات التي تبنّت هذه الرؤية في قطاع الضيافة، إذ عملت على تركيب أنظمة معالجة المياه وأنظمة التنظيف والتعبئة في ثلاثة من فنادقها بدبي – وهي جيه ايه ذا ريزورت، وجيه ايه أوشن فيو، وجيه ايه حصن حتا. وأدى استثمار مليون درهم إماراتي في تلك الأنظمة إلى توفير يقارب 3.4 مليون قطعة من البلاستيك المخصص للاستخدام مرة واحدة حتى الآن. أما في المحيط الهندي، فقد قامت المجموعة بتوفير محطات التعبئة في كل من منتجع جيه ايه مانافارو المالديف وجيه ايه الجزيرة إنشانتد في سيشل.

تدار محطات تعبئة المياه المقامة في مرافق جيه ايه للمنتجعات والفنادق من قبل فرق الفندق، لتقدم يوميًا ما يزيد على 3000 عبوة زجاجية مجانية من الماء لكافة الغرف الفندقية. كما أن هناك العديد من محطات الشرب الرقمية الموزعة في منتجع جيه ايه ذا ريزورت، والتي تقدم الماء العذب والنظيف مجانًا للضيوف ولكافة أفراد فريق جيه ايه. ومنذ إطلاق المبادرة عام 2019، لاقت إقبالًا إيجابيًا من جانب الضيوف حيث لم يكن العديد من المقيمين في مدينة دبي وزوارها مدركين لمدى أمان الماء المتوفر محليًا وإمكانية شربه، حيث يتمتع بمذاق عذب. ونظرًا لتباين مستوى جودة الماء من منطقة إلى أخرى في دولة الإمارات، تعمل جيه ايه مع شريك مختص يقوم بتحليل جودة المياه واستخدام التقنيات المتطورة للتخلص من 99.9% من البكتيريا والفيروسات والمواد الكيماوية والمعادن الثقيلة عبر الدمج بين تقنيات الأسموزية المعاكسة والترشيح الدقيق والأنظمة الآلية لتأيين النحاس والفضة والفلترة الفائقة والتعقيم دون استخدام الكيماويات، إلى جانب الكربون المنشّط، اعتمادًا على المتطلبات الدقيقة للمياه.

في تعليقه على الأمر قال ويليام هارلي فليمنج، المدير العام لمنتجع جيه ايه ذا ريزورت: "تعد Dubai Can مبادرة متميزة قدمتها القيادة الحكيمة بالدولة لتحويل مدينة دبي إلى وجهة أكثر اهتمامًا بالبيئة، ويسرنا دعم تلك المبادرة ومواصلة ما حققناه من نجاح ومشاركة أفضل الممارسات مع الشركات الأخرى في قطاع الضيافة بدبي. فالاستدامة تمثل جوهر علامة جيه ايه للمنتجعات والفنادق، ويلتزم فريقنا بأكمله بتحقيق التقدم الملموس في هذا المجال تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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نبذة عن جيه ايه للمنتجعات والفنادق

نشأت جيه ايه للمنتجعات والفنادق، وهي علامة إماراتية عريقة، عام 1981 وحققت منذ ذلك الحين تقدمًا ملموسًا في مكانتها وتميزها في مجال إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات الحائزة على الجوائز العالمية. تستمد العلامة اسمها من أول فنادقها، وهو فندق شاطئ جبل علي، وتضم مجموعتها الحالية من الفنادق والمنتجعات الفاخرة 9 وجهات رائعة في دولة الإمارات والمحيط الهندي، يلتزم كل منها بتقديم تجارب فريدة وذكريات لا تنسى. تضم الوجهات الاستوائية منتجع جيه ايه مانافارو، المنتجع الفاخر الواقع على جزيرة خاصة وهادئة في أرخبيل ها أليفو المذهل في الطرف الشمالي من المالديف، ومنتجع جيه ايه الجزيرة إنشانتد الذي يشمل 10 فيلات فائقة الفخامة على جزيرة خاصة وسط محمية سانت آن البحرية. أما في دولة الإمارات، فبوسع الضيوف الاختيار بين فندق جيه ايه أوشن فيو ذي الخمس نجوم أو الشقق الفندقية الراقية في جيه ايه برج شاطئ الواحة، وكلاهما يقع في ذا ووك – المنطقة الحيوية في جميرا بيتش ريزدنس. ومن الخيارات المميزة الأخرى منتجع جيه ايه ذا ريزورت - أكبر منتجع للتجارب الفريدة في دبي، والذي يمتد على مساحة مليون متر مربع ويقدم العديد من الأنشطة المثيرة و3 فنادق تحتوي ما مجموعه 795 غرفة وجناحًا هي جي ايه فندق الشاطئ وجيه ايه بالم تري كورت وجي ايه ليك فيو – إضافة إلى ملعب جديد رائع للجولف بجانب المنتجع تم افتتاحه في سبتمبر 2019. أما فندق جيه ايه حصن حتّا فهو المنتجع الجبلي الوحيد في دبي، ويمثل وجهة رائعة للهدوء والاسترخاء في قلب جبال حجر الشاهقة. ويعدّ فندق ذا مانور باي جيه ايه أحدث الإضافات إلى مجموعة الوجهات المميزة، حيث تم افتتاحه في يناير 2020 ويضم 247 غرفة فندقية ويقع في منطقة الفرجان بدبي. من الجدير بالذكر أن جيه ايه للمنتجعات والفنادق عضو في تحالف الفنادق العالمي، وهو أكبر تحالف للعلامات الفندقية المستقلة إذ يضم أكثر من 35 علامة تدير ما يزيد على 570 فندقًا في 85 دولة. لمزيد من المعلومات: www.jaresortshotels.com

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