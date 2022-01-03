الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جيديا، أكبر شركة في قطاع التقنية المالية من ناحية الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن تعاونها مع "فرص"، منصة التقنية المالية الرائدة في المملكة المختصة بالتمويل الجماعي بالدين، وذلك لتمكين الشركات السعودية من الوصول إلى تسهيلات مالية وإعادة التمويل بطريقة أكثر يسرًا وبساطة.

وتساعد هذه الشراكة الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسديد دفعات تمويلاتها بشكل مباشر عبر نقاط البيع، وذلك بعد احتساب نسبة مئوية، أو تحديد مبلغ يتم استقطاعه من الإيرادات الشهرية تلقائياً خلال عملية سداد التزامات التسهيلات المترتبة عليهم. ويساهم الحل الجديد في الحد من التقارب والاحتكاك المباشر أثناء عملية الدفع نقداً، ويجعل العملية مؤتمتةً بشكل كامل بأكثر الطرق سلاسةً وأماناً.

وحضر حفل توقيع الشراكة الذي عُقد في مقر شركة فرص كل من عبدالله منصور الشويعر مدير العمليات التنفيذي من جيديا، ونسيبة الراجحي الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة شركة فرص .

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة الكبيرة في مجال التمويل لمنصة "فرص"، شركة التقنية المالية الرائدة سريعة النمو والتي تطمح إلى ربط المستثمرين والشركات معًا في سوق تمويلي استثماري مبسط وآمن باستخدام أفضل التقنيات المالية لحلول المدفوعات من جيديا. وستعمل الشركتان من خلال هذه الشراكة الجديدة، على تحسين الرفاهية المالية لأصحاب الأعمال السعوديين، ومساعدتهم على توسيع نطاق مشاريعهم والحفاظ عليها من خلال السهولة والأمان الذي توفره المدفوعات الرقمية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال عبد الله العثمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة جيديا: "غالبًا ما يصبح الوصول إلى رأس المال والتمويل عائقًا أمام انطلاق ونمو الكثير من رواد الأعمال في المملكة. ونحن نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل الوصول إلى تسهيلات مالية وعوائد استثمارية بطريقة أكثر بساطة وأمانًا وسلاسة لكلٍّ من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الذين يستثمرون فيها. وسوف تتمكن الشركات من خلال الخدمة الجديدة المؤتمتة، من التخطيط لسداد قروضها بطريقة أكثر كفاءة، مما يعود بالفائدة على جميع الأطراف المشاركة في هذه المنظومة".

من جانبها، قالت نسيبة الراجحي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة شركة فرص: "نحن متحمسون جدًا للعمل مع شركة جيديا، التي تشاطرنا نفس التفكير الذي يؤمن بترك أثر إيجابي عبر الابتكار. وسوف يكون هذا الحل الذي نقدمه بالتعاون مع شركائنا في جيديا، عاملًا رئيسيًا في تعزيز توفير تسهيلات مالية للشركات المحلية، فضلًا عن أنه يزيد ثقة المستثمرين فيها. وسوف تساعد هذه الشراكة في تعزيز الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة نظرًا للشفافية والأمان اللذين يوفرهما حل السداد الرقمي".

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حول جيديا:

جيديا هي شركة مرخّصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحلول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلول التقنيات المصرفية الرقمية ونقاط البيع وإدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة جيديا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبد الله فيصل العثمان، وتتمثل مهمتها في تمكين التجار من مختلف الأنواع والأحجام عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولديها أكثر من 800 موظف، وأكثر من 150,000 عميل، وتدعم الشركة أكثر من 600,000 من نقاط الدفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة. وتسعى الشركة إلى توسيع نشاطها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، كما تتطلع إلى التوسع في العديد من البلدان في المنطقة خلال عام 2022

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