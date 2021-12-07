توقع ارتفاع سوق البلوك تشين العالمي إلى 23.3 مليار دولار بحلول عام 2023

فرصة لمقابلة ذئب وول ستريت جوردان بيلفورت

المتوقع أن تصل حجم التعاملات العالمية إلى 15.9 مليار دولار في كل ما هو مرتبط بتقنية بلوك تشين حتى عام 2023

الفعالية تتيح التعمق في مجالات الميتافيرس

فرصة لجميع المُسجلين للفوز بعملة بيتكوين الرقمية مع إعلان النتائج في 17 ديسمبر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع 2021، المقامة في إطار فعاليات مهرجان بلوك تشين وورلد أبوظبي، عن استضافة جوردان بيلفورت، الملقب بذئب وول ستريت، بالتعاون مع بيزنس كلوب إي جي. ويشارك بيلفورت في القمة ضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين والمضيف لعدد من الأنشطة المخصصة لكبار الشخصيات، والمصممة للتعمق في مُختلف مجالات تقنية بلوك تشين، بما فيها جلسات غداء يُنظمها فريق بيزنس كلوب وبي سي تي أكتِف ووالت خلال المهرجان. ويتحلى بيلفورت، الذي تحوّل إلى واحد من أبرز داعمي شراء البيتكوين بعد أن كان يدعم بيعها سابقاً، بحماسٍ كبير للآفاق المستقبلية لتقنية الميتافيرس، كما أصبح من المساهمين المباشرين فيه، مع توجهه لطرح مجموعات مرتقبة من الرموز غير القابلة للاستبدال والمُستلهمة من حياته الشخصية وفيلم ذئب وول ستريت المدهش الذي صدر عام 2013، مع محفظة من العملات المشفرة، فضلاً عن دوره كمستثمر في عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية، مثل شرائه لحوالي 6033 رمز من رموز كريبتو بانك بقيمة 102.49 إيثريوم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوردان: "تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات كبيرة تضعها في طليعة المساهمين في ابتكارات البلوك تشين، ويُعزى ذلك جزئياً إلى المبادرات الحكومية العديدة مثل استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021. وتحظى دولة الإمارات بفرص كبيرة للتحول إلى عاصمة تقنية بلوك تشين، ولهذا تُعد بالنسبة لي ولبيزنس كلوب الموقع الأمثل لاستضافة القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع 2021، في إطار مهرجان بلوك تشين وورلد في أبوظبي".

عاصمة تقنية بلوك تشين

يكمن الهدف الأساسي وراء هذا الحدث في تقديم 200 من الخبراء والرواد في تقنية بلوك تشين لأكثر من فعالية، من مشاركة متحدث رئيسي وحتى عروض ومقابلات المباشرة، وذلك للخوض بعمق في أدق تفاصيل العالم الإفتراضي وكل التقنيات المرتبطة به. ومع مرور الزمن، يتطلع رئيس القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع السيد "آدم جيري" إلى قطف ثمار هذا الحدث معلقاً "لقد قضينا ثلاثة أيام ممتعة قمنا بالتخطيط فيها لإستقبال أكثر من 20.000 زائر في مركز أبوظبي للمعارض" وأضاف جيري قائلاً "صمم الحدث ليدعم التواصل التام بين المتحدثين، الخبراء، المشاركين ورجال الأعمال. يضم الإجتماع الرئيسي والذي سيتم عبر بث مباشر من ستوديو القمة المجهز بالكامل، نخبة من المؤثرين، المتحدثين الرسميين والخبراء من كل القطاعات المرتبطة بعالم بلوك تشين. ومع التوقعات السوقية لزيادة حجم القطاع إلى 23.3 مليار دولار حتى عام 2023 ، فهذا حدث يستوجب الحضور"

ويضيف جيري "حتى اللحظة، من المتوقع أن تصل حجم التعاملات العالمية إلى 15.9 مليار دولار في كل ما هو مرتبط بتقنية بلوك تشين حتى عام 2023 ، وفي الواقع وأثناء هذه القمة، ستتم مناقشة محورها حول كيفية بناء إقتصاد متكامل لأبوظبي بمليارات الدولارات مبني على تقنية بلوك تشين، بالإضافة لوضع خارطة طريق لبلوك تشين خضراء تتوائم مع رؤية الإمارات 2030"

فضل الخبراء في فئتهم

يقود التقارب بين الخبراء في أبو ظبي أمثال أوسكار كلارك ، رئيس قسم الفضول في Fundamentally Games ؛ جايسون برينك ، رئيس ألعاب البلوك تشين و جالا ؛ بريت كينج ، مؤسس البنك الرائد الجديد موفن وكريستوفر ترافيرز ، أحد الأضواء الرائدة في الأسماء المستعارة وهوية وسائل التواصل الاجتماعي ، ودفع حدود ما يمكن أن تحققه العلامات التجارية من خلال المؤثرين الافتراضيين والرقمنة في العالم.

وفي الوقت نفسه ، تضم قائمة خبراء بلوكتشين الحائز على جائزة نوبل الدكتور فين كيدلاند وديفيد شينج (المعروف أيضًا باسم "شينجى" المتنبئ) ونيكول بورين (المؤسس والرئيس التنفيذي نيكنا دودا فيلمز) والدكتور سيفيدان عمووس (خبير اقتصادي ومعلم وكاتب ) ، فيسا (فنانة ومُتحدث رقمي) ، مشايخ التشفير (أنس بهورتون ودانوش زاهدي) ، ياعيل تامر (الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس) ، من بين آخرين.

#بياناتحكومية

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حول القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع 2021

ستُعقد القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الإمارات بين 15 و17 ديسمبر 2021. وتستضيف هذه القمة العديد من الإدارات الحكومية وأبرز خبراء قطاع البلوك تشين والمؤسسات الاستثمارية في القطاع والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وأبرز المشاريع وغيرها من الجهات المعنية. ويزوّد هذا المؤتمر قطاع التخزين الموزع بفرصٍ لمناقشة السياسات وتوفير الدعم المالي واستقطاب المزيد من الموارد البشرية.

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