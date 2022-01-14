دعماً لأهداف إزالة الكربون العالمية

يشكل أسبوع أبوظبي للاستدامة ملتقى لقادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم لإجراء حوارات بناءة حول سبل التحول بقطاع الطاقة وحلول إزالة الكربون لتلبية احتياجات دولة الإمارات في هذا المضمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها المتواصل بتطوير سبل التحول بقطاع الطاقة حول العالم وتأسيس حلول إزالة الكربون لتلبية الاحتياجات العالمية، تعتزم "جنرال إلكتريك" المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE، المشاركة بدور فاعل في نقاشات وحوارات الاستدامة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة المرتقب.

ويعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، في الفترة ما بين 15 و19 يناير 2022 تحت شعار "معاً نحقق المستقبل المستدام"، منصة عالمية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة. وانطلاقاً من مكانتها كشريك استراتيجي للحدث، ستركز "جنرال إلكتريك" على مواضيعه الرئيسية بما في ذلك الطاقة منخفضة الكربون، وممارسات البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، والابتكارات السباقة وغير ذلك.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة داليا المثنى الرئيس لشركة "جنرال إلكتريك" في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: "نلتزم في ’جنرال إلكتريك‘ بدعم جهود التحول بقطاع الطاقة حول العالم، ونتمتع بمكانة رائدة تمكننا من مساعدة العالم في تلبية حاجته لتوافر مصادر الطاقة الموثوقة والمستدامة والتي يمكن الوصول إليها بتكلفة في المتناول. وانسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، سنواصل التعاون مع شركائنا بما في ذلك ’مصدر‘، لحفز جهود إزالة الكربون".

وخلال قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي ستقام افتراضياً ضمن إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، سيسلط روجر مارتيلا، رئيس الاستدامة في "جنرال إلكتريك"، الضوء على دور الابتكارات التكنولوجية في دعم الأهداف العالمية للتحول بقطاع الطاقة. وسيتناول خلال مقابلته الرئيسية التي تحمل عنوان "الابتكار في الاستدامة"، سبل الاستفادة من الاكتشافات المستقبلية للوفاء بالتزامات استشراف مستقبل منخفض الكربون. وسيستعرض كذلك أحدث التوجهات التي ترسم ملامح أهداف الاستدامة العالمية، وسيوضح مسارات تسريع وتيرة انتقال العالم نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة خلال العقد الحالي، تزامناً مع الاستمرار بإجراء بحوث إضافية وتعزيز الجهود التنموية لتقنيات الجيل المقبل.

وستشارك "جنرال إلكتريك" في منتدى البيئة والمناخ المقام على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES)، المنصة العالمية التي تركز على مواءمة أدوار الأعمال والابتكار في قطاع الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة لاستشراف المستقبل المستدام. وبدوره، سيسلط سالم مسلم، المدير التنفيذي لاستراتيجيات وشراكات إزالة الكربون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز"، الضوء على أبرز التحديات والتوجهات التي تحدد مستقبل القطاع وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية".

وخلال فعاليات ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة 2022 والذي سيقام تحت عنوان "توفير الطاقة للجميع: تمكين المرأة للمساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة"، ستناقش كل من سيزا فزيري، مدير الجودة العالمية لدى "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" والرئيس المشارك في شبكة جنرال إلكتريك للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وساندرا هليل، مدير الاتصال الحكومي في منطقة الخليج والمشرق العربي لدى "جنرال إلكتريك"، القضايا الرئيسية ذات التأثير المباشر على جهود تمكين المرأة في المجالات المتعلقة بالوصول العادل إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وفي جلسة حوارية بعنوان "بناء المستقبل المستدام من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" على هامش منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المؤتمر الذي يهدف لاستكشاف سبل تعزيز دور الشباب في قيادة مبادرات الاستدامة والتطوير خلال الخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيسلط كل من نورة عبداللطيف الخيلي، مدير هندسة أول في دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز"؛ ومهند الطيب، رئيس تنفيذي قسم المعلومات في دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز"، الضوء على دور العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مستقبل التحول بقطاع الطاقة في دولة الإمارات والعالم.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الفعاليات ملتقى فريداً يجمع نخبة من قادة الدول؛ وصناع السياسات؛ وشخصيات رائدة عالمياً ؛ ورجال أعمال ومجموعة من أبرز الأكاديميين في قطاع الطاقة الذين سيعملون على إثراء الحوارات واستعراض أكثر الحلول كفاءة للمضي قدماً نحو المستقبل المستدام. وباعتبارها رائدة في مجالات التحول بقطاع الطاقة، تفخر "جنرال إلكتريك" بالمشاركة في هذه الحوارات البناءة.

#بياناتشركات

-انتهى-

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