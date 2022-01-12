شركة سيينا Ciena تزيد سعة إضاءة الشبكة الذكية لجلف بريدج إنترناشيونال بمقدار 10 تيرابايت / ثانية تماشيا مع رؤية شركة "جلف بريدج إنترناشيونال" لتعزيز البنىة التحتية

دبي - قامت شركة جلف بريدج انترناشيونال Gulf Bridge International (GBI)، وهي شبكة سحابية عالمية لدعم الاتصال والمحتوى، بنشر تقنية GeoMesh Extreme المدعومة من WaveLogic 5 Extreme عبر شركة سيينا "Ciena"، لزيادة سعة الشبكة الذكية والارتفاء بمستويات الأداء. ستساعد هذه الخطوة شركة جلف بريدج انترناشيونال GBI على تلبية متطلبات استخدام الإنترنت بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند؛ كما ستسهم تسهيل إجراءات الإعدادات في المنطقة للأحداث الرياضية الكبرى المقبلة - بما في كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

وأدى الأقبال الشديد على بث الفيديو والحوسبة السحابية وتقنية شبكات الجيل الخامس إلى زيادة الطلب على النطاق الترددي والحاجة إلى ترقيات الشبكة البحرية والأرضية على مستوى العالم. تدعم التقنيات الجديدة من سيينا "Ciena"، شركة جلف بريدج انترناشيونال GBI من خلال تزويدها بأحدث التقنيات لزيادة سعة التصميم بمقدار 10 تيرابايت / ثانية وتعزيز قدراتها وتوفير مرونة أكبر في أوقات التسليم.

بدوره صرح جنكيز أوزتيلكان، الرئيس التنفيذي لشركة جلف بريدج انترناشيونال GBI ، قائلاً: "ستسمح لنا تقنية WaveLogic 5 Extreme البصرية التي توفرها شركة سيينا Ciena بتعزيز استخدام قاعدة الأصول من الألياف، مما يضمن توفير خدمات عالية الجودة للعملاء. نحن متحمسون لتوطيد علاقتنا مع شركة سيينا "Ciena، ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لشركة جلف بريدج انترناشيونال GBI الآن إضافة سعة كبيرة وذكاء إلى الشبكة لتلبية متطلبات العملاء بما في ذلك مزودي محتوى الإنترنت".

من جانبه قال جيمي جيفريز، نائب رئيس ومدير عام شركة سيينا " Ciena": "ستساعد تقنية وبرمجيات WaveLogic شركة جلف بريدج انترناشيونال GBIعلى إنشاء شبكة قادرة على التكيف والترقية الذاتية والتوسع لتلبية متطلبات العملاء. نحن ندرك مدى أهمية توظيف تقنيات البرمجة البحرية ذات الموثوقية في شركة جلف بريدج انترناشيونال GBI خاصة وأن المنطقة ستستضيف قريبًا أكبر بطولة لكأس العالم في قطر، والتي من المتوقع أن تزيد من استخدام الفيديو بشكل غير مسبوق".

ستعمل شركة جلف بريدج انترناشيونال GBI على الاستفادة من تقنية WaveLogic 5 Extreme (WL5e) التي توفرها شركة سيينا Ciena لتحسين قدراتها في مجال التصميم والمساعدة في تقليل كلفة كل بايت Bit بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الذكاء البرمجي في WL5e GBI يوفر القدرة على ضبط السعة ديناميكيًا لتلبية متطلبات الشبكة المتغيرة. ستوفر وحدة التحكم في مجال الإدارة والتحكم والتخطيط (MCP) الخاصة بشركة سيينا Cienaميزة التحكم في البرامج والأتمتة لتسريع عمليات الشبكة. وتعتزم شركة جلف بريدج انترناشيونال GBI من خلال هذه الشبكة، إلى تقديم أفضل الخبرات الرقمية الممكنة لشركائها وعملائها والمستخدمين النهائيين على حد السواء.

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عن شركة سيينا

سيينا هي شركة أنظمة شبكات وخدمات وبرمجيات. تقدم سيينا الحلول التي تساعد عملائها على إنشاء الشبكة التكيفية استجابةً للمتطلبات المتغيرة بصورة مستمرة للمستخدمين النهائيين. تقدم الشركة أفضل التقنيات لبناء الشبكات الأكثر مرونة في العالم من ناحية الأتمتة والانفتاح والسعات. يتم تداول اسهم شركة سيينا في بورصة نيويورك (NYSE: CIEN).

لمزيد من المعلومات عن الشركة ومنتجاتها يمكن زيارة Twitter @Ciena أو LinkedIn أو مدونة Ciena Insights أو زيارة الموقع الإليكتروني www.ciena.com

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