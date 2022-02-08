دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد التجارة الإلكترونية ازدهاراً كبيراً في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تشير توقعات وردت في دراسة أجريت مؤخراً إلى بلوغ قيمة هذه التجارة 71.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17.8%. ويعود هذا المسار التصاعدي القوي إلى عدة عوامل رئيسية، تتضمن تحول أعداد كبيرة من المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت لشراء منتجات البقالة، والاعتماد على خدمات إيصال الوجبات الجاهزة، والتركيز على المنتجات الصحية.

وأبرزت هذه التوجهات الجديدة حاجة القطاع الملحة إلى تحسين عروض التجارة الإلكترونية للارتقاء بمستوى القطاع والإنتاج. وعلى الرغم من الفرص الكبيرة والإمكانات الهائلة التي يقدمها هذا المجال، فإن نموه يحمل سلبيات حتمية، ويتطلب مزيداً من الجهود لضمان نجاح سلسلة التوريد الرقمية السريعة بجميع مراحلها، إذ لا يقتصر الأمر على التعامل مع المنصات الإلكترونية أو إطلاق خدمة توصيل خاصة عبر الإنترنت.

ويسلط معرض جلفود 2022، بصفته أكبر منصة عالمية في توريد الأغذية والمشروبات، الضوء على التوجهات والتجارب والحلول المطروحة للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للتجارة الإلكترونية في القطاع، في إطار فعاليات دورته السابعة والعشرين، التي تنطلق بين 13 و17 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع المعرض قادة العلامات التجارية الكبرى، وخبراء التكنولوجيا الغذائية، وصناع السياسات ورواد القطاع ومؤسسي الشركات الناشئة في دبي لرسم ملامح القطاع ووضع أجندته المستقبلية، خلال فعالية جلفود إنسباير الجديدة، التي تقدم جلسات متخصصة بشؤون التجارة الإلكترونية بإشراف نخبة من المبتكرين في القطاع، كما يوفر برنامجاً مخصصاً للتواصل بين الجهات المعنية بقطاع الأغذية والمشروبات لضمان الاستفادة من قدراته الرقمية الكبيرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: "تسجل التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً في قطاع الأغذية والمشروبات بفضل العديد من العوامل الرئيسية، التي تتمثل، في هذه المنطقة بالتحديد، في قدرتها الكبيرة على تحقيق دخل مرتفع، والانتشار الواسع للإنترنت، إلى جانب شبكة الخدمات اللوجستية المتطورة، وأنظمة الدفع الرقمية الحديثة، إضافة إلى تنامي شريحة الشباب الخبير بالتكنولوجيا، والدعم القوي الذي تقدمه الحكومات. ويساعد معرض جلفود، باعتباره أهم الفعاليات التي تسهم بإحداث تحولات نوعية في قطاع الأغذية والمشروبات، على رسم مستقبل السوق الرقمي في القطاع، بالاستفادة من النصائح والتحليلات المهمة التي تقدمها المنصات وشركات الإنتاج".

وأوضحت لوه ميرماند: "يجمع المعرض قادة القطاع لمناقشة الفرص المتوفرة في القطاع، والتحديات المختلفة، التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تنمية القطاع ودفعه في مسيرة التحول الرقمي عند تجاوزها وتخطيها، حيث شهدت تطلعات المستهلكين نحو قطاع الأغذية والمشروبات تغيرات كبيرة على مدى السنوات القليلة الأخيرة، وأدت إلى بروز توجهات جديدة ستسيطر على المشهد في المستقبل. لذا يقدم جلفود فرصةً لفتح حوار واسع بين مختلف الجهات المعنية في القطاع حول التوجهات الصاعدة وشبكات وسلاسل القيمة الجديدة التي سترسم ملامح مستقبل القطاع".

توجه جديد لشركات التوزيع

يتمتع المستهلكون اليوم بمجموعة واسعة من الخيارات على الإنترنت، حيث يجدون كل ما يبحثون عنه متوفراً في مختلف المواقع وبأسعار منافسة، فضلاً عن سهولة وصول طلباتهم إلى عتبات منازلهم. وهذا ما يجعل من منصات التسوق الإلكترونية وجهة سريعة وملائمة وغير محدودة، تسهم في إحداث تغيير كبير في عادات التسوق عند المستهلكين على المدى المنظور.

وتتميز هذه المنصات بسرعتها الكبيرة التي اضطرت شركات التوزيع إلى التكيف معها والعمل على مواكبتها ومجاراتها للحفاظ على قدرتها على المنافسة في القطاع.

ومن جانبه، قال بوشانت غاندي، رئيس قسم السلع الاستهلاكية سريعة التداول لدى شركة تروبيل: "انطلقت مسيرة تروبيل في عالم التجارة الإلكترونية عام 2017، وعملنا بسرعة على تطوير ملامح هذه التجربة ووضعنا أساساتها الراسخة في عام 2019، كما أسهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع تنفيذ جميع مخططات أعمالنا، حيث يتطلب العمل في مجال التجارة الإلكترونية منهجية مختلفة وأسلوب عمل جديد بالمقارنة مع قطاعي الخدمات الغذائية والتجزئة التقليديين. ونعتقد أننا تمكّنا من التكيف بسرعة مع هذه المتطلبات بالاعتماد على طاقم متخصص لإدارة عملنا في هذا المجال".

وتابع قائلاً: "قمنا في عام 2019 بتوسيع محفظة أعمالنا وتنويعها بالاعتماد على استراتيجية شاملة لضمان التوزيع المنظم عبر جميع قنوات التجارة الإلكترونية المتصلة، بما فيها الأسواق الإلكترونية، ومتاجر التجزئة الإلكترونية الوسيطة، والمبيعات المباشرة. ويعمل مركز تروبيل لتجهيز البضائع اليوم على توزيع أكثر من 8000 منتج من مختلف الفئات كالمنتجات الغذائية والصحية والمنزلية ومنتجات الرعاية الشخصية، وسط خطوات متواصلة لتوسيع عروضنا".

ويعود الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية والمشروبات بالفائدة على الجميع، وفقاً لتصريحات المسؤولين في نون، منصة التسوق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تنضم إلى مجموعة رفيعة المستوى من رواد القطاع المشاركين في معرض جلفود، الذي يعقد على مدار خمسة أيام، لتقديم تحليلات معمقة عن القطاع.

وقال يسو يارلاجادا، نائب الرئيس لقسم منتجات البقالة لمتجر نون الإلكتروني: "تختص منصة نون للبقالة في مساعدة العلامات التجارية وشركات التجزئة المحلية على تطوير أعمالها بالاستفادة من أدواتنا المميزة، حيث نستفيد من قاعدة عملائنا الواسعة، لتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي وتزويدها بخدمات شحن وتوصيل سريعة إلى مختلف أنحاء الإمارات وفي المدن الكبرى في كلّ من المملكة العربية السعودية ومصر".

ويسلط يارلاجادا الضوء على رؤية نون وخططها المستقبلية خلال فعالية جلفود إنسباير في جلسة بعنوان التمايز الرقمي - التصميم والترويج لمنصة التسوق الرقمية الخاصة بكم.

تعزيز حضور شركات البيع بالتجزئة

لعبت سلسلة شويترامس لمتاجر البيع بالتجزئة دوراً أساسياً في تطور مشهد التجارة الإلكترونية في الدولة، من خلال منصاتها الرقمية التي تقدم للمستهلكين خدمات متميزة وعالية الكفاءة، إلى جانب عروضها في المتاجر التقليدية لتلبية الطلب المرتفع.

وبدوره، قال راجيف وارير، الرئيس التنفيذي لشركة شويترامس في دول الخليج: "يواصل تجار التجزئة عبر الإنترنت توسيع حصتهم من السوق على مدى السنوات المقبلة، حيث يتمتعون بموقع يتيح لهم تزويد المستهلكين بحلول عبر مختلف القنوات بشكل يتكيف مع احتياجاتهم بالشكل الأمثل. ويمثل جلفود فرصة مثالية للتواصل بين شركات التوريد والتصنيع والتجزئة، وإيجاد فرص جديدة للتوزيع والبيع بالتجزئة من جهة، وطرح تقنيات متطورة وفئات ومنتجات جديدة في السوق الإماراتية من جهة أخرى".

التركيز على التجارة الإلكترونية

تنعقد الجلسات المخصصة للتجارة الإلكترونية في فعالية جلفود إنسباير بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي. وتشمل قائمة المتحدثين المرموقين على مدار أيام المعرض الخمسة كلّاً من: وسيم مكارم، نائب رئيس قسم التجارة الإلكترونية في شركة طلبات، وأرون كومار كريشنان، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة فريش تو هوم، وكيرتي ميغناني، رئيس وحدة مشتريات التجزئة لدى سلسلة شويترامس لمتاجر البيع بالتجزئة؛ ونيكولا كابركابا، نائب الرئيس لشؤون شراكات العلامات التجارية ومراكز الشحن المصغّرة لدى تطبيق إنستا شوب؛ وبنجامين مولفارد، الشريك المؤسس لشركة تشات فود، إضافة إلى مجموعة من الممثلين عن جهات مختلفة، مثل مجموعة مطاعم دبي، ولوكيل، وكروش براندز، وأوبالا، وتيمبل، وكلوب، ومنصة إيت آب، ومنصة تريدلنغ، وأيتي سيكس، وليفت أوف الإمارات، ومؤسسة يورومونيتور.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات معرض جلفود 2022 في ظل مجموعة صارمة من إجراءات السلامة والنظافة لضمان بيئة عمل آمنة. وقد أثبت مركز دبي التجاري العالمي إمكانياته في تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أعلى مستوى لإجراءات السلامة.

لمزيد من المعلومات حول إرشادات السلامة الخاصة بالمعرض، يرجى زيارة الرابط: https://www.gulfood.com/useful-info/safety-guidelines

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نبذة عن معرض جلفود www.gulfood.com

رسّخ معرض جلفود مكانته المرموقة كأكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم، وينقسم إلى ثمانية قطاعات مخصصة، وهو معرض مخصص للعاملين في قطاع التجارة والأعمال فقط، يتولى إدارته واستضافته مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي: www.dwtc.com

يحمل مركز دبي التجاري العالمي في جعبته خبرة 40 عاماً في تقديم الفعاليات العالمية في الشرق الأوسط، ويقدّم خبرات لا تُضاهى ومعرفةً عميقةً بالأسواق للعارضين المحليين والإقليميين والدوليين. ويعمل فريقنا على تنظيم أكثر من 20 من أكبر وأنجح المعارض الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مقدّمين بذلك المنصة المثالية لتطوير الأعمال في المنطقة. وقد أسهم التزامنا بالابتكار المستمر في صناعة المعارض في تقديم الدعم للنمو والتطوير المتسارعين لمجموعة واسعة من معارض التبادل التجاري والمعارض الموجهة للمستهلكين، كما ساعدنا في ضمان رضا العارضين والزوار على نحوٍ متواصل. ويعمل مركز دبي التجاري العالمي مع أشهر المؤسسات التجارية والجمعيات الصناعية للتأكد من تقديم جميع المعارض للقيمة الكاملة المرجوة منها وبنائها وفق الاحتياجات الحقيقية لقطاعاتها المحددة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

محمد عكاوي

أكشن جلوبال كوميونيكيشنز

mohammad.a@actionprgroup.com

سرى منهل اليازجي

مديرة العلاقات العامة والإعلامية، مركز دبي التجاري العالمي

97143086087+

sura.alyaziji@dwtc.com

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