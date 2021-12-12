سبعة فرق حظيت بشرف تمثيل الإمارات في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي 2021

الفرق المشاركة تنافست ضمن ثلاث فئات عمرية

التصنيف ضمن المراتب العشرة الأولى أحرزته ثلاثة فرق إماراتية ضمن فئتين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: هنأت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الفرق السبعة التي مثّلت دولة الإمارات العربية المتحدة في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي 2021 بعد مشاركتها في المسابقات التي انعقدت افتراضياً على مدى أربعة أيام بين 18 و21 نوفمبر.

وشارك هذا العام، أكثر من 200 فريق وطني من أكثر من 65 دولة من مختلف أنحاء العالم في المسابقة العالمية، التي أقيمت تحت شعار روبوتات مستقبل الطاقة. وتم اختيار الفرق الإماراتية السبعة للانتقال إلى المنافسات النهائية ضمن فئات المسابقة الثلاثة التي شملت الفئة المفتوحة والفئة العادية وفئة مهندسي المستقبل بعد فوزهم في منافسات المرحلة التأهيلية التي استضافتها دائرة التعليم والمعرفة، الجهة المنظمة للفعالية الوطنية.

حيث نجحت ثلاثة فرق ضمن فئتين في الفوز بتصنيفٍ متقدم ضمن المراكز العشرة الأولى، فحقق الفريق المشارك ضمن الفئة المفتوحة للمرحلة الابتدائية المركز الخامس، بينما حقق الفريق المشارك بمشروع محطات الطاقة الصديقة للبيئة المركز التاسع ضمن الفئة المفتوحة للمرحلة الإعدادية، كما أحرز فريق أبولو المركز السابع ضمن فئة مهندسي المستقبل. وتم تكليف كل من الفرق السبعة بابتكار نماذج روبوتات ذكية تساعد على إيجاد حلول واقعية في مجال الطاقة، واختلفت مستويات التحديات بحسب الفئات العمرية.

عرضت الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية مشاريعهم أمام لجنة تحكيم أولمبياد الروبوت العالمي التي قامت بدورها بتقييم المشاريع على أسس منهجية شاملة تغطي جوانب التصميم ونموذج الروبوت النهائي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرحت السيدة كليثم النيادي، إحدى أعضاء فريق دائرة التعليم والمعرفة المنظم للمنافسات المحلية، ورئيس الحكام بقولها: "نهنئ الفرق الثلاثة الفائزة، حيث يعد وصولها إلى المراكز العشرة الأولى إنجازاً مهماً نظراً للمستوى العالي للمنافسة بين الفرق المشاركة التي وصل عددها إلى أكثر من 200 فريق. ومن منطلق رؤية القيادة الرشيدة نحو الاستثمار في بناء اقتصادٍ معرفي مستدام تبرز الآن أكثر من أي وقتٍ مضى أهمية تطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، بالإضافة إلى علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبرمجة. حيث نسعى من خلال تمكين مشاركة طلبتنا في المسابقات العالمية مثل أولمبياد الروبوت العالمي إلى إبراز المواهب الشابة وتطويرها في مختلف المجالات. كما وأننا نفخر بهؤلاء المبتكرين الشباب المهتمين بتطوير حلول للتحديات الواقعية التي تطرحها المسابقة، ونعدهم مصدر إلهام لنا".

ومن جهته تقدم السيد ياسر محمد، مدرب الفريق الفائز ضمن الفئة المفتوحة للمرحلة الإعدادية عن مشروع محطات الطاقة الصديقة للبيئة، بالشكر لدائرة التعليم والمعرفة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص لمساهمتهم في تمكين الفريق للمشاركة في المسابقة، حيث صرح بقوله: "نشكر دائرة التعليم والمعرفة التي أتاحت الفرصة أمام الطلبة الإماراتيين للمنافسة على مستوى العالم ضمن واحدة من أكبر المسابقات العالمية في مجال الروبوتات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. كما أننا سعدنا كثيراً بالنتيجة التي حققناها، حيث بذل فريقنا جهوداً كبيرةً من خلال تحضيراته لأولمبياد الروبوت العالمي وصولاً لتأهله لمرحلة التصفيات النهائية، خصوصاً أثناء ابتكارهم لمشروع قادر على المنافسة على هذا المستوى العالمي." وأضاف محمد أن "الطلبة واجهوا تحديات كبيرة في مسألة إدارة الوقت، لا سيما مع ضرورة التوفيق بين الاستعداد للمسابقة والدراسة للامتحانات، ولكن في النهاية نالوا ثمرة جهودهم التي نفخر بها".

وبدوره، قال السيد مصطفى محمد، مدرب الفريق الفائز ضمن الفئة المفتوحة للمرحلة الابتدائية: "نحن فخورون جداً بتمثيلنا لدولة الإمارات في أولمبياد الروبوت العالمي، حيث نجحنا في حصد المركز الخامس ضمن فئتنا، الأمر الذي نعده إنجازاً كبيراً في مثل هذه المسابقات القوية. كما حظي فريقنا خلال المنافسات المؤهلة والنهائية بتجربة تعليمية غنية، وأود أن أشكر دائرة التعليم والمعرفة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص على دعمهم المتواصل لنا".

وحول فئة مهندسي المستقبل تحدث محمد مختار، مدرب فريق أبولو الفائز قائلاً : "شكّل إطلاق فئة مهندسي المستقبل الجديدة هذا العام إضافةً مميزةً للمسابقة، حيث تم تكليف الطلبة بابتكار مفهوم نموذج أولي يحاكي تصميم سيارة "تيسلا" ذاتية القيادة. وأستطيع القول بأنها كانت تجربةً مذهلةً لنا جميعاً، حيث بقينا مستيقظين لوقتٍ متأخر من الليل لنركّز على المهمة حتى استطعنا تحقيق النجاح فيها. كما كان لنا الشرف بتمثيل دولتنا والحصول على تصنيفٍ جيد ضمن المراتب العشرة الأولى على مستوى العالم، ونتطلع للمشاركة في المسابقة من جديد في دورة العام القادم".

ومن المقرر أن تُقام منافسات العام القادم من أولمبياد الروبوت العالمي في مدينة دورتموند الألمانية، حيث يتم الإعلان عن تفاصيل التقديم للمشاركة في منافسات المرحلة التأهيلية في الإمارات في عام 2022.

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لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة هي الجهة المنظّمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي التي تشرف على رحلة تعليم الطلبة ابتداءً من مرحلة التعليم المبكر، إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. كما ترعى عملية دمج أصحاب الهمم سواء في النظام التعليمي العام أو عبر توفير المدارس المتخصصة.

وفيما يخص التعليم المبكر والتعليم المدرسي بكافة مراحله، تتولى الدائرة مسؤولية ترخيص وتنظيم عمل الحضانات والمدارس الخاصة في أبوظبي، وتقوم بوضع التشريعات والأطر التنظيمية الخاصة بمدارس الشراكات التعليمية التابعة لها، فضلاً عن الإشراف على مدرستين متخصصتين لأصحاب الهمم وإدارتهما.

كما تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتوفير بعثات دراسية سنوياً لطلبة أبوظبي المتميزين، ودعمهم لمتابعة تعليمهم في أرقى الجامعات محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بمراقبة وتحسين أداء قطاع التعليم العالي في أبوظبي، مع تحفيز مؤسساته على توفير البرامج الجامعية التي تلبي احتياجات الإمارة؛ والعمل مع شركائها لتوفير بيئة جاذبة للطلبة وكوادر الهيئات التدريسية.

وتماشياً مع رؤيتها "تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل"، تدرك دائرة التعليم والمعرفة أن التنوع في أساليب التعليم هو من ركائز نجاح الطلبة، نظراً لتفاوت قدراتهم واحتياجاتهم. ولذلك، تتعاون الدائرة مع شركائها لتمكين نظام تعليمي شامل في أبوظبي يقوم بإعداد جيل من الخريجين الذين يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة للمساهمة في تحقيق واستدامة رؤية أبوظبي.

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