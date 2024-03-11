تمكين الابتكار: تعاون أوبو الاستراتيجي مع الشركات الناشئة لتعزيز التطور التقني

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2024: بات للابتكار والإبداع دور كبير في هذا العصر في إعادة رسم وتشكيل القطاعات المختلفة، خصوصاً مع وجود 150 مليون شركة ناشئة في جميع أنحاء العالم و50 مليون شركة ناشئة أخرى يتم إطلاقها كل عام، ومع ذلك، يفشل ما يقارب 1 من كل 5 شركات ناشئة في السنة الأولى بسبب الصعوبات المختلفة التي تواجهها، سواءً التحديات المالية أو ضعف ملاءمة المنتجات للسوق. وإدراكًا لذلك، تحرص أوبو على التعاون مع الشركات الناشئة، وتوفير الدعم اللازم لمساعدتها على التغلب على العقبات وضمان نجاح ابتكاراتها.

وقال يان رين، مدير الابتكار المفتوح في أوروبا لدى أوبو: "نتفهم في أوبو الاحتياجات المتنوعة للشركات الناشئة، وبدورنا، نحرص على تقديم دعم متكامل يشمل التمويل والتكنولوجيا والتسويق، لدفع نمو هذه الشركات وتعزيز فوائد التكنولوجيا ليستفيد منها المزيد من الناس. ومن خلال استراتيجياتنا هذه، يمكن للشركات الناشئة مثل AlpsenTek وHUAYI وCloudSteth تطبيق ابتكاراتهم على الحياة الواقعية. هذا وإن أوبو تشارك في مجال الذكاء الاصطناعي بنشاط، كونه أصبح واحدًا من أكثر المجالات الواعدة هذه الأيام، وتسعى للتعاون مع الشركات الناشئة للوصول لإمكانيات جديدة مع الذكاء الاصطناعي."

نجاح يتجاوز الاستثمار

لكي تكون الشركات الناشئة ناجحة، تحتاج إلى أكثر من مجرد فكرة. على سبيل المثال، استفادت شركة AlpsenTek، المتخصصة في الرؤية الآلية، من الدعم المالي والتقني الذي قدمته أوبو لدمج مستشعر الرؤية الهجين المتطور ALPIX-Eiger® مع قدرات خوارزمية الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من منصات Snapdragon® المحمولة من Qualcomm، قادت أوبو عملية تطوير مجموعة من الخوارزميات الحركية المعززة بالذكاء الاصطناعي AI Motion التي يمكنها معالجة المعلومات ضمن المستشعر ولإزالة التشويش من الصور ومساعدة المستخدمين على التقاط لحظات واقعية بسرعة. وقد أتاح ذلك استخدام تقنية AlpsenTek على الهواتف الذكية ومنحها الفرصة لتعزيز الابتكار المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبينما كانت أوبو تستثمر في تقنيات الواقع الممتد، انضمت شركة DeepMirror الناشئة إلى شبكات الابتكار التابعة لأوبو، ولمساعدة الشركة على تعزيز مكانتها سريعاً في القطاع، دعت أوبو شركة DeepMirror لعرض أحدث ألعابها للواقع المعزز على الساحة العالمية، وذلك خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة 2024، حيث تمكن الزوار من التفاعل مع بيئات حقيقية عبر الألعاب، لتجربة أكثر متعة، وذلك بدعم من الخدمات السحابية لأوبو.

DeepMirror في تحدي الإلهام من أوبو

لا بد من العمل والإبداع المشترك لتطوير تقنيات جديدة، سواءً كانت الشركة كبيرة أو ناشئة، لأن ذلك يمكن كلا الطرفين من تحقيق نتائج مضاعفة ونجاحات أكبر.

أحد أبرز الأمثلة على شراكات البحث والتطوير هي شركة HUAYI للتكنولوجيا الطبية، والتي تعد أحد الشركات الناشئة الصديقة لأوبو في القطاع، والتي تأسست في عام 2021 لتقدم تقنيات متطورة ومتخصصة في تكنولوجيا ومنتجات مراقبة الصحة بدون تلامس. يسمى الحل التكنولوجي الأساسي للشركة بـــ "WonTrackR"، ويجمع بين تقنية الموجات المليمترية ومعالجة الإشارات الرادارية/الفسيولوجية وإعادة بنائها ونمذجة الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس المعدات الطبية الميكانيكية الباردة القديمة، يمكن وضع جهاز يضم تقنية بـ WonTrackR في أي مكان في المنزل لمراقبة المقاييس الصحية المختلفة، ورعاية أفراد الأسرة بكل سهولة.

مثال آخر هو CloudSteth، حيث يمكن لنظام التسمع الذكي من CloudSteth تحليل أصوات القلب والرئة تلقائيًا من خلال الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي والربو وأمراض القلب الخلقية على التشخيص مبكرًا وتلقي العلاج الطبي الذي يحتاجون إليه عاجلاً. ومن خلال التعاون الوثيق مع المستشفيات الرائدة في الصين، اكتسبت الشركة خبرة غنية في مجال العلاج الطبي.

CloudSteth في تحدي الإلهام من أوبو

تسهم الحلول المبتكرة التي وفرتها هذين الشركتين الناشئتين في تحقيق تقدم ملموس في مجال الرعاية الصحية الوقائية والتطبيب عن بعد، وهو أحد مجالات البحث الأساسية لشركة أوبو، حيث كشفت أوبو خلال يوم أوبو للابتكار INNO DAY 2022، عن جهاز مراقبة صحة الأسرة OHHealth H1 الذي يساعد في تشخيص الأمراض وتقديم اقتراحات العلاج. وتشارك أوبو حاليًا، شركتي HUAYI وCloudSteth لإجراء تجارب سريرية تهدف إلى زيادة دقة خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة البيانات وتحسين منتجات إنترنت الأشياء مثل OHealth H1.

تمكين القدرات على المدى الطويل

بالنسبة لشركة أوبو، فإن تمكين الشركات الناشئة ليس مجرد خطوة لمرة واحدة، بل هو جزء من مهمتها الدائمة، حيث توفر مبادرات أوبو المتنوعة، مثل تحدي الإلهام من أوبو، الدعم المستمر للشركات الناشئة وتعزز فرص الاعتراف العالمي بهذه الشركات.

على سبيل المثال، تعاونت أوبو مع Tangtangquan لتنفيذ حلها العلاجي الرقمي على ساعة أوبو الرقمية OPPO Watch 3 و4، والذي ساعد حتى الآن أكثر من 20 ألف مستخدم على مراقبة مستوى السكر في الدم وإدارة صحتهم بسهولة أكبر. وقد دعت أوبو شركة Bluepha Co., Ltd لاستعراض موادها الخضراء البديلة للبلاستيكBluepha™ PHA أمام جمهور عالمي خلال مؤتمر الأطراف COP28. وتم تصنيع المادة ضمن غطاء هاتف أوبو فايند N2 القابل للطي، مما يثبت إمكانية استخدام هذا الحل تجاريًا في المستقبل.

وبينما تعيد ثورة الذكاء الاصطناعي تشكيل الإمكانيات والقدرات عبر القطاع، تمثل الشركات الناشئة مصدر أمل واعد بالتطورات الرائدة. وبدورها تلتزم أوبو بالتعاون مع الجيل القادم من الشركات الناشئة ودعمه، وقيادة الابتكار وتقديم تجارب استثنائية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

#بياناتشركات

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ماهى مدحت

مديرة العلاقات العامة

بريد الكتروني: V-mahy.medhat@oppo.com

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، حيث أطلقت أول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008. تسعى أوبو من خلال عملها للارتقاء بحياة المستخدمين حول العالم من خلال تواجدها في أكثر من 60 دولة ومع فريق عمل متكامل يضم أكثر من 40,000 موظفاً.

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة. وقد عملت أوبو على تطوير منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأعوام الماضية بناء على تطلعات المستخدمين في المنطقة، حيث أطلقت سلسلة هواتف أوبو فايند N3 الرائدة، وسلسلة رينو الشهيرة، وتسعى أوبو دوماً لتحسين منتجاتها المحلية، وذلك لتوفير المزيد من الخيارات الاستثنائية للمستخدمين في المنطقة.