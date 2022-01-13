أبو ظبي ، لندن ، سنغافورة : أعلنت هيفن الرائدة عالمياً في مجال العملات الرقمية عن تعيين آندي يونغ رئيسًا لمجلس الإدارة للشركة.

وقال كريستوفر فيلنوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيفن: " يسعدنا إضافة قائد استثنائي إلى مجلس الإدارة.فإنه يتمتع بخبرة الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر الهامة والخدمات المالية والتمويل والتكنولوجيا والخبرة الدولية. إن رؤية أندي في إدارة المخاطر الرئيسية سيضيف لمجلس إدارة هيفن خبرة مراقبة المخاطر".

يشغل حاليًا السيد يونغ منصب المدير المالي لمجموعة السيتي لكرة القدم. وهو محاسب قانوني يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الإعلام والصناعة الترفيه، وقضى معظم ذلك الوقت مع العديد من شركات Viacom. وقبل انضمامه إلى نادي السيتي لكرة القدم ، أمضى السيد يونغ 6 سنوات كرئيس تنفيذي للشؤون المالية لـ TwoFour54 في أبوظبي، كما أنه يشغل منصب مدير مجلس إدارة غير تنفيذي للأولمبياد الخاص بالمملكة المتحدة.

وقال السيد يونج: "أشعر بامتياز كبير لتولي هذا الدور في مثل هذا الوقت المثير للصناعة - تتغير احتياجات عملاء هيفن والأفراد والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين بسرعة".

ثم أضاف: إن الصناعة تعيد تعريف تفاعل العالم مع المال بطرق تعود بالنفع على الجميع لسنوات قادمة.

وعلق السيد كريستوفر: إن تاريخ آندي الطويل في القيادة ، إلى جانب خبرته في الأعمال التجارية الكبيرة المركزة عالميًا ، يجعله الشخص المثالي لهذا الدور. إنني أتطلع إلى العمل معه لنجعل حوكمة شركة هيفن هي الأفضل في فئتها. سيُحدث إشرافه تأثيرًا إيجابيًا على مساهمينا ، والجهات التنظيمية ، والعملاء ، والمساهمين ، والموظفين لدينا ".

وفي نفس الوقت أعلنت هيفن إنه تم تعيين مديرين مستقلين جديدين، السيد ستيوارت كونولي والسيد أحمد إسماعيل.

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