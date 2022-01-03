قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميزانية إمارة دبي للسنوات المالية 2022 – 2024، من شأنه أن ينعكس إيجاباً وبشكل كبير على مجتمع الإمارة بمختلف فئاته وقطاعاته، ويشكل داعماً استراتيجياً لرحلة الخمسين عاماً الجديدة، التي بدأتها دبي والإمارات، في طريقها لبناء الاقتصاد الأفضل والأكثر نشاطاً على مستوى العالم. يواصل سموه بتوجيهاته الحكيمة ورؤيته الملهمة، تعزيز الثقة بالبيئة والبنية التحتية التي تتمتع بها الإمارة، الأمر الذي يسهم في تمكين جاذبيتها لمختلف أنواع الاستثمارات والمواهب على حدّ سواء. كما تؤكد الموازنة المعتمدة، حجم الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو بالمواطنين وسعادتهم، من خلال وضعهم على رأس الأولويات، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم. سنعمل من جانبنا على بذل كافة جهودنا، وتسخير مختلف مواردنا البشرية والمادية، للارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة، انطلاقاً من كونه يمثل ركيزة أساسية للنمو لكافة القطاعات الأخرى".

#بياناتحكومية

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