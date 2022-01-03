PHOTO
قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميزانية إمارة دبي للسنوات المالية 2022 – 2024، من شأنه أن ينعكس إيجاباً وبشكل كبير على مجتمع الإمارة بمختلف فئاته وقطاعاته، ويشكل داعماً استراتيجياً لرحلة الخمسين عاماً الجديدة، التي بدأتها دبي والإمارات، في طريقها لبناء الاقتصاد الأفضل والأكثر نشاطاً على مستوى العالم. يواصل سموه بتوجيهاته الحكيمة ورؤيته الملهمة، تعزيز الثقة بالبيئة والبنية التحتية التي تتمتع بها الإمارة، الأمر الذي يسهم في تمكين جاذبيتها لمختلف أنواع الاستثمارات والمواهب على حدّ سواء. كما تؤكد الموازنة المعتمدة، حجم الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو بالمواطنين وسعادتهم، من خلال وضعهم على رأس الأولويات، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم. سنعمل من جانبنا على بذل كافة جهودنا، وتسخير مختلف مواردنا البشرية والمادية، للارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة، انطلاقاً من كونه يمثل ركيزة أساسية للنمو لكافة القطاعات الأخرى".
#بياناتحكومية
- انتهى -
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.