قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: " يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرة أخرى ريادة الإمارات في استشراف المستقبل، وحرصها الدائم على تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للشباب والمواهب العربية والعالمية على حدّ سواء، وذلك عبر المشروع الفريد، والأكبر على مستوى العالم العربي، المتمثل بدعم ورعاية 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات. إنّ هذا المشروع الذي يحرص على دعم العلم والعلماء، في العديد من القطاعات؛ ما هو إلا خطوة جديدة، تحت مظلة وثيقة مبادئ الخمسين، التي أعلن عنها سموه في وقت سابق، والتي ركّزت في أحد محاورها على أنّ المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري، وأن تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات. سيسهم هذا المشروع في تعزيز القطاع العقاري في دبي والإمارات، من حيث استقطاب نوابغ البرمجيات وعلوم البيانات، والتي ترتبط بشكل وثيق بالبيانات العقارية، وبالتالي تطوير أدوات جديدة ومبتكرة، من شأنها أن تحقق نقلات نوعية في هذا المجال".

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022