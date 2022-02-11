بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 38 فلساً

توصية بتوزيع أرباح 35 فلس للسهم الواحد

مدينة الكويت، دولة الكويت: أعلنت الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع "Ooredoo" (الرمز في شريط بورصة الكويت: OOREDOO)، اليوم نتائجها المالية لسنة 2021:

الأحداث الماليّة البارزة:

بلغ صافي الربح العائد إلى الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة مبلغاَ وقدره 19 مليون دينار كويتي لسنة 2021 وهو ما يمثل نمواً قوياً بنسبة 468% مقارنة بـ 3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2020 حيث استمد دعماً قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من Ooredoo الكويت و Ooredoo تونس و Ooredoo الجزائر و Ooredoo فلسطين و Ooredoo المالديف.

ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 5% لتصل إلى 208 مليون دينار كويتي لسنة 2021 مقارنة بـ 197 مليون دينار كويتي في عام 2020.

ارتفعت الإيرادات الموحدة لتصل إلى 602 مليون دينار كويتي لسنة 2021 مقارنة بـ 593 مليون دينار كويتي في عام 2020. وقد تأثرت الإيرادات بالدينار الكويتي بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والنمو الصحي في تونس والإيرادات القياسية في فلسطين والأرقام القوية في الجزائر بالعملة المحلية.

بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 38 فلساً لسنة 2021 مقارنة بـ 7 فلساً للسهم الواحد في 2020. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلس للسهم الواحد مع مراعاة موافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر إنعقادها في مارس 2022.

علّق الشيخ / محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة:

"أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة عن تحقيق مجموعة ممتازة من النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مع تحسن نشاط السوق نتيجة لتخفيف ورفع القيود المفروضة بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19 في عدد من أسواقنا الأساسية. إلى جانب ذلك، لمسنا زيادة واضحة في ثقة العملاء بأعمال الشركة بسبب التزامنا المستمر بتوفير منتجات مبتكرة، الأمر الذي أضاف دعما إضافيا لإدائنا القوي خلال السنة.

سجلت الإيرادات الموحدة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة زيادة طفيفة حيث بلغت 602 مليون دينار كويتي في سنة 2021 مقارنة بـ 593 مليون دينار كويتي في سنة 2020، بهامش دخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 34%.

في الكويت، واصلت الشركة التركيز على تحسين كفاءة التكلفة والتحوّل الرقمي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 18% وتحسين هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 29%. وفي تونس، ارتفعت الإيرادات بنسبة 5%. وفي الجزائر أعلنت الشركة عن تحقيق أرقام جيدة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% بالعملة المحلية. أما في فلسطين، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق زيادة بنسبة 9% في الإيرادات التي بلغت 33.8 مليون دينار كويتي وزيادة في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 17% تعزى بشكل رئيسي إلى الفعالية التشغيلية للشركة. ومع تحسن سوق السياحة، حققت الشركة في المالديف ارتفاعا بنسبة 2% في الإيرادات، وارتفع عدد عملائنا هناك إلى أكثر من 368 ألف عميل.

إننا متفائلون بشأن أعمالنا في سنة 2022 مع استمرارنا في التركيز على تعزيز محفظة منتجاتنا وعلى إطلاق ودعم مبادرات تحسين كفاءة التكلفة بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائنا في كافة الأسواق التي نعمل فيها."

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للشركة، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين:

"تأثر أداء الشركة بشكل عام في Ooredoo الكويت نتيجة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من تأثر التعداد السكاني المتناقص خلال عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، وعلى ضوء الرفع التدريجي لضوابط السفر والتي صاحبها استقرار أسعار النفط؛ شهد التعداد السكاني ارتفاعاً طفيفاً. ونتيجة لذلك، شهدت الشركة ارتفاعا في الأرباح بواقع 210.5 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. فيما ارتفع الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% ، مما ساهم في تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29% ، بزيادة من 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي."

وأضاف البابطين: "حققت شركة Ooredoo الكويت قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة يُشار إليها بالبنان ذات مكانة رائدة في عالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. "

وختم البابطين كلامه قائلاً: "مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليبنا لإرضائهم، فقمنا بابتكار حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع، ما أدى إلى ارتفاع أعداد عملائنا وهو ما يعكس ثقتهم الكبيرة بنا".

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـلمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

عززت Ooredoo الكويت من شبكة الجيل الخامس وتوسعت رقعتها خلال نفس المدة. فيما تواصل الشركة جهودها والتزامها نحو عملاءها بمنحهم أكثر الخدمات والمنتجات ابتكاراً علاوة على تعزيز تجربتهم الرقمية. فيما أثمرت تلك الجهود بحصول Ooredoo الكويت على الجائزة الذهبية لأفضل تطبيق من جوائز ستيفي العالمية وذلك تكريما للتطبيق المبتكر "MyOoredoo" فيما حظيت في نفس الوقت على الجائزة البرونزية لأفضل برنامج لمتطوعي المسؤولية الاجتماعية لعام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Ooredoo واصلت تحقيق نجاحات متميزة خلال عام 2021 من خلال تطوير شراكات استراتيجية وبناء علاقات تساعدها على فهم عوامل التغييرفي سلوك العملاء بشكل أفضل وتحقق لها التفوق والتميز في خدمة العملاء.

شراكات استراتيجية

ومن الشراكات اللافتة لهذا العام، شراكتها مع بنك الكويت الوطني، البنك الأول محلياً ومن بين أفضل 10 بنوك في الكويت، حيث وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في ابتكار وتقديم المزيد من الخدمات والحلول الرقمية لعملائهما على حد سواء. وجاءت هذه المذكرة إيماناً من الشركتين بضرورة دفع عجلة الابتكار في تقديم حلول رقمية متكاملة تثري حياة عملائهم الرقمية وتنمي اقتصاد الدولة وتحقق المزيد من التقدم والنمو على جميع الأصعدة. كما وقعت شركة Ooredoo اتفاقية حصرية مع شركة الاتصالات البريطانية (BT)، المزود الرائد لخدمات وحلول الاتصالات العالمية، حيث تشمل الاتفاقية تقديم خدمات الاتصال المُدار والخدمات الصوتية وحلول مركز الاتصال، فضلاً عن خدمات حلول الأمن السحابي والخدمات الاستشارية.

تحول رقمي وتنمية مستدامة

استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي وانطلاقاً من استيراتيجيتها المعنية بتقديم أفضل وأحدث الخدمات الرقمية لعملائها على الدوام، اعتمدت شركة Ooredoo تطبيق "هويتي"، تطبيق مقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوفر للأفراد بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبشكل رسمي وذلك على جميع قنوات البيع الرسمية في الشركة سواء كانت الأفرع المنتشرة في جميع مناطق الكويت، أو المتجر الإلكتروني أو من خلال تطبيق MyOoredoo. وبذلك تكون Ooredoo أول شركة اتصالات تعتمد التطبيق رقمياً وفي جميع قنوات البيع في البلاد.

Ooredoo الأولى في الكويت والمنطقة توفر خاصية شراء شريحة إلكترونية ذكية eSIM أونلاين

وأعلنت Ooredoo أيضاً عن إتاحة خاصية شراء شريحة إلكترونية ذكية (eSIM) عبر الإنترنت دون الحضور الشخصي إلى أفرع الشركة وعن طريق تطبيق "هويتي" وتطبيق My Ooredoo ، وهي بذلك تكون أول شركة اتصالات في الكويت والمنطقة تمنح مثل هذه الخاصية.

جائزة "الشبكة الأسرع في الكويت"

وفي إنجاز آخر يضاف لرصيد انجازات Ooredoo الكويت، حصدت شركة Ooredoo على جائزة "الشبكة الأسرع في الكويت" لعام 2021، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة.

Ooredoo – تونس

ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لسنة 2021 لتصل إلى 134.0 مليون دينار كويتي مقارنة بــ 127.7 مليون دينار كويتي لسنة 2020. وانخفض الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء إلى 51.8 مليون دينار كويتي لسنة 2021 مقارنة بـ 54.7 مليون دينار كويتي في سنة 2020. وانخفضت قاعدة عملاء Ooredoo تونس إلى 6.9 مليون عميل بسبب تغيير منهجية إبلاغ Ooredoo تونس عن قاعدة عملاء الدفع المسبق من تعريف دورة الحياة الأصلي إلى تعريف نشاط الشبكة خلال 90 يومًا للتوافق مع منهجية مشتركة عبر مشغلي الهاتف المحمول داخل الدولة. وقد أدى هذا التغير إلى انخفاض في قاعدة العملاء المبلغ عنها بحوالي 1.2 مليون بدون أي تأثيرعلى البيانات المالية المعلنة.

Ooredoo – الجزائر

سجلت الأعمال في الجزائر أرقامًا قوية على الرغم من استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري ، الذي انخفض بنسبة 8% على أساس سنوي. وقد بلغت الإيرادات 188.5 مليون دينار كويتي في عام 2021. وقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 8%. وارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 4% لتصل إلى 65.1 مليون دينار كويتي في عام 2021 مقارنة بـ 62.6 مليون دينار كويتي من عام 2020. ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 12.8 مليون عميل في عام 2021 مقارنة بـ 12.5 مليون عميل لنفس الفترة من عام 2020.

Ooredoo - فلسطين

ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 33.8 مليون دينار كويتي لسنة 2021 مقارنة بـ 31.2 مليون دينار كويتي لعام 2020. وارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة 17% إلى 12.3 مليون دينار كويتي لسنة 2021 مقارنة بـ 10.5 مليون دينار كويتي لعام 2020 وذلك من خلال الكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. وقد ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo فلسطين بنسبة 5% لتصل إلى 1.4 مليون عميل لسنة 2021 مقارنة بــ 1.3 مليون عميل قي عام 2020.

Ooredoo – المالديف

سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 35.0 مليون دينار كويتي لسنة 2021 مقارنة بـ 34.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2020. وبلغ الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء 17.2 مليون دينار كويتي لسنة 2021 مقارنة بـ 17.0 مليون دينار كويتي لعام 2020. تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 368 ألف عميل.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: www.ooredoo.com.kw

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لإستفسار وسائل الإعلام:

الوطنية للإتصالات ("Ooredoo")

ناظم الغبرا، العلاقات العامة والإعلام

صندوق بريد 613،الصفاة13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw

معلومات حول Ooredoo الكويت (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة)

تم إطلاقها تجارياً في ديسمبر 1999، وبلغ سعر السهم في الشركة 0.624 دينار كويتي بتاريخ 31 ديسمبر 2021، ليعطي قيمة سوقية لشركة الوطنية للإتصالات (Ooredoo) تبلغ 0.3 مليار دينار كويتي.

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