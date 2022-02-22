يمكن لعملاء شركة "آرك" وشركة "بيزك" التمتع الآن بالاتصال السريع في دبي وتل أبيب، مع خطة مستقبلية للتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "آرك"، المزود لحلول البنية التحتية للاتصالات في المنطقة ومقرها دبي، اتفاقية مع شركة بيزك إنترناشونال، المزود الرائد لحلول الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في إسرائيل، لضم شبكتها إلى مركز بيانات بيزك بتل أبيب. وتعمل الشركتان حاليًا على إنشاء مسار يضمن الوصول إلى أقل زمن انتقال بين مراكز نقل البيانات الإقليمية وهي: داتامينا بالإمارات العربية المتحدة، والمنطقة العالمية بالبحرين، والمنصة الذكية بالإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى تعزيز انتشارهما في المنطقة وتمكين الشركاء والعملاء من التمتع بمجموعة متنوعة من الخدمات.

وتعمل شركة "آرك" بشكل دؤوب من أجل جعل عملية الاتصال في الشرق الأوسط سهلة وسريعة قدر الإمكان، مع الرغبة في تطوير قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وزيادة الترابط وتبادل المعلومات بين مختلف الشركات بهدف زيادة وتيرة عملية التطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا السحابة، وتبادل المعلومات، والاتصال.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال "ماهيش جايشانكار"، الرئيس التنفيذي لشركة "آرك": "تعد شراكة آرك مع بيزك إنترناشونال خطوة واعدة من شأنها الدفع قدمًا بالتعاون بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين؛ حيث يمكن لعملائنا الآن التمتع بأقل زمن انتقال للوصول للأسواق الأوربية عن طريق اسرائيل، كما سنوفر للمستخدمين جودة عالية تمكنهم من استخدام تطبيقاتهم وخدماتهم بكل سهولة ويسر. ونحن متحمسون لتعزيز تجربة عملائنا بفضل هذه الشراكة وتمكينهم من تنويع طرق اتصالهم بالأسواق المختلفة عبر المنطقة. بيزك انترناشونال هي شريك رائع، وسيكون من المثمر العمل مع الفريق في إسرائيل على هذه المبادرة التاريخية."

تتشارك "آرك" و"بيزك" نفس الرؤى فيما يخص الانفتاح وجعل الاتصال البيني عبر المنطقة بأكملها سلسًا قدر الإمكان. وتعتبر إسرائيل رائدة عالميًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال ولديها عدد أكبر من الشركات الناشئة مقارنة بأي دولة أخرى، ما يجعلها واحدة من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط. ونظرًا لزيادة اهتمام القطاع العام والخاص في البلاد بزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في البنية التحتية من أجل دعم التقنيات الرقمية الناشئة مثل تكنولوجيا السحابة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فإن الترابط القوي مع الشبكات الإقليمية والدولية أصبح ضرورة ملحة لا مفر منها.

ومن جانبه قال "رون جلاف"، نائب رئيس قسم الأعمال والتحالفات العالمية في بيزك إنترناشونال: "سوف تتيح هذه الشراكة فرص نمو هائلة لشركة "آرك" وشركة بيزك؛ حيث نتعاون لتبادل وربط جهود وآليات الابتكار الرقمي في جميع أنحاء المنطقة. وتشاركنا آرك نفس الرؤى فيما يخص خلق اتصال سلسل وسريع بين مختلف بلدان المنطقة، فضلًا عن تقديم خيارات جديدة فيما يخص آليات نقل وتسريع الاتصالات محليًا وعالميًا. وأضاف "لقد كانت الاتفاقية الإسرائيلية الإمراتية فرصة رائعة لنا للاستفادة من موقع إسرائيل الجغرافي الفريد كمحور يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وأسواق الشرق الأوسط الناشئة معًا، ومن خلال هذه الشراكة سوف نوفر لعملاء بيزك إنترناشونال وآرك إمكانية وصولهم لأسواق أكثر، وتوسيع محفظتهم والوصول إلى فرص جديدة في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

ويأتي انضمام إسرائيل لشركة "آرك" على هامش جهود الشركة المستمرة للتوسع إقليميًا، والتي تعتمد في جوهرها على خلق اتصال سريع وتقليل زمن الانتقال بين الشبكات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويتميز فريق آرك بخبرة واسعة في ربط مراكز البيانات الإقليمية، بالإضافة للعمل مع أكبر الشركات المحلية والعالمية وأكثرها ابتكارًا. تستفيد شركات الاتصالات والمؤسسات ومقدمو الخدمات السحابية والبيانات من شبكات الحافة الذكية التي تقدمها الشركة والتي توفر وصولاً سريعًا إلى الشبكات ونقاط التواجد والبنية التحتية لمراكز البيانات وأنظمة الكابلات البحرية.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة "آرك"

شركة "آرك" هي مزود لحلول الشبكات المتكاملة، تعمل على تسريع الاتصال وتحسين التطبيقات والخدمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تستفيد شركات الاتصالات والمؤسسات ومقدمو الخدمات السحابية والبيانات من الشبكات الذكية التي توفر وصولاً سريعًا إلى الشبكات ونقاط التواجد والبنية التحتية لمركز البيانات وأنظمة الكابلات البحرية. تمكن "آرك" عملائها من التوسع في الشرق الأوسط والاتصال بسلاسة عبر المراكز التجارية ومراكز البيانات في المنطقة. وتم إنشاء "آرك" كمزود خدمة مستقل من قبل دو وBatelco. ويتمتع فريق "آرك" بخبرة واسعة في ربط الشبكات ونقاط الاتصال في المنطقة، بالإضافة لخدمة أكبر الشركات المحلية والعالمية وأكثرها ابتكارًا. لم يعد الأمر يتعلق بوجود مركز اتصال واحد للشرق الأوسط، ولكن مدى السرعة التي يمكنك من خلالها توصيل الاتصالات وتنمية نظامك البيئي عبر المنطقة.

نقدم لك أفضل خدمة في الشرق الأوسط.

arcsolutions.me

نبذة عن "بيزك إنترناشونال"

بيزك إنترناشونال ("BI") هي مزود خدمة الإنترنت رقم 1 في إسرائيل ومزود رائد لخدمات الاتصالات الدولية، وهي جزء من أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.

تعد "بيزك" شركة الرائدة في جميع مجالات نشاطها الرئيسية، حيث توفر حلول اتصالات شاملة في مجال الإنترنت، والهاتف (الدولي والمحلي وداخل المنظمة)، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، والاستعانة بمصادر خارجية واستضافة مواقع الويب والخوادم والموقع المشترك، وحلول التعافي من الكوارث (DR) المصممة للخوادم، واتصالات البيانات والأمن السيبراني وأمن المعلومات.

بيزك إنترناشونال هي أول شركة إسرائيلية تمتلك نظام كابلات بحرية يربط إسرائيل بأوروبا.

من خلال نظام الكابلات البحرية الخاص بها، تقود بيزك إنترناشونال عملية توصيل الإنترنت السريع في إسرائيل، والذي يربط أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022