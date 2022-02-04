يوفر التطبيق حلولاً شاملاً للدفع عبر الهاتف المحمول وشبكة كاملة من خدمات الدفع للتجار.

دبي الامارات العربية المتحدة: في أقل من عامين فقط على إطلاقه، احتل تطبيق باي باي " PayBy " المرتبة الأولى في تطبيقات الأجهزة المحمولة عبر متجر آبل وجوجل بلاي. إذ يوفر التطبيق حلاً شاملاً للدفع عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن شبكة كاملة من خدمات الدفع للتجار، مثل بوابة الدفع ورابط الدفع عبر الإنترنت والخصم التلقائي ونقاط البيع الذكية وغيرها.

هذا وزادت شعبية التطبيق واستخدامه لسهولة واجهة الاستخدام وميزات الأمن والأمان وطرق الدفع السهلة، والطلب المتزايد على معاملات الدفع دون تماس. وفقًا لبحث من مزود معلومات السوق العالم Statista ، فمن المتوقع تسهم المعاملات دون تماس في مضاعفة أعمال المدفوعات الرقمية لتصل إلى 4.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 8.26 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

وتتضمن غالبية المعاملات على تطبيق باي باي PayBy خدمات نمط الحياة لتلبية الاحتياجات اليومية؛ على سبيل المثال، شحن الهاتف المحمول ودفع فواتير الخدمات ودفع رسوم سيارات الأجرة في أبوظبي كذلك تسوق مستلزمات البقالة.

يوفر تطبيق PayBy خدمة تحويل الأموال بين الأفراد، مما يسهل عملية الدفع للتجار أو دفع الإكراميات أو حتى تقسيم الفاتورة في المطعم. ويمكن استخدام هذه الميزة لإرسال هدايا نقدية بدون رسوم إضافية. ويمكن أيضًا استخدام تطبيق PayBy للدفع لدى بعض أكبر متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة مثل اللولو هايبر ماركت والمايا سوبر ماركت وصيدلية ماريا وصيدلية العين بدون رسوم إضافية؛ ومن خلال فقط إبراز رمزQR على الهاتف المحمول.

يمكن تعبئة محفظة باي باي PayBy من خلال البطاقات المصرفية أو نقداً عبر 850 uPay و 4500 NT. والدفع إضافة الرصيد لدى أكشاك الدفع في الدولة.

هذا تم إطلاق شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة " PayBy " في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 لدعم الاقتصاد غير النقدي في المنطقة من خلال توفير مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا المالية للشركات والمستهلكين.

جدير بالذكر أن شريحة كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات تفتقر إلى الخدمات البنكية ويحتاجون إلى خدمات مالية رقمية وشاملة. وهنا يأتي دور تطبيق باي باي "PayBy "، في تلبية متطلبات الخدمات المالية من خلال توفير تجارب سلسة يسودها الأمن والأمان وهو لا يتطلب سوى

خدمة اعرف عميلك "KYC "، والتي تستغرق بضع دقائق فقط. في إطار رؤيته الهادفة إلى بناء نظام دفع غير نقدي وبدون تماس، فإن تطبيق PayBy متاح للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن.

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نبذة عن شركة PayBy

شركة رائدة تعمل مجال التكنولوجيا المالية وتمتلك بنية تحتية للدفع الإلكتروني وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ وتهدف إلى توفير حلول الدفع السريعة والآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتلتزم الشركة تجاه تقديم خدمات مالية موحدة وشاملة لتواكب مجريات العمل والحياة اليومية، وتحرص الشركة عى الاتصال مع كافة الأفراد عبر أنحاء العالم. وتتعاون PayBy مع مجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات الرائدة ومنصات التجارة الإلكترونية كشركاء موثوق بهم.

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