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للعام الثالث على التوالي
جدة، المملكة العربية السعودية : تفتخر مجموعة صافولا- مجموعة إستراتيجية استثمارية قابضة رائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتصنيفها ضمن الشركات العشر الأوائل في المملكة العربية السعودية في مؤشر حوكمة الشركات (CGI) للعام الثالث على التوالي. وقد تم تكريم مجموعة صافولا، ومنحها جائزة التميّز في مؤشر حوكمة الشركات، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة الذي عقده مركز حوكمة الشركات لجامعة الفيصل - كلية الأعمال في 22 ديسمبر2021م.
وبهذا الخصوص صرح الأستاذ وليد فطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا قائلاً: "نحن فخورون بهذه الجائزة، والتي تأتي نتيجة للجهود المقدرة المبذولة من كل فرد من عائلة مجموعة صافولا، بدءاً من مجلس الإدارة واللجان والادارة التنفيذية بالمجموعة وشركاتها الفرعية. كما أتوجّه بالشكر والتقدير لكافة المساهمين والعاملين على دعمهم وثقتهم بمجموعة صافولا، والشكر موصول إلى معالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، وسعادة الدكتور مشهور مراد المدير التنفيذي لمركز الحوكمة، وذلك على جهودهم المقدرة في تطوير مؤشر حوكمة الشركات وتكريم المتميزين في المؤشر بشكل سنوي، الأمر الذي يعزز من ممارسات الحوكمة الجيدة ويخلق جواً ايجابياً للتنافس ويشجع الشركات على الالتزام بها، مما سينعكس إيجاباً على السوق المالية السعودية ليساهم في جذب المستثمرين الأجانب وبالتالي دعم رؤية المملكة 2030 والاقتصاد الوطني بشكل عام متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح."
ويمكن تعريف مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، بإنه مقياس علمي طوره مركز أبحاث حوكمة الشركات في كلية الاعمال بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد، بهدف توفير قاعدة بيانات موضوعية للشركات المدرجة في السوق المالية وبناء مؤشر مستقل وموثوق لتقييم جودة حوكمة الشركات، حيث يتم تقييم ممارسات الحوكمة للشركات من حيث الهيكل الاداري والتنظيمي والسياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بأربع محاور تشمل: هيكل ودور مجلس الإدارة ومدى التزام الشركة بمبدأ الإفصاح والشفافية وتطبيقها لممارسات جيدة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح وحماية حقوقهم.
#بياناتشركات
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