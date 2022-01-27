تجسد الخدمات الجديدة إنجازاً بارزاً لمنصة طلب الأطعمة والمشروبات عبر الإنترنت

يعود الحل الحالي بالفائدة على مشغلي وجهات الضيافة والمطاعم والنوادي الشاطئية ومنافذ المشروبات ودور السينما وصالات الطعام

نجحت الشركة الناشئة بجمع رأس مال تأسيسي قدره 5 ملايين دولار العام الماضي بهدف توسيع باقة خدماتها المتميزة

تتمتع العلامة بحضور متزايد في 60 دولة ولديها أكثر من 6 آلاف عميل ومليون مستخدم نشط وتعاملات سنوية بملايين الدراهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تشات فوود"، منصة الطلب والدفع عبر الهاتف المتحرك التي تساعد على توفير قنوات التواصل المباشر بين المطاعم والعملاء، عن تحقيق نمو ملموس في قاعدة عملائها حول العالم، حيث باتت اليوم توفر حلولها المبتكرة لطلب الطعام والدفع في المطاعم لأكثر من 300 مطعم ومنفذ.

وتوفر منصة "تشات فوود" العديد من الفوائد لقطاع الأطعمة والمشروبات والضيافة والمطاعم والفنادق والنوادي الشاطئية ومنافذ المشروبات ودور السينما وصالات الطعام. وتهدف المنصة إلى ضمان مستقبل مستدام لشركات الأطعمة المحلية بصفتها الحل الرقمي الشامل والوحيد لخدمات طلب الأطعمة والمشروبات في السوق الذي ينطوي على قائمة خدمات تشمل الأعمال التجارية عبر الإنترنت (خدمات التوصيل والوجبات الجاهزة) والأعمال التجارية المتكاملة في الموقع (خدمات طلب الطعام والدفع في المطعم) وحلول إدارة علاقات العملاء المتكاملة بالإضافة إلى وظائف الولاء والمكافآت المدمجة.

وجمعت "تشات فوود" رأس مال تأسيسي بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مع بداية عام 2021 بهدف توسيع باقة خدماتها وتقديم خدمات إضافية مثل حلول "خدمات المائدة". وينعكس هذا بوضوح من خلال خدمة الطلب والدفع في المطعم الجديدة. وتشتمل قائمة المستثمرين في هذا المشروع الناجح على كل من "بيكو كابيتال" و"ومضة كابيتال".

وبهذه المناسبة، قال بنجامين موفلارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "تشات فوود": "نجحنا بتمكين آلاف المطاعم من تعزيز مبيعاتها وتحقيق أرباح أكبر وتقديم خدماتها لمئات آلاف عملاء التوصيل عبر الإنترنت على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويسعدنا اليوم أن نواصل توفير الحلول الأفضل ضمن فئتها بهدف مساعدة المطاعم على إسعاد ضيوفها عبر توفير تجربة سلسة لطلب الطعام وعملية أكثر كفاءة وسرعة لتسوية الفواتير".

وتبرز أهمية "تشات فوود" عند مقارنتها بوقائع السوق، حيث تواجه علامات قطاع منافذ الأطعمة والمشروبات تبعات ارتفاع التكاليف وانخفاض هوامش الربح. ونظراً لأن العملاء يبحثون عن تجربة أكثر سلاسة وتخصيصاً، تساعد حلول طلب الطعام والدفع في المطعم الجديدة من "تشات فوود" هذه العلامات على تشغيل مطاعمها بصورة أكثر كفاءة (وبعدد موظفين أقل) وتعزيز سعادة عملائها عبر العروض المخصصة ومساعدتها على تحسين الأرباح.

واكتسبت "تشات فوود" جاذبية عالمية على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث يستخدم حلولها أكثر من 8 آلاف عميل في 60 دولة مختلفة ولديها أكثر من مليون مستخدم نشط.

وتعد "تشات فوود" أيضاً المنصة الرائدة لخدمات الطلب والدفع عبر الهاتف المتحرك، التي تستهدف المستهلكين بشكل مباشر وتوفر الخدمات الأفضل ضمن فئتها بأسعار تنافسية ومناسبة.

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لمحة عن "تشات فوود"

تأسست "تشات فوود"، منصة طلب الطعام والدفع عبر الهاتف المتحرك، على يد بنجامين موفلارد وفينيسيوس رودريجيز عام 2018. وباعتبارها شركة ناشئة مدفوعة بالتكنولوجيا في قطاع الأطعمة والمشروبات، توفر "تشات فوود" مجموعة من الأدوات المتميزة التي تساعد المطاعم على بيع منتجاتها بشكل مباشر لعملائها. وتهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها كأفضل منصة للخدمات في قطاع الضيافة. وتتمتع الشركة بجاذبية عالمية، تتجلى بوضوح من خلال حضورها المتميز في 9 مناطق زمنية مختلفة وأكثر من 60 دولة و8 آلاف عميل ومليون مستخدم نشط، كما تحظى بدعم مستثمرين مثل "ومضة كابيتال" و"بيكو كابيتال".

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