مهام "باباس" الجديدة تشمل تسريع وتيرة أعمال الشركة وتوسيع نطاقها مع ضمان إرساء خدمات مالية عالمية المستوى لتعزيز نموها الاستراتيجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت تريدلنغ، السوق الإلكترونية سريعة النمو التي تركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تعيين "هاري باباس" في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ الفوري.

ويركز "باباس"، بموجب منصبه الجديد، على تسريع وتيرة الأعمال وتوسيع نطاقها مع ضمان توفير الشركة لخدمات مالية عالمية المستوى تدعم خطط نموها الاستراتيجي.

ويمتاز "باباس" بخبرة تتخطى 20 عاماً في مجالي التمويل والمحاسبة، اكتسبها من عمله ضمن العديد من الشركات العالمية، ويمتلك أيضاً خبرةً راسخةً في مجالات الإدارة المالية وتعزيز العلاقات مع المستثمرين وخدمات جمع الأموال والتبرعات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في نيوميتريكس، وهي شركة تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتختص في الأمن السيبراني والتحليل العميق للشبكة، حيث تمحورت مسؤولياته حول تطبيق الأنظمة وجمع الأموال والتبرعات لتمويل النمو؛ والتي أثمرت في نهاية المطاف عن استحواذ شركة موبيليوم المدعومة من الأسهم الخاصة على الشركة. وعمل "باباس" أيضاً ضمن مناصب إدارية عليا في العديد من العلامات التجارية، بما فيها موبي سيرف، إحدى أضخم شركات تشغيل محطات الاتصالات وصيانتها في المنطقة، ومجموعة دلتا بارتنرز، الرائدة في خدمات الاستشارات الاستراتيجية والممارسات الاستثمارية والتي تركز على الاتصالات ووسائل الإعلام والصناعات التقنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: "يسرنا انضمام "باباس" إلى فريقنا لدعم تريدلنغ في رحلة نموها، فهو مدير تنفيذي خبير و متمرس مع سجل متميز في تطوير الاستراتيجيات الناجحة للشركات والتخطيط المتكامل للأعمال. وكلنا ثقة بقدرته على الاستفادة من خبرته في المجال المالي لتعزيز مكانة شركتنا التي تواصل توسعها، بصفتها السوق الإلكترونية الأبرز التي تركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات".

ومن جانبه قال هاري باباس: "أتطلع إلى انطلاق مسيرتي في تريدلنغ، وتسرني المساهمة في نمو الشركة وتعزيز جهودها الرامية إلى فتح مزيد من آفاق التداول أمام الشركات في المنطقة. كما يسعدني تولي إدارة النمو المالي والاستراتيجي للمنصة، في ضوء التوقعات التي تشير إلى قرب ريادتها لأسواق التداول التجاري بين الشركات".

ويتولى نخبة من خبراء تأسيس الشركات التقنية الناشئة قيادة منصة تريدلنغ، والتي تضمن إجراء عمليات تجارية سلسة وموثوقة، فضلاً عن تقديم الخدمات اللوجستية والحلول المالية. وتتيح المنصة للموردين في جميع أنحاء العالم إمكانية التواصل مع المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستفيد من التقنيات المتطورة لتحسين سلسلة التوريد والحد من المخاطر وتوفير قيمة اقتصادية أكبر. وتتمتع تريدلنغ اليوم بأكثر من 100 ألف مشترٍ ومورّد مسجل على المنصة من أكثر من 55 دولة.

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لمحة عن منصة تريدلنغ:

منصة تقوم على بناء النظام البيئي المهيمن بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال سوقها الكتروني ومنصاتها الأخرى مثل "إي دكان" و "تريدلينغ برو" والتي تلبي احتياجات جميع العملاء. يقود منصة تريدلينغ فريق من خبراء تأسيس شركات التكنولوجيا الناشئة، وتحظى بدعم مالي من المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، تتمثل مهمة تريدلينغ في أن تصبح أداة البحث والتوريد الرئيسية لمشتري الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

تضمن تريدلينغ سلاسة وجدارة العمليات التجارية بالإضافة إلى توفير الحلول اللوجستية والتمويلية. من خلال ربط الموردين العالميين بقنوات الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تستفيد تريدلينغ من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين سلسلة التوريد وخلق قيمة اقتصادية بالإضافة إلى التخفيف من المخاطر. من خلال تمكين المشترين من العثور على المنتجات والمواد المناسبة إلى جانب التعامل مع موردين جدد ومشترين من منطقة الشرق الأوسط، تساعد تريدلينغ في عملية التفاوض على الأسعار وتقديم خدمات شاملة للتعامل التجاري بين الشركات.

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