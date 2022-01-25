إضافة جديدة لمحفظة "تبريد عُمان" ترفع عدد محطاتها إلى سبع محطات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" ش.م.ع. (رمز التداول في سوق دبي المالي Tabreed) بالأمس حفل توقيع بمناسبة الانتهاء من صفقة الاستحواذ على محطة تبريد مناطق تخدم مشروع "الموج مسقط"، الذي يعدُّ من المشاريع التطويرية الرائدة في محافظة مسقط، وذلك من خلال الشركة التابعة لها في سلطنة عمان. وبهذه الصفقة الجديدة، يرتفع عدد محطات تبريد المناطق المملوكة لشركة "تبريد" والمتعاقد عليها في سلطنة عُمان إلى سبع محطات.

وتجدر الإشارة إلى أنَ "الموج مسقط" هو مشروع مشترك بين شركة ماجد الفطيم العقارية، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) وشركة تنمية (الشركة العُمانية لتنمية الإستثمارات الوطنية). ويُعَد المشروع الوجهة المثالية لنمط الحياة العصرية والترفيهية ذات الطابع المعماري المميز وبإطلالات ساحرة على المحيط، والشواطىء، إلى جانب المتنزهات، والفنادق، والمتاجر، والمطاعم، ومرسى يتألف من 400 رصيف لليخوت والقوارب، وملعب للجولف مصنف ضمن أفضل 100 ملعب في العالم. هذا وقد وقّعت شركة تبريد "والموج مسقط" عقد امتياز دائم وحصري لأكثر من 30 ألف طن تبريد، منها 19 ألف طن قيد التشغيل. ومن شأن هذه الصفقة أن تضاعف السعة التشغيلية لشركة تبريد في سلطنة عُمان من 32 إلى 62 ألف طن تبريد.

وتعليقًا على هذه الصفقة، صرح خالد عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد"، قائلاً: "قامت شركة تبريد من خلال هذا الاستحواذ بتوسيع ملحوظ لنطاق أعمالالتبريد في المناطق السكنية في سلطنة عمان، إذ يعتبر ذلك تطورًا طبيعيًا للشركة، والذي من شأنه أن يخدم العملاء من كافة الشرائح ويعود بالفائدة على جميع الأطراف، فضلًا عن أنَ مشروع "الموج مسقط" يمثّل شراكة واعدة بين كلٍ من شركة تبريد، وشركة عُمران، وشركة تنمية، وشركة ماجد الفطيم العقارية.

بدأت شركة تبريد عملياتها في سلطنة عُمان في العام 2007 بشراكة عدد من كبار المستثمرين العمانيين، مثل صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وشركتي "بي بي دي" و"بي إم إيه إنترناشيونال". وتمثًّل مشروعها الأول في السلطنة بتقديم خدمات التبريد لواحة المعرفة مسقط، المدينة التقنية الرئيسية في عُمان في العام 2010، وذلك من خلال محطة تبريد تبلغ سعتها 2,411 طن تبريد. تلى ذلك عددًا من المشاريع منها عُمان أفينيوز مول، ولاند مارك ببوشر، ومول مسقط، وفندق هيلتون جاردن إن، والعريمي بوليفارد مول، أول وجهة بيع بالتجزئة صديقة للبيئة في المنطقة.

ويُعَد مشروع "الموج مسقط" أكبر مشروع لشركة تبريد في سلطنة عُمان حتى الآن، وتتويجًا لرغبة الشركة في مواصلة استثماراتها في أعمال البنية التحتية لتبريد المناطق لأهم مشاريع التطوير العقاري في السلطنة. وقد تم التوقيع على الصفقة في شهر ديسمبر من العام 2021، والانتهاء من المعاملات المالية ذات الصلة في مطلع شهر ينايرمن العام 2022، ممثلةً بذلك ختامًا موفقًا لعام 2021، الذي كان عامًا بارزًا أيضًا على صعيد تعيين عبدالله الهنائي في منصب الرئيس التنفيذي الاقليمي لشركة تبريد، وهو مواطن عماني، يعمل لدى الشركة منذ تأسيس أعمالها في سلطنة عُمان، حيث شغل منصب مدير مشروع ومؤخرًا مديرًا لقسم المشاريع.

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نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"

تلعب شركة تبريد دورًا رائدًا في تمكين الأفراد والمجتمعات وتحسين البيئة في مختلف أنحاء العالم للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. تأسست الشركة في العام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، وواحدة من أقوى الشركات نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعضوًا مؤسسًا لمؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وعززت الشركة مكانتها عالمياً في هذا القطاع من خلال عملياتها الإقليمية والدولية وبرامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتوفر الشركة خدمات التبريد لعدد من أبرز المشاريع مثل برج خليفة، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وأبراج الإمارات، و دبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، وجميع المشاريع التطويرية في جزيرة المارية في أبوظبي، وجزيرة ياس، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع تطوير جبل عمر في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في المنطقة.

تمتلك الشركة وتُشغّل ستة وثمانون محطة لتبريد المناطق في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، منها خمسة وسبعون محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث محطات في المملكة العربية السعودية، وسبع محطات في سلطنة عُمان، ومحطة واحدة في مملكة البحرين. وبالإضافة لمشاريع تبريد المناطق، توفر شركة تبريد خدمات توفير الطاقة والتي تعد امتداداً لأثر الشركة في مجال الإستدامة البيئية، لتساعد عملائها من الشركات والمؤسسات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق الحياد الكربوني.

لمزيد من الأخبار حول "تبريد"، يُرجَى زيارة www.tabreed.ae

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