أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات، أحد الوجهات الرائدة لعشاق الحياة البرية ، بفخر عن حصوله على عضوية كاملة في "المنظمة العالمية لحدائق الحيوان والأحياء المائية" (WAZA)، ومنحها صفة عضو في المنظمة. ويُسلط هذا الإعتراف الضوء على الإلتزام الراسخ لحديقة الإمارات للحيوانات بصون الطبيعة، ورعاية الحيوانات وتعزيز التعاون الدولي ضمن مجتمع المنظمة.

وفي أعقاب مراجعة شاملة ودقيقة أجرتها لجنة العضوية ومجلس "المنظمة العالمية لحدائق الحيوان والأحياء المائية" WAZA، تم الترحيب بـ"منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات" كعضو جديد في المنظمة. ومن شأن هذه العضوية أن تُدرج "منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات" بين ما يقرب من 400 مؤسسة رائدة حول العالم، بما يشكّل مجتمعاً عالمياً يضم حدائق حيوانات، وأحياء مائية، وجمعيات إقليمية ووطنية، ملتزمة بأحدث اساليب ادارة وتشغيل حدائق الحيوان لتحقق الاهداف من حفظ الانواع الحيوانية وصون البيئة.

وأعرب الدكتور وليد شعبان، الرئيس التنفيذي لمنتجع وحديقة الإمارات للحيوانات، عن سعادته البالغة بالحصول على هذه العضوية ، قائلاً: "يشرفنا الانضمام إلى المجتمع العالمي لأعضاء " المنظمة العالمية لحدائق الحيوان والأحياء المائية "، و الذي يتماشي مع رؤية القيادة الرشيدة و الحكيمة لدولة الإمارات العربية في التوجه نحو الحفاظ علي البيئة و الحياة الفطرية ومما لا شك فيه أن هذا الانضمام من شأنه أن يحفّزنا على مواصلة جهودنا المستمرة في الحفاظ على التنوع البيولوجي ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية حماية الحياة البرية والكائنات المختلفة كشركاء معا في نفس العالم. ويعد الحصول على عضوية المنظمة WAZA وصفة عضو فيها بمثابة شهادة على التزامنا الثابت نحو تحقيق شراكة دولية في مشروعات حفظ التنوع الحيواني وتوعية الأجيال القادة على اهمية الاستدامة الي جانب الابحاث العلمية المتعلقة بها ".

وأضاف: "لا تقتصر أهمية هذه العضوية على كونها مجرّد إعتراف بالجهود التي بذلناها في السابق، بل تتعدى ذلك لتكون بمثابة تذكير بالمسؤولية العظيمة التي تقع على عاتقنا في الإستمرار فيما بدأناه مقدمين تأثير ايجابيا و مثالا يحتذي به في كيفية ان تكون حديقة الحيوان منبعا لنشر الثقافة البيئية و مركزا للمبادرات في حماية كوكبنا والتنوع البيولوجي فيه، ونحن نرحب بهذا التكريم الذي يمنحنا إحساساً بأن عملنا جزء لا يتجزأ من إشرافنا المتواصل على عالمنا الطبيعي".

وعملت "المنظمة العالمية لحدائق الحيوان والأحياء المائية " WAZA منذ عام 1935 على تقديم التوجيه والتشجيع والدعم لحدائق الحيوانات والأحياء المائية والمؤسسات المشابهة في التفكير حول العالم في مجالات رعاية الحيوانات والعناية بها، ونشر الوعي البيئي، وصون الطبيعة. وتتمثل رؤية منظمة WAZA في أن تكون جهة رائدة موثوقة ومُعترف بها عالمياً في مجال الارتقاء بمعايير الحفاظ على الطبيعة ورعاية الحيوانات.

وتمثل عضوية منظمة WAZA علامة فارقة في رحلة حديقة الإمارات للحيوانات. حيث يؤكد هذا التكريم العالمي من جديد الجهود الكبيرة التي تبذلها حديقة الحيوانات منذ سنوات، مما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية، و توفير أعلى المعايير في حماية الحيوانات و عايتها. وكعضو في رابطة WAZA، تستفيد حديقة الإمارات للحيوانات من الوصول إلى شبكة واسعة من المؤسسات الرائدة، والخبراء والموارد المكرّسة للمحافظة على الحياة البرية حول العالم.

وسيمكّن هذا الاعتراف المرموق منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات من تعزيز مبادراته في صون الطبيعة، والمساهمة في دعم الجهود التعاونية الدولية، وإلهام الزوار للمشاركة بشكل فعال في حماية التنوع البيولوجي الغني لكوكبنا. وتلتزم حديقة الإمارات للحيوانات بتسخير هذا الاعتراف في الارتقاء بدورها كجهة رائدة في المحافظة على البيئة، وإقامة روابط أوثق بين المجتمع والعمل القيّم الذي يجري تنفيذه داخل الحديقة.

وتَعِد حديقة الإمارات للحيوانات بتوفير مزيج فريد من التجارب الترفيهية ومغامرات الحياة البرية لجميع أفراد العائلة. ويقع منتجع حديقة الإمارات داخل حديقة الإمارات للحيوانات. ويضمّ هذا المنتجع المُناسب للعائلات شاليهات مُكيّفة مع شرفات. وتتميّز جميع الغرف والأجنحة بتصميم عربي تقليدي وبإطلالة جميلة على حديقة الحيوانات، أو الكهف أو الحديقة. ويمكن لضيوف هذا الفندق الفخم دخول حديقة الامارات للحيوانات مجاناً طوال فترة الإقامة في المنتجع.

ويمكن لأفراد العائلة المشاركة في الأنشطة المجانية، بما في ذلك ورش العمل التفاعلية والتفاعل مع الحيوانات والعروض. وللاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها، يمكن للضيوف اختيار الشاليهات الفاخرة في المنطقة المخصصة للزرافات، والتي تتميز بشرفات تطل على منطقة الزرافات مع وصول مباشر إلى تلك المنطقة وغيرها من الأنشطة التفاعلية الأخرى.

حول "حديقة الإمارات للحيوانات و المنتجع":

تعد "حديقة الإمارات للحيوانات و المنتجع" في أبوظبي، والذي تحظى بشهرة عالمية لما توفره من ملاذ آمن للكثير من الحيوانات، وجهة جذب فريدة من نوعها. نالت الحديقة العديد من الجوائز المرموقة مثل جائزة "أفضل حديقة حيوانات في منطقة الشرق الأوسط"، إلى جانب حصولها على عضوية كاملة من "المنظمة العالمية لحدائق الحيوان والأحياء المائية" (WAZA)، و كذلك "رابطة حدائق الحيوان والأحياء المائية" (AZA). تدمج الحديقة بسلاسة بين مجموعة من المرافق البيئية و الترفيهية و التعليمية بما في ذلك حديقة حيوانات، ومنتجع، ومركز طبي بيطري، ومتاجر، ومطاعم، ومنافذ لتقديم وجبات الطعام وفندق خاص للحيوانات الأليفة. ويمكن للزائرين الاستمتاع برؤية أكثر من١١٢٥ نوع من الحيوانات المختلفة، بإجمالي 250 فصيلة حيوانية من مختلف أنحاء العالم، بدءاً من الثدييات المهيبة والطيور المتنوعة، ووصولاً إلى الزواحف المثيرة للاهتمام والأحياء المائية الساحرة. ومن الفيلة الضخمة إلى الحيوانات الصغيرة مثل الحلزونات، توفر الحديقة لروّادها تجربة آسرة ومتنوعة. وتقدم "حديقة الإمارات للحيوانات و المنتجع " أيضاً تجارب تفاعلية متنوعة مع الحيوانات، مثل تناول وجبة الإفطار مع الزرافات ووجبة الغداء مع القطط الكبيرة والعشاء مع الفيلة الضخمة، حيث تم تصميم كل تجربة بشكل فريد لتحقيق أقصى درجات السعادة للزوار و نشر الوعي البيئي لاهمية الحيوانات البرية في النظام البيئي . وأخيراً وليس آخراً، يمكن للضيوف أيضاً المشاركة في جلسات تعليمية حول صون الطبيعة، من خلال العروض التفاعلية، والجولات المصحوبة بمرشدين،

والبرامج التثقيفية، لتقدم تجارب لا تُنسى. إن العمل على تعزيز التوعية برعاية الحيوانات والانخراط بشكل فعّال في الأبحاث المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة لحماية الحياة البرية يأتي في صميم مهمتنا. اكتشفوا عجائب الطبيعة والحياة البرية في الوقت الذي يناسبكم على مدار الأسبوع من الـ9 صباحاً إلى الـ9 مساءً.

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