نظّمت Visit Qatar، بالتعاون مع اكتشف قطر والخطوط الجوية القطرية، جولة ترويجية استراتيجية في نيجيريا بهدف الترويج للسياحة الترفيهية والباقات الخاصة بالتوقف المؤقت في الدوحة.

وقد جمعت هذه المبادرة 120 من أبرز الشركاء التجاريين والمتخصصين في مجال السفر من خلال فعالية كبرى أُقيمت في مدينة لاغوس، بحضور أكثر من 100 ضيف، تلتها مأدبة غداء حصرية للتواصل التجاري في أبوجا، استضافت 20 من كبار المعنيين في قطاع السياحة.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تتميز بها دولة قطر، وتعزيز فرص التعاون بين الشركات، وترسيخ مكانة قطر كوجهة مفضلة للسياحة الترفيهية في المنطقة.

ومن خلال هذه الأنشطة، تسعى Visit Qatar وشركاؤها إلى تحديد أوجه التعاون مع الشركاء من منظمي الرحلات وشركات السفر، إلى جانب الترويج لمعالم قطر السياحية الرئيسية، وبنيتها التحتية في مجال الضيافة، وباقات التوقف المؤقت، كما يهدف البرنامج إلى ربط وكلاء السفر من نيجيريا بشركات إدارة الوجهات السياحية والفنادق والموردين في قطر، بما يمهّد لتعاون مستقبلي مثمر.

ومن خلال تسليط الضوء على التجارب العالمية التي تقدمها قطر وسهولة الوصول إليها عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية الواسعة، تؤكد الجولة الترويجية التزام دولة قطر بتعزيز الإمكانيات السياحة في السوق النيجيري، وتعزيز العلاقات التجارية مع منطقة غرب إفريقيا.

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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