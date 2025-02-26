عزّزت Visit Qatar ومايكروسوفت تعاونهما لدفع الابتكار الرقمي في قطاع السياحة عبر توقيع مذكرة تفاهم خلال قمة الويب قطر 2025، وذلك يوم 25 فبراير.

وقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، ولانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الشراكة بين الجانبين.

واستنادًا إلى نجاح مساعد السفر الذكي من Visit Qatar المدعوم بتقنيات Microsoft Azure وOpenAI 4o و4o mini، ستعمل الجهتان على استكشاف أحدث التقنيات لتعزيز تجارب الزوار وتطوير آليات العمل. ويعتبر مساعد السفر الذكي من Visit Qatarابتكارًا رائدًا يدمج بسلاسة خاصيات النص، والصوت، والمحتوى ، ومساعد افتراضي تحاوري، وخرائط، وواجهة تخطيط تفاعلية، مما أسّس معايير جديدة في التميّز الرقمي في السياحة.

وتعمل Visit Qatar ومايكروسوفت على تطوير خارطة طريق تقنية شاملة لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع السياحة وتعزيز تجارب الزوار من خلال حلول ذكية ورقمية متكاملة.

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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