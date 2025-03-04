دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: وقعّت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقيّة مع شركة "UPS"، الشركة العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية، لإطلاق منشأة جديدة في المنطقة اللوجستية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها في المنطقة.

وتم توقيع الإتفاقية من قبل طارق بدري، مدير إدارة تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين و أندرو سليمان، نائب الرئيس للشؤون القانونيّة في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا بحضور محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية بدبي الجنوب و إسميت دميريل، نائب الرئيس للنقل في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وستعزز المنشأة القدرة التشغيلية لشركة "UPS"، في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الروابط التجارية الدولية من خلال شبكتها العالمية الواسعة. ومن المقرر أن تكتمل المنشأة وتبدأ العمل قبل نهاية العام.

وقال محسن أحمد: "تعكس شراكتنا مع UPS التزام دبي الجنوب بترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً، وستُسهم هذه المنشأة الجديدة في تعزيز قدرات UPS ما يتيح لهم تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة. نحن ملتزمون بدعم جهود الشركة التوسعيّة وتوفير الموارد والبنية التحتية التي تتيح لها تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في المنطقة. وبفضل موقعنا الاستراتيجي وبنيتنا التحتية عالمية المستوى واتصالنا المتكامل متعدّد الوسائط فإنّنا في دبي الجنوب نواصل ترسيخ مكانتنا كوجهة مفضّلة لأكبر مزوّدي الخدمات اللوجستية الساعين إلى التوسع في المنطقة".

وقال إزميت ديميريل: "إن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دبي وموقعها الاستراتيجي تجعلها مركزًا حيويًا لشبكة UPS العالمية. ومن خلال هذه المنشأة الجديدة، سنتمكن بربط الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، مما يعزز الكفاءة والنمو للشركات من جميع الأحجام في واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية".

وتعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة حيث توفر خدمات وعمليات متميزة بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، و إي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.

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