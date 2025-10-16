أبوظبي: نظّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ورشة عمل متخصصة بعنوان "من التعلم الآلي البسيط إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي" ضمن مشاركتها في أسبوع جيتكس العالمي للتقنية 2025، إلى جانب عرض خاص لمشاريع مبادرة "UNIVATE" للابتكار الاجتماعي التي تهدف إلى تمكين الشباب في مجالات الابتكار التقني والاجتماعي.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور عارف الحمادي المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة قائلاً: "يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم محوراً رئيسياً في تصميم حلول اجتماعية أكثر شمولاً واستدامة، حيث يمكن من خلاله تحليل البيانات الاجتماعية بشكل متكامل، واستشراف الاحتياجات المستقبلية للفئات المستفيدة، بما يسهم في تطوير سياسات اجتماعية أكثر دقة وفعالية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينعم بجودة حياة عالية".

واستعرضت الورشة كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي البسيط في دعم صُنّاع القرار والمختصين في المجال الاجتماعي، من خلال تطبيقات عملية تشمل الكشف المبكر عن الاحتياجات الاجتماعية، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، ومحاكاة أثر السياسات الاجتماعية قبل تطبيقها. كما سلطت الضوء على أهمية التكامل بين التحليل الرقمي والسياسات الاجتماعية لضمان التأثير الإيجابي المستدام على جودة الحياة في المجتمع.

كما قدّم مجموعة من الطلبة المشاركين في النسخ السابقة من مسابقة "UNIVATE" عروضاً لمشاريعهم المبتكرة أمام الحضور، حيث عكست هذه المشاريع القدرات الإبداعية للشباب في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة القضايا الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي عبر حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتُعد "UNIVATE" إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، لتعزيز الابتكار الاجتماعي، وتشجيع الكفاءات الوطنية الناشئة على تطوير حلول واقعية ومؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات.

وتندرج الورشة والعروض ضمن برنامج مشاركة الدائرة في أسبوع جيتكس العالمي للتقنية 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار الاجتماعي والرقمي في إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية للذكاء الاصطناعي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

عن دائرة تنمية المجتمع

تأسست دائرة تنمية المجتمع في عام 2018 بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، حيث تكرّس جهودها لتعزيز التنمية المجتمعية من خلال بناء أفراد ممكنين وأسر متماسكة. وتضطلع الدائرة بدور محوري في تطوير السياسات والاستراتيجيات والمعايير التي تعزز من كفاءة الخدمات الاجتماعية، من خلال تبني النهج العلمي والدراسات والمسوحات والتحليل الشامل للبيانات الاجتماعية، وإشراك المؤسسات من مختلف القطاعات إضافة إلى أفراد المجتمع، بما يضمن تطوير برامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف فئات المجتمع. وانطلاقاً من رؤيتها في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، تعمل الدائرة على تصميم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات ذات الأولوية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ التلاحم المجتمعي والشعور بالانتماء، ويسهم في تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.

