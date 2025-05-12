نيويورك، في إطار تعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة التحول الرقمي، عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2025، حدثاً يمثل نقلة نوعية في مجال التعاون الرقمي الإقليمي والتنمية المستدامة.

تم التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين حكومة دولة الإمارات، ممثلة بسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة(UNDESA) .

وتمثل هذه الشراكة نموذجاً عملياً لتنفيذ مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي في دعم التنمية الرقمية الشاملة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وبناء القدرات، مع التركيز على الاستفادة من الممارسات العالمية الرائدة وتجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي في الحكومة، كإطار عمل لتحقيق التكامل الرقمي الإقليمي.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود التحول الرقمي في المنطقة العربية، انطلاقاً من مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي، مع الحفاظ على مواءمة هذه الجهود مع الاحتياجات المحلية وأهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التعاون الجديد ليعزز الحوار الإقليمي وتبادل المعرفة ووضع السياسات المستقبلية، انسجاماً مع رؤية الاتفاق الرقمي العالمي، حيث تشكل تجربة الإمارات نموذجاً إقليمياً ملهماً في هذا المجال الحيوي.

نبذة عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات. وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

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