نظّمت كلية الهندسة في جامعة البلمند حفل إختتام مشروع SWaTH للمعالجة المستدامة لمياه الصرف الصحّي للمستشفيات في حرم الجامعة في الكورة بحضور معالي وزير الصحّة العامة الدكتور فراس أبيض، مدير عام وزارة الطاقة والمياه الأستاذ خالد عبيد ممثّلا معالي الوزير الدكتور وليد فياض، سعادة النائب الدكتور فادي كرم، سعادة النائب الأستاذ جورج عطالله، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والشؤون المحلية وعميد كلية الهندسة البروفيسور رامي عبود، منسّق مكتب Erasmus+ في لبنان الدكتور عارف الصوفي، وعدد لافت من العمداء، نواب الرئيس، أساتذة، إداريين، وطلاب من جامعة البلمند والجامعات الشريكة في المشروع.

إنّ مشروع SWaTH المُمَوّل من برنامج Erasmus+ التابع للإتحاد الأوروبي، والذي تديره جامعة البلمند عبر الدكتور مكرم البشواتي، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية ومنسّق مشروع SWaTH، والذي ابتدأ العمل فيه في العام 2020، عمل بشكل دقيق على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة لمعالجة مياه الصرف الصحّي للمستشفيات، وحماية البيئة ونشر التوعية في ما يتعلّق بمياه الصرف الصحّي ومعالجتها بشكل مستدام.

في كلمته تناول وزير الصحّة العامة الواقع الصحّي في لبنان معلناً: "يعاني القطاع الإستشفائي في لبنان من العديد من المشاكل. وها نحن اليوم في جامعة البلمند نعمل على إيجاد حلول للتحدّيات التي تواجه هذا القطاع". وأضاف: "إنّ وزارة الصحّة ستعمل جاهدة على إيجاد حلول لمشاكل مياه الصرف الصحّي مستفيدة من هذه الدراسة الدقيقة التي أنجزها مشروع SWaTH".

وفي كلمته شدّد الدكتور وراق على أهمية القطاع الصحّي وضرورة تحسينه قائلاً: "إنّ المستشفيات تنتج مياه صرف تحتوي على مواد خطرة، بما في ذلك الأدوية والعديد من المواد الكيميائية. إن المعالجة السليمة لهذه المياه ضرورية لمنع تلوث البيئة وحماية الصحّة العامة". وأضاف: "تتّخذ جامعة البلمند من خلال مشروع SWaTH، خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف، مساهمةً بذلك في تحسين هذا الواقع وإزالة مخاطره".

أما الدكتور البشواتي فقد سلّط الضوء على تفاصيل المشروع وأهدافه مشدّداً على نتائج الدراسة، وموضحاً التوصيات التي تعمل بشكل دقيق على حلّ التحدّيات التي تواجه مياه الصرف الصحّي في مستشفيات لبنان.

وفي نهاية الحفل، قدّم فريق SWaTH وأسرة كلية الهندسة في جامعة البلمند درعاً تكريمياً لعميد كلية الهندسة، البروفيسور رامي عبود، لدعمه الكبير والمستمرّ لمشروع SWaTH وحرصه الدائم على العمل لتطبيق معايير الإستدامة في كافة المجالات.

#بياناتحكومية

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