20 امرأة عُمانية يشاركن في برنامج تدريب عملي مكثف مدته ستة أشهر في "الصيانة التشغيلية"

مسقط، عمان: إيمانا بأهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيدا لمبدأ التكامل بين الوحدات الخدمية للجهاز الإداري للدولة، وتحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس الثلاثاء برنامج تعاون SHE STEMS للتنمية المجتمعية مع وزارة العمل وشركة صناعة الكابلات العُمانية (ش.م.ع.ع) ، وذلك في إطار جهود الأطراف الثلاثة لدعم تنمية مهارات الأفراد وضمان مستقبل مستدام لسلطنة عمان.

وقع برنامج التعاون معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وشينزيا فاريسي الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الكابلات العمانية.

ويركز برنامج SHE STEMS على تطوير مهارات عدد أكبر من النساء العُمانيات وتدريبهن تدريباً عملياً لتأهيلهن للعمل في قطاعات التصنيع والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في السلطنة.

يبدأ التسجيل في البرنامج في سبتمبر 2022 بدفعة أولى مؤلفة من 20 امرأة عُمانية سيشاركن في برنامج تدريب عملي مكثف مدته ستة أشهر في دورة "الصيانة التشغيلية" المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وسيشرف على التدريب عدد من المدربين المؤهلين ذوي الكفاءات العالية. وفي نهاية الدورة، ستحصل كل مشاركة على شهادة SHE STEMS مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويشترط فيمن ترغب في الالتحاق بالدورات التدريبية أن تحمل الجنسية العمانية وأن يتراوح عمرها ما بين 18 و28 عاماً، وأن تكون مسجلة في وزارة العمل بصفة باحثة عن عمل، وألا تكون قد شاركت في دورات تدريبية أخرى مدعومة من الحكومة العُمانية، ويتم التسجيل في هذه المبادرة عبر الرابط www.omancables.com/careers قبل تاريخ 25 أغسطس 2022.

وحول البرنامج أكدت معالي الأستاذة الدكتور رحمة بنت إبراهيم المحروقية على أهمية تكامل جهود كافة القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف خطط التنمية الشاملة وتنفيذ أهداف رؤية عمان 2040 الطموحة في مجال تأهيل كوادر وطنية واعدة في شتى المجالات. وثمنت معالي الوزيرة المبادرة التي أطلقتها شركة صناعة الكابلات العمانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل والتي من المؤمل أن تساهم في تطوير مهارات النساء العُمانيات وفتح آفاق جديدة أمامهن في سوق العمل.

وأشارت إلى حرص الوزارة في التعاون مع العديد من القطاعات لضمان جودة البرامج الموجهة للمخرجات والباحثين عن عمل والتي تضمن اكتسابهم للمهارات العملية وأخلاقيات العمل ما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي بجدارة.

ومن جانبها أكدت وزارة العمل استعدادها التام للتعاون في هذا البرنامج النوعي وتقديم المساندة والحوافز اللازمة للمساهمة في الارتقاء بالموارد البشرية في سلطنة عمان.

وأشارت سينزيا فاريسي، الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الكابلات العُمانية، على أهمية برنامج SHE STEMS باعتباره خطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الأطراف على صعيد تنمية ودعم المجتمع المحلي، وقالت: "نحن في غاية السرور

وفخورون جداً بإطلاقنا هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ووزارة العمل. ويشكّل برنامج SHE STEMS جزءاً من مبادرة عالمية تمت صياغتها وإطلاقها في سلطنة عُمان، وهو برنامج يحمل الكثير من الإمكانات، وينسجم بشكل كبير مع مبادئ شركة صناعة الكابلات العُمانية المتمثلة في الابتكار والتمكين والامتياز. ونحن على ثقة من أنه سيستقطب عدداً أكبر من العُمانيات الراغبات في العمل ويمكّنهن من تحقيق التميز في مختلف مساراتهن الوظيفية". وأضافت: "نظراً لأن الشركة جزء من مجموعة بريسميان، يأتي البرنامج SHE STEMS تنفيذاً لاستراتيجية وأهداف المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيقا لأهداف برنامج بريسميان الاجتماعي 2030 للتنوع والمساواة، والشمول الرقمي، وتمكين المجتمع، وإشراك الموظفين وتحسين المهارات.

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