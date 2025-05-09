محمد المعلا:

تدرك دولة الإمارات أهمية أن يكون قطاع التعليم العالي متطوراً واستشرافياً وقادراً على تزويد الأجيال القادمة بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً

يعكس هذا التعاون مع مؤسسة QS العالمية التزام الوزارة بتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وزيادة تنافسيتها عالمياً

العالمية التزام الوزارة بتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وزيادة تنافسيتها عالمياً سيساهم هذا التعاون في توفير رؤية شاملة لواقع جامعات الدولة على الصعيد العالمي، ويمكننا من تحديد مكامن التحسين ورسم استراتيجيات تطويرية تساهم بتطوير القطاع

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة " كواكواريلي سيموندز" (QS)، الجهة العالمية المتخصصة في تحليلات التعليم العالي والمصدرة لتصنيف QS العالمي للجامعات، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لقطاع التعليم العالي في دولة الإمارات. وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير جودة وكفاءة مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتكون من بين الأفضل عالمياً من خلال الاستفادة من التحليلات المبنية على البيانات وتوفير الدعم الاستراتيجي لهذه المؤسسات.

وستقوم مؤسسة QS بموجب هذه الاتفاقية بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ومقارنتها بأفضل الجامعات العالمية، وتحديد مجالات النمو والتحسين. وستوفر نتائج التقييم رؤى وتحليلات تدعم جهود تطوير السياسات، وتعزز مساهمة قطاع التعليم العالي في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة.

وقال سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "تدرك دولة الإمارات أهمية أن يكون قطاع التعليم العالي متطوراً واستشرافياً وقادراً على تزويد الأجيال القادمة بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً. ويعكس هذا التعاون مع مؤسسة QS العالمية التزام الوزارة بتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة وزيادة تنافسيتها العالمية من خلال إتاحة خبرات وإمكانات مؤسسة QS العالمية لهذه المؤسسات بتكاليف مخفضة."

وأضاف سعادة الدكتور المعلا: "سيساهم هذا التعاون مع مؤسسة QS في توفير رؤية شاملة لواقع جامعات الدولة على الصعيد العالمي، ويمكننا من تحديد مكامن التحسين ورسم استراتيجيات تطويرية تساهم بتطوير وتنمية وتعزيز جودة مخرجات قطاع التعليم العالي في الدولة".

من جانبه، قال الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: "نحن سعداء بهذا التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق هذه المبادرة الرائدة. تمتلك دولة الإمارات طموحات كبيرة لتطوير منظومتها التعليمية، وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بقيم التميز والشفافية. ومن خلال تقديم رؤى وتحليلات مبنية على بيانات دقيقة ومقارنات معيارية، فإننا نهدف إلى تمكين الجامعات في الدولة من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تعزز من حضورها العالمي، وتدعم مساهمتها في بناء اقتصاد معرفي متين."

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة خلال أربع مراحل تمتد على مدار ستة أشهر بالاستفادة من خبرات مؤسسة QS، حيث تركز المرحلة الأولى على بناء القدرات من خلال عقد ورش عمل تدريبية لممثلي الجامعات المشاركة للتعريف بمنهجية تصنيف QS وتعريفات البيانات وآليات التقديم؛ وسيتم في المرحلة الثانية جمع البيانات من مؤسسات التعليم العالي والتحقق منها بدقة؛ أما المرحلة الثالثة فستركز على تحليل الفجوات، وإجراء المقارنات المعيارية وتطوير نماذج المحاكاة.

وستقوم مؤسسة QS خلال المرحلة الرابعة والأخيرة بتوفير تقارير أداء مخصصة لكل جامعة مشاركة، تتضمن توجيهات لتحسين الأداء وأفضل الممارسات، إلى جانب إعداد تقرير وطني يسلط الضوء على تحليل شامل لقطاع التعليم العالي، بما يدعم عملية صنع القرار على المستوى الاتحادي. كما سيتم تنظيم ورشة عمل على المستوى الوزاري بهدف تطوير خارطة طريق استراتيجية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن 12 جامعة إماراتية مدرجة حالياً ضمن تصنيف QS العالمي، مع تزايد عدد الجامعات التي تصعد في التصنيف سنوياً، ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع. وتمثل QS شريكاً موثوقة يدعم طموحات الدولة، حيث تمتلك المؤسسة حضوراً عالمياً يتمثل بشراكتها مع أكثر من 18 حكومة حول العالم وتقييمها لآلاف الجامعات سنوياً.

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