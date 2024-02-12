• يمثل منتج NEO Credit ثورة حقيقية في مجال التمويل الشخصي مع خيارات سداد مرنة، دون الحاجة لتقديم وثائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إطلاق NEO Credit، المنتج الجديد في فئة القروض، والمصمم خصيصاً للعملاء المصرفيين ذوي رواتب. وتوفر هذه الخدمة المبتكرة قروض صغيرة لتغطية الاحتياجات التمويلية التي تصل إلى 35,000 درهم إماراتي، مما يتيح للعملاء الحصول على الأموال بشكل فوري وسريع بمجرد تنشيط حسابهم المصرفي، دون الحاجة إلى تحويل الراتب، الأمر الذي يلبي احتياجاتهم التمويلية قصيرة الأجل بكفاءة عالية.

هذا وكشفت أبحاث العملاء التي أجراها المشرق مؤخراً، أن بعض العملاء يحتاجون أحياناً إلى الحصول على تمويل بشكل عاجل. ولهذا قام البنك بتطوير عملية سهلة وسريعة لمساعدة هؤلاء العملاء في الحصول على قروض فورية باستخدام NEO Credit. وتتيح هذه الخدمة للعملاء الحصول على مبلغ نقدي بشكل فوري، مما يمكنهم من تحقيق إحتياجاتهم، سواء كان ذلك لاستغلال فرصة استثمارية، أو لإجراء بعض التحسينات على منازلهم، أو للذهاب في إجازة قصيرة، أو حتى لتلبية بعض المتطلبات المالية الفورية، مثل حالات الطوارئ الطبية، وذلك دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق.

ويمكن للعملاء التقدم بسهولة للحصول على هذا النوع من القروض عبر الإنترنت بطريقة سهلة وبسيطة لا تتطلب سوى بضع الدقائق، والحصول على موافقة فورية بناءً على معايير أهليتهم، في تجربة خالية من المتاعب. ويقدم المنتج أسعار فائدة مخصصة للعملاء مع خيار خطة سداد تتراوح من 2 إلى 18 شهراً.

وفي معرض تعليقه، قال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات والإقراض ورئيس مجلس إدارة NEO PAY في المشرق: "يعد NEO Credit شهادة قوية تعكس التزام المشرق بتقديم حلول مالية مبتكرة مصممة لتلبية إحتياجات العملاء. ونحن نتفهم مدى إلحاح بعض الاحتياجات المالية التي قد يواجها عملاؤنا في بعض الأحيان، ونهدف من خلال هذه الخدمة الجديد، إلى توفير طريقة سريعة وموثوقة وخالية من المتاعب تمكنهم من الحصول على الأموال التي يحتاجونها في الحالات الطارئة".

هذا ويعد NEO Credit خطوة أخرى نحو التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، وهو يأتي استناداً إلى النجاح الكبير الذي حققه المشرق نيو. وجدير بالذكر أن المشرق نيو يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك حسابات التوفير والقروض الشخصية وخيارات الاستثمار، والتي يمكن الوصول إليها جميعاً من خلال واجهة رقمية سهلة الاستخدام. ويأتي NEO Credit ليستكمل هذه الخدمات بما يوفره من مستوى إضافي من المرونة المالية وإمكانية الوصول.

إلى ذلك، سيستفيد عملاء NEO Credit من قدرة التكامل السلسة مع الخدمات المصرفية الرقمية للمشرق نيو. ويتيح هذا الأمر تجربة مصرفية أكثر اندماجا وكفاءة، إذ يمكن للعملاء إدارة قروضهم إلى جانب احتياجاتهم المصرفية الأخرى من خلال منصة واحدة. وتعكس سهولة الاستخدام والراحة التي يتمتع بها منتج NEO Credit ومنصة المشرق نيو حجم الجهود التي يبذلها المشرق والتزامه بالابتكار الرقمي وتحقيق رضا العملاء في القطاع المالي.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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