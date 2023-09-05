تتلقى "myZoi" الدعم من قبل "إس سي فينتشرز"، وهو ذراع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية والمشاريع التابع لستاندرد تشارترد

حصلت الشركة على ترخيصين من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تسهيلات القيم المخزنة؛ وخدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات

تلقت الشركة تمويلًا من شركتي "إس سي فينتشرز" و"إس بي آي هولدنجز" كجزء من جولة التمويل الأخيرة

الإمارات – أعلنت "myZoi"، الشركة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تركز على تعزيز الشمول المالي ودعم الوعي المالي للأفراد الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية، عن حصولها على تمويل بقيمة 14 مليون دولار أمريكي من شركتي "إس سي فينتشرز" و"إس بي آي هولدنجز"، كما تمكّنت من الحصول على ترخيصين تنظيميين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تُعتبر هذه الإنجازات نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة نحو تطوير استخدام تقنيات التحول الرقمي، وتيسير وصول المزيد من الأفراد إلى الخدمات المالية الأساسية؛ إذ تهدف الشركة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق فائدة لأكثر من 5 ملايين عامل وافد من ذوي الدخل المنخفض في الإمارات العربية المتحدة وفي مناطق أخرى أيضًا.

في هذا الصدد قال سيد محمد علي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 'myZoi': "كجزء أساسيّ من رؤيتنا في "myZoi" ، نعمل على تحقيق تحوّل مهم في مجال التكنولوجيا الماليّة من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تُعزّز الشمول المالي. كما نسعى جاهدين نحو تقليل تكاليف التحويلات المالية للعمال الوافدين إلى أقل من 3%، بما يتماشى مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، فضلاً عن توفير طرق آمنة وفعّالة للشركات لمعالجة رواتب العاملين بشكل رقمي.

وأضاف: " يتمثل هدفنا في إحداث تأثير ملموس ليس فقط في حياة الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفيّة، بل في تحسين جودة حياتهم الاجتماعيّة والعائليّة أيضاً".

من مقرها في الإمارات العربية المتحدة، تقدم "myZoi"خبرة مالية عالمية، وتطبّق معايير عالية في مجال الامتثال. حصلت الشركة على ترخيصين من مصرف الإمارات المركزي، وهما، ترخيص لتسهيلات القيم المخزنة، وترخيص خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات من الفئة الثانية. وبموجب هذه التراخيص، ستتمكن الشركة من دعم الأشخاص الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية وتلبية جميع احتياجاتهم الأساسية المتعلقة بالمعاملات من خلال منصة واحدة.

يعود هذا المفهوم بالأصل إلى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتجات، كريستيان بوتشولز، الذي قام بتطويره في شركة "إس سي فينتشرز". وبعد أن قاد مبادرات التصميم والابتكار في الشركة عبر مناطق متعددة خلال الخمس سنوات الماضية، قضى كريستيان وقتًا طويلاً في التفاعل مع مجتمعات معينة، حيث ستتمكن "myZoi " من تحقيق أقصى استفادة من هذا المفهوم. واستلهم كريستيان فكرته من التفاني الذي تظهره مجتمعات العمالة الوافدة في تحويل ما يصل إلى (80%) من دخلهم إلى بلادهم، مما يترك لهم القليل فقط للاستخدام الشخصي. وكلمة "Zoi" تعني "الحياة" في اللغة اليونانية؛ إذ أن المفهوم الذي تتبناه "myZoi" لايقتصر على الأفراد الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية في الإمارات فحسب، بل يمتد تأثيره الإيجابي ليشمل عائلاتهم في بلدانهم.

ومن جانبه قال جوتام جاين، عضو في شركة إس سي فينتشرز: "هناك أكثر من 1.4 مليار شخص حول العالم يعانون من نقص في الخدمات المصرفية. نحن في إس سي فينتشرز، نستثمر في الشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال التكنولوجية المالية، مثل myZoi، لتمكيننا من تقديم خدمة أفضل للمجتمعات التي نعمل فيها. وأضاف: نؤمن أن مثل هذه الشركات تمثل دافعًا للتغيير، حيث تبني نظامًا يقدم حلولًا بسيطة وفعالة للعمال الوافدين ذوي الدخل المنخفض، وتقدم اقتراحات سهلة التطبيق ولها تأثير اجتماعي إيجابي في الوقت ذاته.

تهدف "myZoi" إلى استخدام التمويل لتوسيع مشروعها الشامل والمميز بالنسبة للأفراد وعائلاتهم الذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية. إلى جانب ذلك، تسعى الشركة إلى التركيز على الشمول المالي والتوعية المالية على حد سواء، كما أنها بصدد الاستعداد لإطلاق تشغيلها التجاري الكامل في نهاية 2023.

بدوره قال يوشيتاكا كيتاو، المدير التمثيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إس بي آي هولدنجز": نؤمن برؤية 'myZoi' في تعزيز الشمول المالي وضمان مستقبل أفضل لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفيتهم أو وضعهم الاجتماعي. وأضاف بالقول: نحن سعداء بهذا الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية، ونعتقد أن شراكتنا مع myZoi لا تقتصر على الاستثمار فحسب، بل ستسهم أيضاً في تمكين الأفراد في تحسين مستوى معيشتهم في المستقبل.

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نبذة عن myZoi

تلتزم myZoiبتعزيز الشمول المالي للأفراد الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية على مستوى العالم من خلال توفير خدمات مالية مُخصصة والتي تسهم في تحسين مستوى معيشتهم مع مرور الوقت. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة، وتُعد إحدى الفروع التابعة بالكامل لبنك ستاندرد تشارترد، إلى جانب ذلك، فهي شركة تكنولوجيا مالية مُعتمدة من قِبَل "إس سي فينتشرز"، وهو الذراع التابع للبنك والمتخصص في الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية والمشاريع.

نبذة عن إس سي فينتشرز

إس سي فينتشرز هي وحدة أعمال توفر منصة، وتشكل عامل تحفيز لبنك ستاندرد تشارترد لتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية، واستكشاف نماذج أعمال بديلة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.scventures.io

ومتابعة حساب إس سي فينتشرز على موقع لينكد إن.

نبذة عن ستاندرد تشارترد

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، نتمتع بحضور قوي في 53 سوق وهي أكثر الأسواق ديناميكية في العالم، وتخدم شبكتنا العملاء في 64 سوقًا إضافيًا. يتمثل هدفنا في دفع عجلة التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد، وتعبر علامتنا التجارية "هنا دائماً للأفضل"، عن تراثنا وقيمنا ووعد علامتنا التجارية. إلى جانب ذلك، نحن مدرجون في بورصتي لندن وهونغ كونغ.

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