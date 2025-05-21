دبي، الإمارات العربية المتحدة: نالت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية الأيزو (ISO/IEC 17020:2012) التي تتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، لتصبح الهيئة بذلك أول جهة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تنال اعتماد إجراء عمليات تفتيش على أصول شبكة توزيع الطاقة وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والامتثال والموثوقية.

وتأتي شهادة الاعتماد تتويجاً لجهود الهيئة الحثيثة في مجال الارتقاء بأداء الشبكة وضمان استمرارية واستقرار وكفاءة توزيع الطاقة. وتكمن أهمية عمليات التفتيش على أصول شبكة التوزيع في تعزيز اعتمادية الشبكة، وتقليل الأعطال، وضمان سلامة المعدات والعاملين. وتسهم هذه العمليات أيضاً في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة من خلال الكشف المبكر عن المشكلات واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على التزام فرق العمل الفنية في الهيئة بأعلى معايير الجودة والتميز، وحرصهم على تطوير عمليات التفتيش بشكل مستمر لضمان مواصلة تقديم خدمات عالمية المستوى وتعزيز ثقة المعنيين في دور الهيئة المحوري لدفع التحولات النوعية في قطاع الطاقة.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، نلتزم بالمحافظة على مكانتنا العالمية الرائدة وتعزيز تنافسيتنا وتصدرنا للمؤشرات الأداء الرئيسية في مجال عملنا، بوصفنا واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وتميزاً على مستوى العالم. وقد حققنا في العام 2024 أقل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك على مستوى العالم، حيث سجلت دبي 0.94 دقيقة فقط مقارنة مع نحو 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. ونتبنى الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة وتوفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاستدامة والاعتمادية، وأتمتة شبكة التوزيع وتطبيق أفضل خطط الصيانة لتعزيز جودة الحياة وسعادة جميع المعنيين."

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