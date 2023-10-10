دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية "الأيزو" (ISO 37301:2021) في إدارة الامتثال، تقديراً لتطبيق الهيئة لكافة القوانين والتشريعات والمتطلبات المعمول بها في جميع أعمالها. وتعتبر الهيئة من أوائل الجهات المحلية والعالمية التي تحصل على هذه الشهادة.

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الشهادة من فريق شركة "مكتب فيريتاس" في المكتب الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، وعلي المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة بالهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "استجابةً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول إلى مستويات جديدة في تطوير العمل الحكومي، تلتزم الهيئة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة والشفافية في جميع مجالات عملها، وممارسة أعمالها وعملياتها بطريقة صادقة وشفافة وأخلاقية؛ وفقاً للقوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، وأفضل معايير الاستدامة والكفاءة والموثوقية. وفي إطار جهودها لتحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تعمل الهيئة على تعزيز ثقافة الامتثال بين موظفيها وجميع المعنيين، لمواصلة تسجيل أفضل النتائج، وترسيخ الاستدامة ومكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية حول العالم."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "أصبحت الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة. وباتت الممارسات القوية في مجال الحوكمة التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم. وتجري الهيئة مقارنات مرجعية بشكل منتظم بهدف دمج الحوكمة المؤسسية الفعالة في إطار العمل المؤسسي المتكامل، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والإبداع. ويسهم هذا الالتزام في ترسيخ ثقة المستثمرين، وضمان الشفافية والمساءلة وحماية المعنيين، بما يعزز سمعة الهيئة بوصفها مؤسسة خدماتية موثوقة."

بدوره، أكد وليد بن سلمان أن حصول الهيئة على هذه الشهادة يؤكد التزام الهيئة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والامتثال. وأشار بن سلمان إلى أن الهيئة تتبنى معايير الحوكمة منذ عام 2008، وقد نجحت في تطبيق ممارسات الحكومة في جميع إدارات وأقسام الهيئة، مما انعكس إيجابياً على الإنتاجية وتجربة المتعاملين عند حصولهم على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.

يذكر أن الهيئة حصدت في عام 2022 ثلاث جوائز من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها سنوياً مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه" في المملكة المتحدة وتتنافس عليها كبرى الشركات العالمية. وحصدت الهيئة الجوائز الثلاث في "القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة"، و"التفوق في أنشطة الامتثال والمطابقة"، و"الالتزام وتشجيع أنشطة الحوكمة الرشيدة"، وذلك بعد عمليات تدقيق شاملة أجرتها "مؤسسة كامبريدج آي إف إيه" لضمان امتثال الهيئة لأرقى المعايير الدولية.

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