المنامة ـ جامعة الخليج العربي: انضم رئيس قسم تقنية المعلومات بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية في جامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتورعادل بوحولة إلى اللجنة العملية لمؤتمر الذكاء الاصطناعي الأوروبي "ECAI 2025"، والمصنف ضمن الفئة (A) عالميًا وأيضا إلى اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي المشترك في الذكاء الاصطناعي "IJCAI 2025"، المصنف (*A)، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالكفاءات البحثية بجامعة الخليج العربي وسمعتها الاكاديمية في الأوساط العلمية والبحثية، إذ يُعرف هذان المؤتمران بكونهما من الأكثر تنافسية على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، اعرب الأستاذ الدكتور بوحولة عن اعتزازه بهذا التكليف العلمي، مؤكدًا أن اختياره لعضوية اللجنتين يُمثّل اعترافًا دوليًا بمستوى البحث العلمي الذي تنهجه جامعة الخليج العربي، ويُسلط الضوء على دورها المتنامي في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان للدكتور بوحولة مساهمة علمية في النسخة الأخيرة من مؤتمر IJCAI، من خلال نشر ورقة بحثية مبتكرة تستعرض تقنية جديدة لتصميم أنظمة آمنة وموثوقة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يعكس التزام الجامعة بتوجيه أبحاثها نحو حلول عملية ومستدامة تلبي احتياجات العصر الرقمي، حيث تواصل الجامعة جهودها في تعزيز التعليم المتخصص إذ أطلقت في سبتمبر 2024 برنامجًا اكاديمياً لدرجة الماجستير في حوسبة الجيل القادم، يجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في الوقت الذي يُنتظر أن تطلق الجامعة دبلومًا احترافيا في "تكنولوجيا الأمن السيبراني الحديثة والمستقبلية" قريباً، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات الرقمية المتطورة .

وأضاف قائلاً: "تُؤمن الجامعة بأن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بات ضرورة استراتيجية في ظل تصاعد المخاطر السيبرانية عالميًا، وتسعى من خلال هذه البرامج الأكاديمية المتقدمة إلى إعداد كوادر مزودة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات العصر الرقمي".

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