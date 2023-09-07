القاهرة، مصر، عقدت جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، شراكة مع الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ECS) لتقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.

تم تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذي يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية. وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر بالانضمام إلى مجتمع ملئ بصانعي التغيير.

ستشهد الشراكة بين ICA وECS في تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات في مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال (AML) وشهادة ICA في الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية ECS والمجتمع المهني بالمنطقة.

شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال مناسبة لأي شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية في مكافحة غسل الأموال. وتوفر شهادة ICA في الالتزام فهما قويا لقضايا الالتزام الرقابي الأساسية. شكل الدورة هو التعلم المختلط والدراسة الذاتية والدورات التدريبية، ولكن يمكن أيضا تقديمه كتدريب داخلي للشركات التي ترغب في تدريب العديد من الموظفين. ولدى الشركات أيضا خيار تلقي التدريب والتعليم افتراضياً ويمكن تخصيصه وفقا لسياساتها وإجراءاتها.

قال بيكا دير- رئيس جمعية ICA الدولية : " أتطلع إلى العمل عن كثب مع ECS لتعزيز تعليم الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة. ومن خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلي وخبرة ICA التي تمتد لعقدين من الزمن في تقديم تعليم عالي الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا في تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين في المنطقة ".

وأضاف مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية: " تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً والتي بدورها تساعد في التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر. ويمثل التعاون مع ICA فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام ودوره في الاستدامة واستقرار السوق.

#بياناتحكومية

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عن جمعية الالتزام الدولية (ICA)

جمعية الالتزام الدولية (ICA) هي جمعية مهنية رائدة في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية. وتتمثل مهمة ICA في إلهام هذا المجتمع وتمكينه من إدارة الأعمال المناسبة بالطريقة الصحيحة من خلال تعزيز المعرفة والمهارات والسلوك ومن خلال العمل مع القطاعات الخاضعة للرقابة بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والمراهنات والألعاب والاتصالات بالإضافة إلى الجهات الرقابية والهيئات الإقليمية، تلتزم ICA بالمساعدة في رفع معايير السلوك والنزاهة من خلال التعليم.

منذ عام 2001 – قامت ICA بتدريب أكثر من 170 ألف متخصص على مستوى العالم من خلال مجموعة من المؤهلات المعتمدة عالمياً (معتمدة بالتعاون مع جامعة اليانز مانشستر للأعمال – جامعة مانشستر) أو من خلال التدريب الداخلي للشركات، وتضم ICA أكثر من 20 ألف عضو في أكثر من 155 دولة.

الموقع الالكتروني: www.int-comp.org

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ليلي هاروود

مديرة التسويق والاتصالات

جمعية الالتزام الدولية

lily.harwood@int-comp.org

عن جمعية «المصرية لمسئولي الالتزام - ECS »

الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ICA) هي أول جمعية مهنية مصرية [غير هادفة للربح] تأسست عام 2022 وهي جمعية متخصصة في نشر المعرفة والوعي ومشاركة الخبرات والتدريبات العملية حول الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوكمة وجميع الأمور ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية مع مواكبة التشريعات المحلية والعالمية، وتضم الجمعية العديد من الرواد المصريين الحريصين على تحسين ودعم المؤسسات والافراد التي تعمل في كل من القطاعين المصرفي وغير المصرفي في السوق المصري.

الموقع الالكتروني: www.compliance.org.eg

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