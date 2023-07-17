تضم أكثر من 39 أداة ذكية وتوفر خدمات متنوعة للشركات والأفراد

المملكة العربية السعودية، الرياض: أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال "آي بي" منصة i-bex، المتخصصة في المحادثات الذكية وتوليد وإنشاء المحتوى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛ حيث تستهدف مختلف الفئات والتخصصات عبر 39 أداة ذكية وخاصية المحادثة المباشرة مع الذكاء الاصطناعي وعدد من الخدمات الأخرى.

وعلى هامش الإطلاق، علق الأستاذ بسام الخراشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال "آي بي"، بالقول: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق منصة i-bex والتي تعد إحدى أحدث منصات الذكاء الاصطناعي، وتقدم العديد من الخدمات كتطوير البرامج المخصصة والتحليلات التنبؤية عبر 39 أداة تخدم مجالات مختلفة".

وتُمكن منصة i-bex المستخدمين من الحصول على إجابات لاستفساراتهم واقتراحات لتطوير وتحسين الإنتاجية لمساعدتهم في أعمالهم من خلال المحادثات الذكية. كما تساهم أدواتها الذكية بتوليد وإنشاء محتوى مكتوب لأكثر من 39 مهمة في تخصصات مختلفة؛ مثل صياغة أو كتابة بريد إلكتروني، وكتابة شروحات ومقالات، وحل الأسئلة والترجمة للغات أخرى، وكتابة محتوى تسويقي من أوصاف منتجات إلى تغريدات ومنشورات وحتى إنشاء خطط تسويق، بالإضافة لأمور أخرى مثل كتابة خطة تدريب أو لياقة بدنية.

وتعليقًا على ذلك، قال الأستاذ بسام الخراشي: "أدوات i-bex هدفها مساعدة الأشخاص في تحسين أعمالهم من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بطريقة سلسة لاسيما للذين لا يمتلكون معرفة تقنية كبيرة أو خبرة بالتعامل مع محركات الذكاء الاصطناعي".

وتتوفر الآن خدمات i-bex للمستخدمين من خلال 4 باقات؛ الباقة الأولى مجانية حتى يتسنى للجميع الاستفادة من قدرات المنصة وتجربة ما تقدمه، والباقات الأخرى مدفوعة لكن بأسعار رمزية بناء على حاجة كل مستخدم.

فيما تقدم المنصة خدمات أخرى إلى جانب أدواتها؛ تضم استشارات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرامج المخصصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للعملاء، وتطوير نماذج التعليم الآلي ودمجها ضمن منصات وأنظمة عملائها، وخدمات التحليلات التنبؤية ومعالجة اللغة العصيبة، وتصميم الروبوتات والطائرات بدون طيار.

#بياناتحكومية

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عن مركز الابتكار وريادة الأعمال i-be:

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