المنامة – اختتمت عدد من المؤسسات البحرينية مشاركتها في معرض Gulfood 2025 من خلال جناح مملكة البحرين بدعم من صندوق العمل (تمكين). حيث استقطب جناح المملكة أعداد كبيرة من الزوار منهم العملاء والمستثمرين المحتملين للتعرف على المؤسسات البحرينية المشاركة والاطلاع على مختلف المنتجات المصنوعة في البحرين.

وضم جناح مملكة البحرين في معرض Gulfood 2025 سبع مؤسسات بحرينية تختص في مجال تصنيع وتوزيع الأغذية وهي: مصنع السلوى للحوم، ومصنع سترة للحوم، ومصنع أملفي فودز، ومصنع دينيز لتعبئة المواد الغذائية، ومصنع قبى لإنتاج ماء اللقاح ومياه الأعشاب، ومصنع فوسكو، وشركة التميز لاستيراد وتصدير المواد الغذائية. بالإضافة لذلك، استضاف الجناح الشيف البحرينية خولة السيب في جلسات الطبخ المباشر التي سلطت الضوء على المطبخ البحريني والمنتجات البحرينية التي تم عرضها في الجناح.

كما حصلت المؤسسات البحرينية المشاركة في جناح مملكة البحرين على العديد الفرص الواعدة والنتائج الإيجابية التي من شأنها تعزيز نموها وتوسعها في المنطقة، بالإضافة لبناء علاقات إقليمية وعالمية مثمرة، والتعرف على آخر التطورات والحلول المبتكرة والاتجاهات في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات.

تؤكد هذه المشاركة القيمة على أهمية الفرص التي تقدمها تمكين للمؤسسات البحرينية لعرض أعمالها خارج المملكة من خلال المعارض والمؤتمرات المختلفة والتي تساعد المؤسسات على تنمية أعمالها في الخارج والحصول على فرص استثمارية وتصدير منتجاتها. ويأتي دعم تمكين لجناح مملكة البحرين في Gulfood 2025 تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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