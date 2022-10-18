الجلسات تؤكد الحاجة الماسة لتقنيات الطاقة الموجهة المتقدمة في ظل التطور المستمر لأنظمة الدفاع العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: قدم معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اليوم لمحةً عن الجلسات الأربع الرئيسية التي ستتضمنها الدورة المقبلة من مؤتمر "GlobalEM" المرموق في مجال الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة، والذي سيستضيفه مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في فندق سانت ريجيس أبوظبي في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر بحضور نخبة من الخبراء في مجالات الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة لمناقشة التحديات والفرص القائمة في المجال.

وتشمل الجلسات الأربع مواضيع المصادر والهوائيات والمرافق – وهو الموضوع الذي سيأخذ الحيز الأكبر ضمن المؤتمر؛ بالإضافة إلى موضوع التهديدات والتأثيرات والحماية المتعلقة بالتداخل الكهرومغناطيسي المتعمد؛ والليزر عالي الطاقة وتأثيره على المواد؛ وتقييم تأثيرات الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة/ التداخل الكهرومغناطيسي المتعمد على البنية التحتية الحيوية. وتعكس هذه الجلسات أهم ما تركز عليه فرق البحث في مركز بحوث الطاقة الموجهة، كما تشمل الرؤى والأفكار المعروضة في المنشورات العلمية للمركز. وستبرز هذه الجلسات أهمية البحث في أنظمة وتقنيات الطاقة الموجهة المتقدمة، وستسمح للحاضرين باكتساب المعرفة حول مختلف المسارات والمخرجات البحثية ضمن كل موضوع.

ويذكر أن أول نسخة لمؤتمر "GlobalEM" قد نظمها الراحل الدكتور كارل بوم في عام 1978 في ألبوكركي في نيو مكسيكو بدعم من مؤسسة "سوما". وحقق المؤتمر نمواً واسعاً ليصبح اليوم الحدث الأكثر شهرة في مجال الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة، موفراً منصة للعلماء والمهندسين والباحثين المشهورين عالمياً لمناقشة واستكشاف المجالات الديناميكية للفيزياء الكهرومغناطيسية.

وفي حديثه عن الدورة القادمة من مؤتمر GlobalEM، قال الدكتور شوقي قاسمي، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة: "قد تفرض المخاطر البشرية والطبيعة، خاصة تلك المتعلقة بمجال الكهرومغناطيسية، عواقب وخيمة على عالمنا الحالي الذي يمتاز بترابطه الكبير. ولا شك بأن جمع كبار العلماء في دولة الإمارات لمناقشة سبل تقليص هذه المخاطر يعد خطوة أولى مهمة نحو تحقيق الهدف المتمثل في جعل أبوظبي مركز عالمي رائد للابتكار".

يؤدي GlobalEM دوراً رئيسياً في تعزيز مجالات الطاقة الموجهة المتقدمة من خلال تحليل التحديات والفرص المتعددة التي من شأنها أن تساعد في مواصلة دراستها. وللمشاركة في هذا الحدث اللامع أو لمعرفة المزيد عن GlobalEM 2022، يرجى التسجيل من خلال الموقغ الإلكتروني: https://www.globalem2022.com/

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نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع "الأبحاث التطبيقية" التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، هو معهد عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته عشرة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والعلوم الرقمية والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة وتكنولوجيا الدفع والتكنولوجيا الحيوية والطاقة البديلة ووحدة الذكاء الإصطناعي. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز رائد للابتكار كما يساهم على نطاق أوسع في دعم تطور الاقتصاد القائم على المعرفة.

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مركز بحوث الطاقة الموجهة

يؤدي مركز بحوث الطاقة الموجهة- في معهد الابتكار التكنولوجي (TII)- دوراً محورياً في فهم واستيعاب وتخصيص الفيزياء المتقدمة في مجالات الطاقة العالية. كما يتخصص هذا المركز في الابتكار في مجالات تشمل الكهرومغناطيسية، والليزر، وفيزياء البلازما وغيرها من المجالات التي تصب في مصلحة المجتمع.

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